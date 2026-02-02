PJ bonaerense: con un guiño de sus tribus, se consolida una candidatura de Axel Kicillof

Axel Kicillof volvió a reunirse este lunes con su mesa chica de funcionarios e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En el encuentro se consolidó la idea de que sea él quien presida el PJ bonaerense , aunque todavía no hubo reuniones con el sector alineado con Máximo Kirchner, el autor de la postulación del gobernador por vía informal.

La nominación del mandatario bonaerense les “cierra a todos”, dijo uno de los participantes de la reunión, si bien se encargó de remarcar que aún hay mucho que negociar con el kirchnerismo por los lugares en la estructura partidaria, e incluso ordenar hacia adentro del propio espacio para que todos tengan representación.

Luego de que trascendiera que Máximo Kirchner impulsa que sea Kicillof el que presida el PJ bonaerense la idea comenzó a crecer pese a que el gobernador todavía no se manifestó al respecto y a que aún no se formalizaron negociaciones con el kirchnerismo cuando faltan apenas cinco días para la fecha límite para presentar la lista.

“Nos cierra a todos”, dijo un miembro de la mesa chica de Kicillof al ser consultado por Letra P sobre la posible postulación al finalizar la reunión que este mediodía se llevó adelante en la residencia oficial de la gobernación. Participaron los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón) y Julio Alak ( La Plata ).

Ese grupo, y otros como Fernando Espinoza (La Matanza) o Andrés Watson (Florencio Varela), más algunos funcionarios y la vicegobernadora, Verónica Magario, forman parte de la mesa chica que se reúne habitualmente con el gobernador para discutir los pazos a seguir. La novedad de este lunes fue la presencia del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que durante el año pasado había estado más cerca de CFK, pero que lentamente se fue acercando al sector del gobernador.

Sin reunión y con mucho por negociar

Pese a que va calando la idea de que finalmente sea Kicillof quien presida el PJ bonaerense, todavía correrá más agua bajo el puente hasta el domingo 8 de febrero, fecha límite para el cierre de listas. Según afirmaron en Calle 6, no hubo todavía contactos formales de negociación luego de la propuesta que hizo trascender Kirchner.

En esos encuentros no solo hay que terminar de cerrar una posible postulación de Kicillof, o no, sino también cómo se repartirán los lugares de los consejeros partidarios por las ocho secciones electorales y las tres ramas: gremial, mujeres y juventud.

El kicillofismo pretende que si es el propio gobernador el que se pone al frente del partido la mayoría de los lugares sean para ese sector. Algo más que el 50% del que hablan algunos dirigentes del kirchnerismo.

Orden interno

También durante el encuentro de este lunes se fue haciendo un punteo interno, sobre los nombres que tiene el MDF para postular en el consejo partidario. “Queremos que todos los sectores que están en el MDF tengan representación”, dijo un funcionario a este medio. Por lo que el análisis no es solo como se reparten esos lugares con el kirchnerismo, sino también como se hace para adentro.

También se abordó la situación de los municipios, donde “posiblemente haya interna”. Como contó Letra P hay municipios calientes tanto en el interior como en el conurbano donde difícilmente la dirigencia pueda ponerse de acuerdo y el 15 de marzo compitan por la conducción del partido a nivel local.