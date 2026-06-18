Santa Fe: tras los chispazos internos, el PJ retoma su mesa política con la reforma electoral en el centro

Después del intento fallido de principios de junio, las diferentes tribus del peronismo de Santa Fe volverán a sentarse en una misma mesa. La convocatoria será este viernes en la sede del PJ capitalino y tendrá como eje la reforma electoral, aunque detrás estará la discusión que atraviesa al partido respecto de cómo ordenar la interna rumbo a 2027.

El encuentro de la Mesa de Acción Política previsto para el viernes es parte de un proceso que se asemeja a una montaña rusa por sus altibajos. El 8 de mayo ese espacio se reencontró después de más de un año y medio . Fue una novedad, pero además casi todas las tribus salieron de allí con una sonrisa y la promesa de limar algunas asperezas.

Sin embargo, ese clima de conformidad y satisfacción se encontró con un primer escollo a principios de este mes, cuando la presidencia del partido convocó a un nuevo encuentro bajo el lema “El futuro se construye en unidad”. A pesar del título que apostaba a la concordia interna, varios espacios se bajaron apenas empezó a circular la invitación .

Distintos dirigentes se quejaron de las formas que se utilizaron para armar la reunión y de que no se habían resuelto los puntos pendientes del cónclave anterior.

Por ese motivo, la noticia es que este viernes se vuelvan a sentar todos los sectores en una misma mesa. Eso refleja el estado de fragmentación del PJ de Santa Fe.

Según pudo averiguar Letra P, ya confirmaron su presencia el sector de los senadores, el rossismo, La Cámpora, el Movimiento Evita, los intendentes de Vamos, el espacio del senador Marcelo Lewandowski y también el del exgobernador Omar Perotti.

Estos últimos dos espacios llevarán algunos planteos vinculados a la apertura del partido y a la forma en que se toman las decisiones, entre otras cuestiones. Los conflictos no desaparecieron, pero al menos está la decisión de volver a discutir.

La reforma electoral en Santa Fe

Según adelantaron fuentes del PJ santafesino, uno de los ejes centrales del encuentro será la reforma electoral en la provincia.

El gobierno de Maximiliano Pullaro aún no envió ningún proyecto a la Legislatura y tal vez no haya presentación oficial, sino de algunos bloques que forman parte de la coalición oficialista Unidos. En ese marco, el peronismo reclama y pide que el Ejecutivo acelere los tiempos para “tener reglas claras” para los comicios de 2027.

PJ peronismo Santa Fe La última reunión de la mesa política del peronismo de Santa Fe.

Al interior del peronismo hay puntos que comparten todas las tribus. Uno, central, apunta al sostenimiento de las PASO. Nadie duda de que es la única herramienta posible para evitar la dispersión que evidenciaron las elecciones para convencionales constituyentes de 2025.

Los senadores ya presentaron un proyecto y en Diputados hay algunos borradores dando vueltas. El perottismo tiene un texto avanzado, pero está a la espera de la iniciativa que puedan enviar los representantes del oficialismo.

La reunión de este viernes servirá para medir si el PJ logró transformar las conversaciones bilaterales en una instancia común de discusión o si la mesa vuelve a quedar atrapada por las diferencias entre las distintas tribus.