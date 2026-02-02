Marco Lavagna, el garante de la desinflación de Javier Milei

Si fuera un hombre agradecido, Javier Milei debería reservar un lugar entre sus afectos para Marco Lavagna , el jefe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) que heredó de Alberto Fernández y se convirtió, justamente por tratarse de un extrapartidario, en el mejor garante de su principal relato: la "aniquilación" de la inflación .

Con su condición de hijo de Roberto como pergamino principal -sus detractores aseguran que es su único mérito-, Lavagna llegó el 16 de diciembre de 2019, seis días después del ascenso del Frente de Todos al poder, a la conducción del organismo de la mano de Sergio Massa , quien terminaría, como ministro de Economía, dejando la inflación galopando arriba del 200% anual en 2023.

Lavagna venía cuestinado por el desarrollo del Censo de 2022, del que fue responsable y cuyos resultados definitivos demoró un año y medio en publicar: los difundió el 21 de noviembre de 2023, dos días después de que Milei se transformara en presidente electo al ganarle a... Massa en el ballotage del domingo 19. Sospechas de manipulación de datos para beneficiar a distritos peronistas en la repartija de recursos nacionales nublaron más aun ese relevamiento.

Invitado a continuar en el cargo por el presidente que llegó al poder prometiendo motosierra para producir el ajuste más grande la historia, Lavagna aceptó con la condición de que el Presidente dotara de autarquía al organismo . A principios de 2024, el jefe de Estado anunció que enviaría al Congreso una iniciativa que establecería la separación del INDEC del Ministerio de Economía a fin de transformarlo en un organismo “técnico y despolitizado”. Nunca ocurrió, pero Lavagana se quedó.

Desde el censo 2010 hasta ahora, La Matanza recibió aproximadamente $34.000 millones más de lo que le correspondía. $34.000 millones menos para el resto de la Provincia. ¿Donde están esa plata? ¿En el Plazo Fijo que abrió Magario en 2019? ¿En el Plan Platita? En la calle no. pic.twitter.com/ibFjGNg9rA

La otra condición era cambiar un sistema de medición de la inflación que el hijo de Roberto, como la inmensa mayoría de los especialistas, consideraba obsoleto y distorsivo.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que la canasta de consumo utilizada "no es representativa del consumo de los argentinos" y apunta que "el INDEC contaba desde hacía años con los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, que mostraba cambios sustantivos en la estructura del gasto, pero decidió no aplicarlos hasta enero de 2026".

informe CEPA INDEC

Según la consultora, esto no puede interpretarse como una “mera omisión técnica”, sino como una decisión deliberada con efectos directos sobre la medición de la inflación.

Con paciencia oriental, Lavagna esperó dos años a que Toto Caputo le habilitara el cambio del método de medición. Eso iba a suceder, como plantea el CEPA, en enero de este año, pero no ocurrió ni va a ocurrir, según anunció este lunes el ministro de Economía haciendo asombrosas contorsiones discursivas: dijo que, si producían esa modificación, la desaceleración del índice de precios que espera para los próximos meses iba a ser adjudicada a una maniobra poco transparente.

Lavagna se va, pero lo hace después de garantizarle a Milei y a Caputo la medalla de campeones mundiales de la desinflación, el activo político sobre el que gira el relato del milagro argentino que le permitió al Gobierno consolidarse y ganar poder institucional a través de las urnas en las elecciones legislativas de medio término.

La rebaja de la pobreza, otra fake news de Javier Milei y Marco Lavagna

Otro de los índices hipersensibles que Lavagna legitimó a favor del Gobierno es la evolución de la pobreza.

Para el CEPA, todo tiene que ver con todo. "El problema del IPC se traslada a la medición de pobreza, porque la relación entre el gasto alimentario y el no alimentario (coeficiente de Engel) se basa también en la ENGHo 2004/05 y esto genera una subestimación del peso de los servicios y el transporte en la Canasta Básica Total (CBT), especialmente en un contexto de aumentos tarifarios".

"Así, la línea de pobreza se mantiene artificialmente baja y una mayor cantidad de hogares aparecen por encima de ese piso aunque sus ingresos no hayan mejorado en términos reales", agrega la consultora.

El 4 de diciembre pasado, la Universidad Católica Argentina (UCA) contradijo los datos oficiales que difunfió el INDEC de Lavagna al afirmar que la pobreza cayó sólo dos puntos en el primer bienio de la gestión de Milei, frente a la reducción de casi diez puntos que difundió el organismo oficial.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que dirige Agustín Salvia en esa casa de estudios, también cuestionó que el INDEC siga utilizando una canasta básica con estructura de gasto del período 2004-2005, justamente porque subestima el impacto del encarecimiento de los servicios públicos tras la devaluación de diciembre de 2023, habilitada por Milei y Caputo en el amanecer del gobierno libertario.

Salvia UCA Pobreza Indigencia Gobierno Caída Empleo Baja Agustín Salvia, de la UCA: la pobreza bajó menos de lo que dice el INDEC de Javier Milei y Marco Lavagna.

En definitiva, además de legitimar la narrativa épica que la Casa Rosada anarcocapitalista construyó en torno a la desinflación, Lavagna fue garante del argumento mileísta de que, aun produciendo el ajuste más grande de la historia, el gobierno de extrema derecha administra en favor de los sectores más vulnerables.

No hay caso: el hijo de Roberto está en condiciones de reclamar, más que la baja deshonrosa con la que se está yendo por la puerta de atrás, una medalla al mérito por sus buenos oficios al servicio de Javier Milei.