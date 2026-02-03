Mar del Plata: el peronismo está roto y se encamina a dirimir la interna en las urnas

A días del cierre de listas para las elecciones del PJ en Buenos Aires , el peronismo de Mar del Plata se encamina a disputar su interna en las urnas, con la posibilidad de que se presenten hasta tres espacios distintos. Entre el kirchnerismo y el MDF hay diferencias marcadas, que incluso podrían darle lugar a un tercer sector justicialista.

El cristinismo, en la ciudad conducido por Fernanda Raverta , presentará como candidato a Daniel Di Bartolo , el sindicalista de SADOP y miembro de la CGT regional. El espacio de Axel Kicillof llevará a Adriana Donzelli , paradójicamente, también representante del gremio docente en la ciudad, en una lista apoyada por el histórico Juan Antonio Garivoto y, detrás de escena, por el exintendente Gustavo Pulti . Mientras que por un tercer canal pide pista Manino Iriart , quien encabezará la nómina del espacio Peronismo marplatense.

En la previa no asoma posibilidad de unidad entre las partes, a no ser que haya un pedido explícito de la conducción provincial o nacional. Incluso si lo hubiera, sería a regañadientes por parte de todos los sectores, que encarnan una disputa que lleva años, a pesar de haber compartido procesos electorales hace algún tiempo. El año pasado, Fuerza Patria compitió en una lista con el MDF -patrocinado por Pulti - en un espacio vecinalista por fuera, al igual que el de Iriart, que se presentó con otro partido.

Desde hace años que la extitular de ANSES, Fernanda Raverta , conduce los procesos electorales del peronismo local. Fue candidata a intendenta en las últimas dos elecciones en las que cayó con Guillermo Montenegro , pero mantiene el liderazgo del kirchnerismo. La dirigente de La Cámpora encabezó la lista de la Quinta sección el año pasado, cuando obtuvo una banca en el Senado bonaerense.

Para la elección del PJ local, auspicia la candidatura de Di Bartolo, el gremialista y profesor de Historia que durante varios períodos integró la mesa directiva de la CGT regional. El dirigente lleva más de 25 años desempeñándose en distintos cargos directivos a nivel nacional en SADOP. La lista no es 100% ravertista, aunque respeta el liderazgo de la senadora. Incluso está previsto que en la nómina kirchnerista haya miembros del kicillofismo, pero no del pultismo.

Con el exintendente está todo mal desde que armó una lista vecinalista por fuera de Fuerza Patria y logró acceder al Concejo Deliberante cuando, dos años antes, había encabezado la nómina para diputado provincial, banca por la que pidió licencia en diciembre. El kirchnerismo quiere competir y vencer al espacio de Pulti en las urnas, aunque el concejal no se presente (no es peronista ni afiliado al PJ), con el argumento de que sería ridículo una lista de unidad en una interna partidaria, después de haber competido en las ejecutivas del año pasado.

Di Bartolo Daniel Di Bartolo.

El MDF se arma para competir

El sector de Axel Kicillof pondrá al tope de la lista a Donzelli, secretaria general seccional de SADOP. Además de Pulti, este sector está representado por Garivoto, histórico cacique del PJ marplatense y exjefe del bloque del PJ en la Legislatura bonaerense en el período 2003/2007. El sector tuvo la orden del kicillofismo de armar para competir, y se manejó la posibilidad de que fuera el propio Garivoto quien encabezara la nómina.

Sería una disputa con cierto antecedente, teniendo en cuenta que ambos cabeza de lista -Di Bartolo y Donzelli- disputaron durante mucho tiempo la interna del gremio que representan. Es un sector que cuenta con un fuerte respaldo de gremios, aunque ello no se traduzca directamente en cantidad de votos: hay muchos sindicatos con poca cantidad de afiliados. En la última elección del PJ de Mar del Plata votaron 4.700 afiliados, de los 30 mil que están en condiciones de hacerlo.

Donzelli Adriana Donzelli, cabeza de lista del MDF, respaldada por Gustavo Pulti y Juan Garivoto.

Asoma la tercera vía

Por otro lado está Peronismo marplatense, el espacio del exdiputado provincial Manino Iriart que disputó las elecciones internas de 2022 y sacó el 43% de los votos. Ahora se anota para competir con él como cabeza de lista, en un sector que afirma no haber perdido afiliaciones desde aquella vez, cuando cayó con el ravertismo que obtuvo el 57%. Desde entonces el partido es conducido por Eduardo Cóppola.

Este espacio está enfrentado al kirchnerismo desde hace años, de hecho en la campaña anterior las pintadas en las paredes de Mar del Plata rezaban “Peronismo o Cámpora”. En esa tribu afirman que les bajaron las listas en las elecciones de 2023 y 2025, por lo que el año pasado conformó un partido llamado Sentido Común, que apuntó a formar una especie de vecinalismo que no resultó: entre Acción Marplatense (Pulti) y Nuevos Aires (Maximiliano Abad) se quedaron con ese voto alejado de los extremos.

El sector que encabeza Iriart estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con sus competidores, aunque pareciera haber un canal más limpio de diálogo con el MDF que con el kirchnerismo. Hubo algún acercamiento en las últimas horas aunque lejos de la formalidad. Si alguna lista incluye representantes de esta tercera vía podrían competir en conjunto, pero asoma improbable un acuerdo total. Allí creen que pueden contribuir al kicillofismo para que el gobernador no se lleve una derrota. Este sector advierte que competirá y que no llegar a un acuerdo con el MDF, con quien podría compartir un eventual electorado, sería regalarle la elección a La Cámpora.





manino-1024x576 Manino Iriart.



Todo roto en Mar del Plata

En ninguna tribu consideran que ir a una lista de unidad terminará de limar las diferencias y mucho menos de cerrar la interna. El kirchnerismo no pasa el mal trago de la lista corta de Pulti, mientras que el kicillofismo reniega de la conducción de Raverta. Además, Iriart viene denunciando la exclusión de su espacio de todos los cierres de listas. Consideran en esa tribu que conservar la unidad del peronismo no garantiza nada: así cayeron en las últimas tres elecciones. Tal vez sea el momento de disputar la conducción en las urnas.

El ravertismo asegura tener más votos de los que tenía hace cuatro años, cuando encaró la última elección interna. Con el sector de Iriart hubo una disputa fuerte que, incluso, llegó a un proceso judicial. No hay en esa tropa intenciones de recomponer relaciones; menos, si es por un pedido de acuerdo forzado por la conducción. Iriart sostiene que su espacio es el único que no responde a ninguna superestructura nacional y que es el verdadero peronismo marplatense.