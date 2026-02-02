Congreso: cumbres decisivas en los bloques del PJ para fijar posturas y sostener la unidad

Las dificultades del oficialismo para coordinar las votaciones en el Congreso durante las sesiones extraordinarias encuentran un alivio en la falta de una oposición sólida, capaz de marcar la agenda. La prueba de ello son las internas que atraviesan los bloques del peronismo en el Senado y en Diputados , y que quedarán expuestas en las reuniones previstas para esta semana.

En la cámara baja, el bloque que conduce Germán Martínez tendrá dos encuentros para definir posturas sobre los temas que se tratarán en febrero. El martes debatirán sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, una discusión que ya tuvieron la semana pasada y no alcanzó para fijar una postura.

El miércoles, en el tercer piso del palacio, hay citación para que el peronismo trate los pormenores de la reforma laboral, que llegará al recinto del Senado el miércoles 11. En la cámara alta, UP no tiene aún reunión programada, pero las discusiones entre las autoridades, lideradas por José Mayans , girarán en torno a la continuidad de la jujeña Carolina Moises , quien este lunes hizo su descargo por la decisión del PJ de intervenir el partido en su provincia.

Los chispazos en el peronismo tienen un contexto: Martínez y Mayans, al menos por un semestre, no tienen en sus planes buscar alianzas opositoras para ganar votaciones en los recintos. Las internas tienen margen para desarrollarse, si es que no las detienen.

Martínez reunió a su bloque los últimos martes del verano con la intención de debatir los temas incluidos en las sesiones extraordinarias, aunque por ahora las posibilidades de consensuar posiciones son escasas. En relación con el acuerdo Mercosur–Unión Europea, el santafesino recogió reclamos de distintos sectores productivos —como el biodiésel— que expondrá para someterlos a la consideración de sus pares.

No hay posiciones peronistas a favor del acuerdo -que Milei nunca envió al Congreso, aunque incluyó en extraordinarias-, aunque sí existen matices en los posicionamientos y por eso la semana pasada no fue posible fijar una postura común.

En el caso de la reforma laboral sucede algo similar con un agravante: hay un proyecto de reforma presentado por el grupo rebelde dispuesto a presentar agenda propia, que tiene entre sus referentes a Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. El texto lo trabajó Kelly Olmos, exministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández.

La iniciativa debería ser parte del debate del miércoles de UP, pero no está claro si encontrará adeptos en el resto de la bancada. Este lunes, entre algunos miembros del bloque existía cierta incertidumbre por la ola de reuniones y hasta había quienes aseguraban no haber recibido la invitación para ambas.

El bloque tiene varias tribus, como el kirchnerismo (que lidera Máximo Kirchner), el massismo, los gobernadores que quedan y los sin tierra no K, que tendrán posición propia para todo.

¿Ruptura en el Senado?

En el Senado el interbloque UP tiene 28 miembros, lejos de los 37 del cuórum y sin contacto con el resto de la oposición para al menos intentarlo. El espacio está dividido en tres bloques: el justicialismo, con 21 miembros; la dupla santiagueña (Gerardo Zamora y Esther Moreno); y el quinteto de Convicción Federal, que tienen orígenes diversos, pero se fueron uniendo por el rechazo al kirchnerismo.

Moises integra este grupo y este lunes, en una conferencia de prensa de Jujuy, no anticipó cuál será su futuro parlamentario. "¿Vamos a terminar todos echados del PJ? ¿No va a quedar uno en el bloque peronista? ¿Solamente quedarán los K ultra K que son ciegos, sordos y mudos, votan lo que dice Cristina, incluso en contra de los intereses de sus provincias y de lo que necesitan sus gobernadores?”, se preguntó la senadora.

¿Moises sigue?

Fuentes de su entorno aseguraron a Letra P que por ahora no tiene intención de dar un paso al costado y espera que la echen. No quiere irse, entre otras cosas, porque sus pares de CF no la seguirán en esa maniobra. Es que en esa bancada conviven posiciones dispares: el riojano Fernando Rejal, alineado con el gobernador Ricardo Quintela —uno de los más críticos del Gobierno—, y los senadores Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), cuyos mandatarios mantienen una relación de alianza con La Libertad Avanza.

El restante es el puntano Fernando Salino, más en línea con un PJ no K pero lejos del Gobierno. Moises, hasta ahora, tiene como padrino visible a su gobernador vecino, el salteño Gustavo Sáenz. Es por eso que votó a favor del Presupuesto y Mayans, a cargo del PJ, le intervino la sede. Todavía no la echó del bloque, pero tampoco la invitó a una reunión.