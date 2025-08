Ganó Gustavo Melella: el STJ falló a su favor y habrá reforma constitucional en Tierra del Fuego

Más tarde, en declaraciones a FM Aire Libre, buscó desmarcarse de los cuestionamientos que lo acusan de impulsar la enmienda para buscar competir en 2027 por un tercer mandato. “ Muchos enmarcan la reforma de la Constitución en una reelección mía . La reforma no es eso . Lo vengo planteando desde que era intendente. Lo que busca esta reforma es terminar con ciertos privilegios : la reelección indefinida de legisladores, los cargos vitalicios, congelar en 15 el número de bancas y garantizar derechos como el acceso a la educación”, explicó.

El mandatario remarcó que el llamado a elecciones para convencionales no podrá concretarse este año debido a que la Constitución provincial establece que no pueden coincidir con otra instancia electoral, como la votación del 26 de octubre próximo. Además, sostuvo que los cargos serán ad honorem. “Los que quieran ser convencionales no van a cobrar un peso. El único costo será el del sistema que utilice la Justicia Electoral. Si vamos a hablar de gasto, más caro será tener una Legislatura de 19 integrantes en vez de congelarla en 15”, dijo.