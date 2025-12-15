Tierra del Fuego: quién es el científico libertario que ocupará la banca de Coto en la Legislatura

Un reordenamiento obligado de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego en la Legislatura abrió las puertas a una figura que rompe con el molde clásico de la política provincial. Se trata de Luciano Selzer , biólogo, investigador, docente universitario y recién llegado a la militancia partidaria, que asumió en reemplazo de Agustín Coto , que pegó el salto al Senado.

Después de la victoria electoral de octubre , La Libertad Avanza dejó de ser una novedad para convertirse en una fuerza con anclaje institucional pleno en Tierra del Fuego, la provincia más austral de la Patagonia , que le sumó algo más que dos bancas en la cámara alta nacional y mejoró su proyección de cara a 2027.

El partido del presidente Javier Milei hoy cuenta con una concejal en Ushuaia, Marjorette Saldías , que asumió en reemplazo de Belén Monte de Oca, dos legisladores provinciales, el propio Selzer y Natalia Graciania; dos diputados nacionales, Santiago Pauli y Miguel Rodríguez ; y dos senadores nacionales, Agustín Coto y la mecionada Monte de Oca .

Selzer no proviene del sindicalismo, ni de la gestión pública, ni de la militancia estudiantil. Su ingreso a la política fue tardío y, según admite sin rodeos, casi accidental. “Es culpa de la pandemia”, dice. Durante el encierro de 2020 empezó a consumir contenido político en redes sociales y a identificarse con publicaciones del espacio Unidos, una de las vertientes que luego confluyeron en el armado libertario en el sur.

Desde Buenos Aires le propusieron organizar el espacio en Tierra del Fuego y aceptó, sin antecedentes previos y sin haber pasado por ninguna estructura partidaria tradicional. Allí conoció a Coto, Pauli y Rodríguez .

Hasta entonces, su recorrido era estrictamente académico. Nació en Bahía Blanca, se formó como licenciado en Biología en la Universidad Nacional del Sur y llegó a Tierra del Fuego en 2008 con una beca doctoral del Conicet. Durante años alternó entre el trabajo de campo en la provincia y los cursos de doctorado en su ciudad de origen, hasta que decidió radicarse definitivamente en Ushuaia, donde hoy vive con su esposa y su hija de 11 años.

Trabajó en el Cadic-Conicet hasta 2014 y luego se incorporó a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde es profesor de Fisiología vegetal y diversidad vegetal. Su especialidad es la ecofisiología, con investigaciones centradas en el impacto del aprovechamiento forestal sobre la regeneración de los bosques fueguinos. Un perfil técnico que ahora desembarca en la Legislatura.

lla

Territorio hostil para ser libertario

El salto a la política no fue neutro. Selzer reconoce que su militancia libertaria lo colocó en tensión con parte del ambiente académico, uno de los que antes y más firmes se pararon ante la motosierra libertaria.

Asegura no haber sufrido ataques directos en la universidad, aunque sí un clima de incomodidad con algunos sectores de su vida profesional. “Hay personas que me han dejado de saludar”, cuenta, y aclara que no comparte esa lógica. “Uno puede pensar distinto, pero seguimos siendo personas”.

Lejos de replicar el discurso de confrontación permanente, Selzer se propone desde un tono más técnico y menos ideológico en sus diagnósticos. Incluso en uno de los temas más sensibles para el sistema universitario, el financiamiento, se despega del relato de crisis y sostiene que, al menos en infraestructura, la universidad está mejor que en años anteriores y cuestiona la idea de reclamar más recursos sin discutir de dónde salen.

Del método científico a la Legislatura de Tierra del Fuego

Ya en su nuevo rol, Selzer anticipa un trabajo centrado en comisiones y reconoce que el calendario político puede condicionar la actividad parlamentaria, especialmente si avanza la discusión por una eventual reforma constitucional. “Si hay convención, la Legislatura se va a ver afectada”, advierte.

Su mirada sobre la provincia combina diagnóstico técnico y crítica estructural. Reconoce el crecimiento de Ushuaia, pero cuestiona la falta de planificación, el déficit de infraestructura y la acumulación de obras inconclusas. No habla en clave épica ni de refundaciones, sino de caminos, hospitales, servicios y ejecución.

Fuera del recinto, mantiene una vida austera: gimnasio como “cable a tierra”, caminatas y trekking en verano, esquí de fondo en invierno. La política aparece como una extensión, y no como sustitución, de su vida profesional.