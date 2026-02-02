Más presión a Axel Kicillof: los gremios pedirán actualización bimestral de salarios

El gobierno de Axel Kicillof convocó a estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires a una nueva reunión de paritarias , a la que los gremios llegarán con un reclamo concreto: acuerdos salariales más cortos , para evitar que los aumentos queden nuevamente rezagados por la inflación , como ocurrió durante 2025.

La convocatoria es para el jueves 5 en la sede del Ministerio de Trabajo provincial en La Plata. Habrá dos reuniones: a las 10:30 con los gremios docentes para discutir el arranque de clases previsto para el 2 de marzo, y a las 12 del mediodía con los representantes de los estatales encuadrados en la Ley 10.430.

La estrategia que llevan los sindicatos a la mesa apunta a cambiar la lógica de las negociaciones bonaerenses. En lugar de acuerdos largos que pierden poder adquisitivo mes a mes, proponen actualizaciones mensuales o bimestrales que permitan ajustar los incrementos sin quedar desfasados. La metodología busca aplicar aumentos más cortos , una forma de cláusula gatillo aunque sin llamarla así. El objetivo es evitar lo que ocurrió en 2025, cuando los estatales bonaerenses cerraron el año perdiendo contra la suba de precios.

El último acuerdo paritario, sellado el 16 de enero, había duplicado la oferta inicial de Kicillof. La provincia otorgó un 4,5% que se cobrará en febrero: un 1% retroactivo a diciembre de 2025 con impacto en el aguinaldo, y un 2% adicional para enero. La propuesta fue aceptada por ATE, UPCN, Fegeppba y la mayoría de los sindicatos docentes, con la excepción de la FEB. Pero la tregua duró poco.

El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios

Apenas cinco días después de firmado el acuerdo , trabajadores del Astillero Río Santiago marcharon a la gobernación en La Plata exigiendo una reunión con Kicillof que no obtuvieron. El secretario general de ATE Buenos Aires , Claudio Arévalo, admitió que el incremento era "insuficiente" y responsabilizó al gobierno nacional por la asfixia fiscal. Incluso CICOP, el gremio de profesionales de la salud que había aceptado la misma propuesta, advirtió sobre la insuficiencia del aumento. La presión no viene solo de las conducciones gremiales sino de las bases, que rechazan cierres salariales que consideran maquillados.

Las cuentas de Buenos Aires

El conflicto paritario se desarrolla en medio de una situación fiscal compleja. El gobierno provincial viene advirtiendo sobre el recorte de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional y la caída de la recaudación de ARBA. Desde la gestión sostienen que mantienen el compromiso con las condiciones laborales de los trabajadores, pero la estrechez presupuestaria obliga a calibrar cada punto de aumento con el estado de las cuentas públicas.





WhatsApp Image 2026-01-21 at 4.18.33 PM Trabajadores de Astilleros se movilizaron a La Plata para reclamar a Axel Kicillof un mayor aumento salarial



Para Kicillof, la negociación del jueves tiene una dimensión política que trasciende lo estrictamente salarial. El gobernador acumula seis años consecutivos sin paros docentes al inicio de clases, un récord que le permite diferenciarse de la conflictividad laboral que atraviesa al gobierno nacional de Javier Milei. El arranque del ciclo lectivo el 2 de marzo es una fecha clave en su estrategia de construcción territorial con miras a 2027. Perder ese récord en un año electoral implicaría un golpe político significativo.

El acuerdo vigente impactó en los salarios de febrero. Un maestro de grado con jornada simple cobra 750.692 pesos, lo que representa un aumento de 37.400 pesos respecto del último recibo. Con 12 a 14 años de antigüedad, el salario asciende a 864.295 pesos. En jornada completa, el haber llega a 1.501.384 pesos, mientras que un profesor con 20 módulos percibe 969.256 pesos. Un preceptor tiene un sueldo inicial de 642.321 pesos, y un director de primera categoría pasa a cobrar 1.115.138 pesos.

Presión de los gremios

En paralelo a la discusión general, otros sectores mantienen conflictos abiertos. Los trabajadores del Astillero ratificaron que volverán a movilizarse el 9 de febrero, día fijado para la mesa técnica salarial de su sector. Los empleados de los casinos bonaerenses rechazaron la propuesta oficial y este lunes mantienen una reunión clave con el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. El malestar atraviesa sectores que históricamente fueron aliados políticos de Kicillof.

La reunión del jueves 5 de febrero definirá si el gobierno bonaerense logra contener el frente gremial más complejo de toda la gestión de Kicillof o si el malestar escala.