Javier Milei y Axel Kicillof se eligen como rivales: seguridad y reforma laboral, en el centro de los cruces

El gobernador de Buenos Aires plantó postura respecto del proyecto de baja de imputabilidad y salió a cruzarlo Patricia Bullrich , quien entró en debate también con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso . Lo mismo pasó cuando habló de la reforma laboral, en esa ocasión las críticas llegaron de parte del ministro del Interior, Diego Santilli , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Este lunes, el procedimiento fue el inverso: el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defenestró el anuncio del gobierno nacional sobre importación de equipamiento médico usado.

La mirada puesta sobre el mandatario bonaerense responde en buena medida al corrimiento de Cristina Fernández de Kirchner de la discusión pública, desde su detención en el domicilio de San José 1111. Especialmente en el último tiempo en el que disminuyeron las visitas por orden de la justicia, lo que complejiza su intervención política, también en el campo de las redes sociales. Su último posteo data del 8 de enero y fue para expresar sus condolencias por la muerte de un militante cordobés que murió atropellado por un taxi en la vereda del edificio donde vive la expresidenta.

Con el debate sobre la baja de imputabilidad sobre la mesa a partir de su incorporación en el temario de sesiones extraordinarias, Alonso escribió un artículo donde argumentaba que modificar la edad, es una medida que por sí misma “no resuelve nada”.

La nota fue compartida por Kicillof en sus redes sociales: “Como explica @JaviAlonsook, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo. No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación“, escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/2017337187948175672&partner=&hide_thread=false No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes.



¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la… https://t.co/cqbjcfXzri — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”, dijo.

Y arremetió: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias? Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos“.

Axel Kicillof sobre la reforma laboral

Otra fuerte arremetida de la Casa Rosada llegó luego de que Kicillof publicara un parte de un discurso que dio en el marco de una de las conferencias de verano donde hace referencia a la reforma laboral. Allí, Kicillof definió la situación laboral en la Argentina como “muy difícil” y aseguró que, según una encuesta a la que no nombró, el 57% de las familias no se puede tomar un descanso en medio del año.

“Es récord y, a todo esto se suma la reforma que quiere meter Milei, la precarización laboral. Ni siquiera vas a tener tus días de vacaciones todos juntos, sino que va a decidir el empresario. No es libertad, es opresión”, afirmó para luego agregar que “la reforma de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”.

1764092115559-kicillof-baradel-isasi El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios

No es la primera vez que el gobernador cuestiona la reforma laboral impulsada por el gobierno, así como cada una de las políticas. Kicillof se enfoca en esa confrontación contra la Casa Rosada especialmente en momentos donde, por debajo del radar, pasa la discusión interna por la presidencia del PJ bonaerense. Una discusión que, sabe, no le suma de cara al electorado, sino más bien todo lo contrario.

Manuel Adorni y Diego Santilli en defensa de la reforma laboral

A dúo, salieron a cruzarlo Adorni y Santilli. El jefe de Gabinete acusó a Kicillof de no leer el proyecto y aseguró que “de ningún artículo se puede inferir la bobada que usted sugiere”. Además cuestionó al kirchnerismo y dijo que, durante sus gobiernos, los argentinos sufrieron “la verdadera pérdida de derechos”.

“Estos gobiernos nos llevaron a tener a más de la mitad del país bajo la línea de pobreza, una inflación descontrolada, control de precios, cepo cambiario, presión impositiva récord y un futuro que solo se veía en Ezeiza. Y no, no endeudamos a la Argentina: a diferencia de ustedes, este gobierno sí ha logrado disminuir la deuda pública”, publicó.

"Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo", apuntó Santilli en sintonía.

La salud pública, otro campo de batalla entre Milei y Kicillof

La gestión de la salud pública también fue territorio de disputa. Esta vez fue Kreplak, el ministro de Salud de Kicillof, quien tuvo una crítica lapidaria sobre el anuncio que hizo esta mañana Adorni, quien a través de sus redes sociales anunció que a partir de ahora las clínicas y hospitales de Argentina “podrán importar equipamiento médico usado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2018300348104880518&partner=&hide_thread=false -¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?



- No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control. pic.twitter.com/BCUb6bTnWL — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 2, 2026

“¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?”, se pregunta Kreplak en una suerte de diálogo simulado en su cuenta de X. La respuesta, irónica, dice: “No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”. Los posteos de un lado y del otro pusieron en foco las diferencias de modelos: lo que para los libertarios es “menos costos y burocracia”, para la provincia es “falta de controles y material de descarte”.