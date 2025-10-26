Tierra del Fuego: La Libertad Avanza arrasó y superó por casi diez puntos a Fuerza Patria

En tercer lugar se ubicó Defendamos Tierra del Fuego , con el 20,81% de los sufragios, un espacio que logró instalar agenda propia, pero sin chances de acceder a bancas nacionales.

El resultado marca un giro en el mapa político fueguino, con los libertarios asegurándose dos de las tres bancas al Senado y una en la Cámara de Diputados.

Con estos números, La Libertad Avanza se queda con dos de los tres escaños en el Senado nacional. Agustín Coto , actual legislador provincial y referente del espacio libertario en la isla, encabezará la representación fueguina junto a Belén Monte de Oca , concejala de Ushuaia y una de las figuras emergentes del armado local.

La tercera banca, por la minoría, quedará en manos de Cristina López , de Fuerza Patria, quien logró su reelección tras haber desembarcado en la Cámara alta tras el fallecimiento de Matías Rodríguez en 2023.

El radical Pablo Blanco abandonará el Congreso luego de que Provincias Unidas tuviera un muy bajo desempeño en los comicios de la provincia más austral de la Patagonia, con apenas el 3% de los votos.

Así, el centenario partido reduce aún más su representación en Tierra del Fuego, donde solo le queda un concejal en Río Grande.

G3fz4SYXoAAFYlx El oficialismo de Tierra del Fuego no logró capitalizar los votos.

Diputados: uno para cada uno

En la Cámara baja, una banca queda en manos de Miguel Rodríguez, por La Libertad Avanza, y la otra para Agustín Tita, de Fuerza Patria. El jefe de Gabinete fueguino desembarca en el Congreso como representante directo del gobernador Melella, que hasta ahora no contaba con un alfil propio.

Este resultado, además, marca el avance sostenido del espacio libertario, que en apenas dos años logró pasar de una estructura incipiente a dominar el escenario electoral fueguino.

Un nuevo equilibrio político en Tierra del Fuego

La elección redefine el tablero político de Tierra del Fuego y anticipa tensiones hacia adelante, tanto dentro del oficialismo como en la relación con el gobierno nacional.

Con tres de las cinco bancas nacionales en manos libertarias, la provincia más austral del país se convierte en uno de los bastiones legislativos de La Libertad Avanza en el sur argentino.