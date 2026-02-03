Alejandro Dichiara y las reelecciones de intendentes: "Dos mandatos está bien"

Alejandro Dichiara pasó enero entre Monte Hermoso y La Plata . En su ciudad, donde fue tres veces intendente, mantiene la rutina: misma bajada a la playa, café en el centro y un gin tonic al final de la tarde en el club. Acaba de asumir su segunda presidencia en la Cámara de Diputados bonaerense , pero las costumbres no cambian.

Monte Hermoso se llenó de política este verano. Dichiara compartió una semana de asados y cenas con Diego Garciarena, presidente del bloque radical en Diputados, quien pasó el fin de año en el balneario. También se cruzó con Alejandro Fantino y Nancy Pazos , pero la mirada de intendente no afloja: si detecta un cordón de vereda con arena acumulada o un cartel de señalización oxidado, llama al secretario de Servicios municipal. "Hernán está contento que me haya venido", bromea sobre el intendente Hernán Arranz. "Una vez que fuiste intendente no lo perdés nunca".

Dichiara volvió a la presidencia de Diputados el 10 de diciembre, en un esquema de rotación con el massista Alexis Guerrera adordado en 2023. Arrancó este nuevo periodo al frente de la Cámara con una dolor de cabeza menos: las leyes de Presupuesto y el Endeudamiento fueron aprobadas en una sesión maratónica que duró 14 horas. Fue bajo la gestión del massista, con 84 votos a favor. Ahora, el montehermoseño encara un 2026 que promete debates legislativos intensos: Boleta única de papel, reelecciones indefinidas para intendentes y hasta la posibilidad de una reforma constitucional que ya puso sobre la mesa La Libertad Avanza.

La vida social en Monte Hermoso no para: asados, corderos, lechones, invitaciones todas las noches. Dichiara cocina en su casa, acepta salidas, combina playa con gestión. Porque aunque esté de "vacaciones", la política sigue. Y sobre el tema que dominará la agenda legislativa este año -reelecciones indefinidas para intendentes- tiene postura firme: "Con dos mandatos es suficiente. Uno se cansa de la gente y la gente de uno". Desde su experiencia de tres períodos es tajante, aunque aclara: "Nadie tiene que estar proscripto".

-Más bloques, más división. Y un crecimiento de La Libertad Avanza. Pero vamos a tener un año tranquilo porque ya salió el Presupuesto con dos tercios. Ahora, con mayoría simple alcanza y nosotros tenemos 39 diputados.

-¿Cambia el clima a partir del hecho de que haya más diputados de LLA?

-Me estoy conociendo con Juan Osaba y me parece tranquilo, de consenso. Hay algunos que se hacen los personajes para las redes, pero las cosas serias se debaten bien.

-¿Cuáles fueron las claves para lograr sacar el Presupuesto en diciembre?

-Siempre dialogamos con el Ejecutivo, escuchamos sus prioridades y buscamos consensos. Algunas veces se tildó a Diputados como refractaria al gobernador, pero esos reclamos que me parecen injustos. Los proyectos más importantes acá fueron aprobados y duermen en el Senado. Sacamos absolutamente todo lo que el gobierno nos mandó. El año que no hubo presupuesto fue porque las negociaciones del Ejecutivo con la oposición no fueron buenas. No por nuestro bloque.





Alejandro Dichiara Alejandro Dichiara en la presidencia de la cámara de Diputados.

Reelecciones e "ismos"

-¿Cuál es su postura sobre las reelecciones indefinidas?

-Nadie tiene que estar proscripto. Hay intendentes que nacieron para intendente y lo hacen muy bien. El cargo no es por decreto, es por voto popular. Si la gente quiere te sigue votando, si no quiere te saca. Pero, desde mi experiencia, creo que dos mandatos está bien. Con uno no alcanza, con dos es suficiente. A partir del segundo ya hay desgaste, uno se cansa de la gente y la gente de uno.

-La oposición quiere Boleta Única. ¿Va a salir?

-La boleta única está pensada con una finalidad política: acompañar al presidente con todos los estamentos. El desdoblamiento en la provincia funcionó bien. Para los municipios, la libertad de que te voten a nivel local sin necesidad de acompañar la boleta nacional fue valorada por muchos intendentes.

-¿El desdoblamiento va a volver entonces?

-Va a ser muy difícil que no vuelva el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires.

-LLA plantea reforma constitucional. ¿Ve posible abrir ese debate?

-Tenemos una constitución provincial muy vieja. Han pasado muchas cosas desde que se reformó y hay muchas reformas que hay que llevar adelante. Hablar de una asamblea constituyente para modificar la constitución de la provincia no es algo que tendríamos que descartar. Es un debate que no tenemos que tener miedo de abrir.





dichiara-en-diputados Alejandro Dichiara en el recinto de Diputados.

-¿El PJ va a lograr una lista de unidad?

-Tiene que ser así. Si sabemos interpretar lo que quieren los afiliados, necesitamos llegar a un punto de entendimiento. La gente en ningún lugar quiere que el peronismo vaya dividido. Cuando estuvimos peleados perdimos, cuando estuvimos juntos ganamos. Es un momento muy importante para estar a la altura de lo que quieren los afiliados y lograr una síntesis.

-Carlos Bianco dijo que el presidente del PJ bonaerense tiene que responder políticamente al gobernador. ¿Coincide?

-El presidente del PJ bonaerense tiene que responder a los afiliados, no tiene que responder a nadie más que a los afiliados. Ese es el compromiso fundamental. Obviamente que el gobernador es la figura institucional más importante que tiene el peronismo y lo tenemos que apoyar y bancar, pero el partido tiene que responder y darles soluciones a todos los afiliados del justicialismo de la provincia.

Candidaturas 2027

-¿El peronismo ya está discutiendo candidaturas para 2027?

-Si empezamos a hablar de nombres ahora, nos estamos equivocando y no sabemos leer la agenda de la gente. La realidad de la gente no pasa por pensar quién va a ser el candidato gobernador o presidente, sino cómo hace para llegar a fin de mes. Empezar a trabajar en la candidatura de una persona determinada sería egoísta, no estaríamos entendiendo la realidad y nos volveríamos a equivocar.