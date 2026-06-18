Santa Fe: tras los chispazos internos, el PJ retoma su mesa política con la reforma electoral en el centro

Distintos dirigentes se quejaron de las formas que se utilizaron para armar la reunión y de que no se habían resuelto los puntos pendientes del cónclave anterior.
Comunicado de prensa PJ 03 06 2026_260603_075241
Por ese motivo, la noticia es que este viernes se vuelvan a sentar todos los sectores en una misma mesa. Eso refleja el estado de fragmentación del PJ de Santa Fe.
Según pudo averiguar Letra P, ya confirmaron su presencia el sector de los senadores, el rossismo, La Cámpora, el Movimiento Evita, los intendentes de Vamos, el espacio del senador Marcelo Lewandowski y también el del exgobernador Omar Perotti.
Estos últimos dos espacios llevarán algunos planteos vinculados a la apertura del partido y a la forma en que se toman las decisiones, entre otras cuestiones. Los conflictos no desaparecieron, pero al menos está la decisión de volver a discutir.
El gobierno de Maximiliano Pullaro aún no envió ningún proyecto a la Legislatura y tal vez no haya presentación oficial, sino de algunos bloques que forman parte de la coalición oficialista Unidos. En ese marco, el peronismo reclama y pide que el Ejecutivo acelere los tiempos para “tener reglas claras” para los comicios de 2027.
PJ peronismo Santa Fe
La última reunión de la mesa política del peronismo de Santa Fe.
Al interior del peronismo hay puntos que comparten todas las tribus. Uno, central, apunta al sostenimiento de las PASO. Nadie duda de que es la única herramienta posible para evitar la dispersión que evidenciaron las elecciones para convencionales constituyentes de 2025.
La reunión de este viernes servirá para medir si el PJ logró transformar las conversaciones bilaterales en una instancia común de discusión o si la mesa vuelve a quedar atrapada por las diferencias entre las distintas tribus.