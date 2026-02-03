Reforma laboral: Ziliotto le dirá a Santilli en la cara que no cuente con el voto de La Pampa

El gobernador Sergio Ziliotto le dijo a Letra P, sobre el Presupuesto: "Se buscará un consenso si beneficia a La Pampa". FOTO: www.radiokermes.com

El gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , será el primero en dinamitar formalmente el consenso para un pretendido sistema de “compensaciones” que aceite el voto a favor de la reforma laboral a cambio de recursos que las provincias obtengan por otra ventanilla. “No hay un toma y daca. Las convicciones no tienen precio”, asegura.

La cumbre ntre el jefe del Ejecutivo pampeano y el ministro del Interior Diego Santilli , se realizará este martes tras una postergación de casi 20 días. Ziliotto dejará en claro su oposición a la pretendida reforma libertaria no solo porque ataca a la billetera de las provincias, y de La Pampa en particular , sino porque no tiene en cuenta la posición de “los actores principales”. Es decir, el universo de los trabajadores.

“Si el Gobierno nacional me pide una postura sobre la reforma laboral, ya la sabe, es una reforma que no puede salir en tan poco tiempo, sin tomar en cuenta lo que dicen las pymes y el sindicalismo, que están afuera”, dijo días atrás el gobernador peronista, que pese a estar en la trinchera de la resistencia mantiene abierto el diálogo con la Casa Rosada.

Tal como contó Letra P , el gobierno analiza convencer a las provincias díscolas con un sistema de compensaciones que reemplace los fondos que se quitarían por las modificaciones en Ganancias. La Pampa ya pataleó contra esa “reforma tributaria encubierta” que le manotearía de su billetera entre 20.000 y 35.000 millones de pesos.

"No conozco sobre la compensación más de lo que salió en los medios, pero una reforma laboral no puede salir en tan poco tiempo. Fue redactada por los sectores cercanos a las grandes empresas", dijo Ziliotto.

ziliotto_conferencia_marzo2024_ladag_1 La Pampa sigue reclamando: Ziliotto presentara otro listado de demandas a Diego Santilli. FOTO: www.radiokermes.com

"Es necesaria una reforma laboral, pero apuntada a que las pymes tengan mejores posibilidades de dar trabajo. Y generar trabajo o reactivar la economía no tiene que ver con la modificación de las leyes de legislación laboral. Es la economía, estúpido”, ironizó el gobernador entrevistado por Radio Kermés.

Diego Santilli, lejos de la provincia

Desde enero, Ziliotto se movió para que el encuentro con Santilli fuera en Casa Rosada y no en la provincia, a contramano de la puesta en escena que el ministro nacional vino gestando en estas semanas con el resto de las jurisdicciones. Inicialmente esa cumbre se había pactado para mediados de enero, pero finalmente se concretará este martes.

La Casa Rosada sostiene el puente de diálogo con Ziliotto, pero sabiendo que está muy claramente en la vereda opositora, y que los legisladores del peronismo responden a esa tendencia. Así y todo, es un modo de tener abierta una ventana de conversaciones con “el grupo de los seis” que también integran el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintella, el formoseño Gildo Insfrán, el fueguino Gustavo Melella y el santiagueño Elías Suárez.

La Pampa hace los deberes

El gobernador pampeano cree que Nación tiene con La Pampa un canal comunicacional porque la provincia hace bien los deberes, sostiene históricamente su equilibrio fiscal y no tiene deuda. También porque el peronismo pampeano ganó las elecciones legislativas de octubre.

El senador Daniel Bensusán ya anticipó su rechazo a la ley, pero además cuestionó los nuevos métodos que se utilizan en el Senado, a partir de que Patricia Bullrich pretende marcar la cancha.

ziliotto santilli adorni Diego Santilli, Manuel Adorni y Sergio Ziliotto, en la última visita del gobernador de La Pampa a la Casa Rosada.

El legislador incluso llegó a denunciar la posible aparición de “una Banelco” para conquistar votos opositores, tal como ocurrió durante el gobierno de Fernando de la Rúa para la sanción de la flexibilización laboral.

"La mejor expectativa" para la cumbre con Diego Santilli

“Nosotros mantenemos la coherencia y la coherencia se termina valorando”, dice Ziliotto respecto de las razones por las que es consultado pese a su posicionamiento. “No compartimos el modelo económico del gobierno nacional y respetamos la representatividad del presidente. En la defensa de los intereses pampeanos vamos a estar siempre en el mismo lugar", agrega el gobernador.

Ziliotto señaló también que el encuentro con Santilli es “a agenda abierta”, por lo que insistirá en la serie de reclamos que sostiene La Pampa. La provincia respira relativamente aliviada porque tras una presentación en la Corte Suprema de Justicia se acordó el pago de una porción de la deuda, por fondos previsionales: ya se desembolsó el anticipo de $2.500 millones y una primera cuota de $5.000 millones.

“La expectativa es la mejor”, dijo Ziliotto sobre el encuentro con el ministro, al que le ha destacado su voluntad de conversación, aunque como parte de un gobierno que se caracteriza por lo contrario.