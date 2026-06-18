Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: tras los chispazos internos, el PJ retoma su mesa política con la reforma electoral en el centro

La reunión será este viernes, en la sede partidaria de la capital provincial. Los espacios más importantes ya confirmaron su presencia. Las dudas.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.

Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.

Notas Relacionadas
El peronismo de Santa Fe vuelve a activar su mesa de acción política.
TEMPORADA DE ROSCA

El PJ de Santa Fe junta a todas las tribus después de un año y medio para achicar distancias y pensar en 2027

Por 
Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

Distintos dirigentes se quejaron de las formas que se utilizaron para armar la reunión y de que no se habían resuelto los puntos pendientes del cónclave anterior.

Comunicado de prensa PJ 03 06 2026_260603_075241

Por ese motivo, la noticia es que este viernes se vuelvan a sentar todos los sectores en una misma mesa. Eso refleja el estado de fragmentación del PJ de Santa Fe.

Según pudo averiguar Letra P, ya confirmaron su presencia el sector de los senadores, el rossismo, La Cámpora, el Movimiento Evita, los intendentes de Vamos, el espacio del senador Marcelo Lewandowski y también el del exgobernador Omar Perotti.

Estos últimos dos espacios llevarán algunos planteos vinculados a la apertura del partido y a la forma en que se toman las decisiones, entre otras cuestiones. Los conflictos no desaparecieron, pero al menos está la decisión de volver a discutir.

La reforma electoral en Santa Fe

Según adelantaron fuentes del PJ santafesino, uno de los ejes centrales del encuentro será la reforma electoral en la provincia.

El gobierno de Maximiliano Pullaro aún no envió ningún proyecto a la Legislatura y tal vez no haya presentación oficial, sino de algunos bloques que forman parte de la coalición oficialista Unidos. En ese marco, el peronismo reclama y pide que el Ejecutivo acelere los tiempos para “tener reglas claras” para los comicios de 2027.

PJ peronismo Santa Fe
La última reunión de la mesa política del peronismo de Santa Fe.

La última reunión de la mesa política del peronismo de Santa Fe.

Al interior del peronismo hay puntos que comparten todas las tribus. Uno, central, apunta al sostenimiento de las PASO. Nadie duda de que es la única herramienta posible para evitar la dispersión que evidenciaron las elecciones para convencionales constituyentes de 2025.

Los senadores ya presentaron un proyecto y en Diputados hay algunos borradores dando vueltas. El perottismo tiene un texto avanzado, pero está a la espera de la iniciativa que puedan enviar los representantes del oficialismo.

La reunión de este viernes servirá para medir si el PJ logró transformar las conversaciones bilaterales en una instancia común de discusión o si la mesa vuelve a quedar atrapada por las diferencias entre las distintas tribus.

Temas
Notas Relacionadas
Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.
TEMPORADA DE ROSCA

El PJ de Santa Fe hace tabula rasa hacia 2027 y apuesta a que las PASO resuelvan la interna

La mesa de acción política se reunió después de casi un año y medio: trapitos al sol y reseteo. Todas las tribus adentro y que los votos ordenen, la premisa.
Guilllermo Cornaglia, titular del PJ en Santa Fe.
PERONISMO PARA ARMAR

El PJ de Santa Fe no puede alinear a sus tribus y tambalea la segunda reunión de la mesa política

Varios sectores pusieron en duda su presencia en el encuentro previsto para el sábado y la conducción partidaria analiza "posponerla". Las formas y el fondo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Los balcones de CFK: 26 concentraciones en un mes.
LA PREVIA DEL BANDERAZO

Los balcones de CFK: 26 concentraciones en 30 días y cero kicillofismo

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y Manuel Adorni.
SALVEN AL VOCERO

Milei arma una foto de respaldo a Adorni y avisa que no lo echará ni lo mandará a otro lugar

Por  Pablo Lapuente
Manuel Adorni, durante su exposición en Diputados. 
VOCERO AL BANQUILLO

Adorni, más cerca de la expulsión: el Senado vota su interpelación el 25 y aliados piden que renuncie

Por  Mauricio Cantando
Consumo: aumenta la cantidad de locales vacíos en todo el país
ES EL MODELO

Consumo por el piso y más locales vacíos en todo el país: ¿venta online o bolsillo offline?

Por  Lorena Hak