Nadia Márquez y Agustín Coto, las fichas patagónicas de Karina Milei para asegurar la línea de sucesión

La disputa por el reparto del poder en el Senado alumbró en los últimos días los nombres de Nadia Márquez y Agustín Coto , las cartas patagónicas que Karina Milei baraja para desplazar al puntano Bartolomé Abdala de la presidencia provisional y poner un nombre leal en la línea de sucesión presidencial.

La relación del presidente Javier Milei con Victoria Villarruel está terminada y el oficialismo ya anticipó a Patricia Bullrich en la presidencia del bloque de La Libertad Avanza . Ahora, los senadores electos por Neuquén y Tierra del Fuego son dos de los favoritos de El Jefe para dejar a la vice sin leales en la conducción de la cámara, aunque como ya anticipó Letra P , la pulseada no se definirá antes de febrero.

Portadores del estandarte de libertarios puros, los dos dirigentes comparten características que agrandan sus figuras, un ascenso meteórico en la política, destreza para esquivar las esquirlas generadas por las denuncias contra los referentes libertarios y recientes victorias contra los oficialismo provinciales.

En octubre, la lista de Márquez le ganó por seis puntos a La Neuquinidad de Rolando Figueroa , y Coto, se impuso por nueve a la lista de Fuerza Patria impulsada por Gustavo Melella .

Abogada y pastora evangélica, hija del fundador y líder de la Iglesia Jesús es Rey , Márquez comenzó su tránsito en la política en 2018, como una reacción al debate por el aborto legal que impulsó el movimiento feminista. Con un mensaje “provida” y enfrentada a la “ideología de género”, en 2019 ganó un escaño en el Concejo Deliberante de Neuquén por el partido Demócrata Cristiano .

Desde allí hizo bandera con la consigna “defendiendo mis valores”, cuestionó cada vez que la llamaran “concejala” e impulsó proyectos en los que mantuvo una férrea línea ideológica, como la ordenanza que estableció el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer.

nadia Nadia Márquez y Javier Milei: un sentido abrazo en el cierre de campaña.

En las elecciones provinciales de abril de 2023 ganó una banca en la Legislatura de la mano de Neuquinizate, el frente del gobernador Figueroa, con quien tenía afinidad en la agenda local, aunque tomaba distancia a nivel nacional. “Representamos dentro del frente Neuquinizate, la parte derecha”, supo afirmar.

Sin embargo, no llegó a asumir. En octubre de ese mismo año, ya adherida al milesísmo y al frente de la boleta de Arriba Neuquén, ganó con comodidad las elecciones que la llevaron a la Cámara de Diputados.

Una imagen que las denuncias no manchan

El ascenso político de Márquez no se vio perjudicado por las causas judiciales en su contra. En 2011 fue denunciada por extender títulos apócrifos en el Instituto Cristiano Internacional y en Regency, dos instituciones terciarias de Neuquén. Según determinó la Justicia local, junto a un grupo de personas cobraba a los estudiantes por los cursos, pero otorgaban títulos sin respaldo oficial.

Imputada por estafa, en 2013 Márquez aceptó una probation que le permitió esquivar el juicio. El caso volvió al foco público en plena campaña para el Senado, pero no le hizo mella.

Tampoco afectó su imagen la denuncia por malversación de fondos públicos, iniciada en 2024 por un exlegislador del MPN que la acusó de manejar “un búnker” libertario en la Legislatura provincial. Allí, según la incriminación, la senadora electa celebraba actividades partidarias y de carácter religioso. La causa continúa su trámite judicial, sin resolución.

El alumno de Milei

Agustín Coto es un libertario orgánico, 100% violeta. Historiador por formación y consultor de profesión, llegó a la política en 2021, cuando creó desde cero el partido Republicanos TDF, un sello que creció en paralelo a la figura de Javier Milei.

coto Agustín Coto, un hombre del Presidente.

En 2022 resultó electo convencional para la reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia y en 2023 ganó un lugar en la Legislatura, donde aún preside el bloque libertario que también integra Natalia Graciania.

Fue en un curso de posgrado de la Universidad de Belgrano donde el joven dirigente, nacido y criado en la capital fueguina, conoció al Presidente, que fue entonces su profesor. La buena relación que mantuvieron desde entonces lo hizo depositario de la confianza del ahora mandatario.

Algo de eso se vio en abril de 2024, cuando en una visita sorpresa el jefe de Estado llegó a Ushuaia junto con Laura Richardson, la entonces jefa del Comando Sur estadounidense y Coto fue el único dirigente local que lo recibió en la pista de aterrizaje.

Gracias a esa sintonía, ha oficiado de interlocutor del gobierno provincial con la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustcot/status/1776092364068508142&partner=&hide_thread=false Bienvenido de nuevo a Tierra del Fuego, @JMilei ! pic.twitter.com/GkkUbseHn6 — Agustín Coto (@agustcot) April 5, 2024

Indemne al escándalo

En el tramo final de la campaña hacia el 26 de octubre, una denuncia amenazó con golpear a La Libertad Avanza en el sur de la Patagonia. Santiago Pauli, diputado nacional libertario cercano a Coto, fue grabado mientras exigía a asesores, bajo la amenaza de cortar los contratos, que le entregaran el 100% de los montos por desarraigo para financiar al partido.

El hombre que llevó la denuncia a la Justicia, y que relató que la exigencia era sistemática, estaba designado como asesor del propio Coto. Pero, como demostró la diferencia de votos con el oficialismo de Melella, el escándalo no impactó en su desempeño electoral.

Jefes territoriales

Cada cual en su distrito, tanto Márquez como Coto fueron quienes enarbolaron desde el comienzo las ideas de Milei y se encargaron de organizar las estructuras partidarias. El fueguino logró obtener la personería jurídica de La Libertad Avanza a finales de 2024, mientras que la neuquina lo hizo en julio pasado.

Ambos presiden el partido en sus provincias y lograron imponerse sobre las líneas internas. Con el aval de Martín Menem y la bendición de Karina Milei, hoy figuran entre los nombres que suenan para la presidencia provisional del Senado. La Patagonia, esta vez, podría tener la llave de la sucesión.