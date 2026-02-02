Javier Milei en Santa Fe: foco en lo histórico, comitiva corta y discursos en veremos

El presidente Javier Milei volverá a pisar Santa Fe el próximo sábado, cuando pase por San Lorenzo con una visita con fuerte impronta simbólica para recordar la histórica batalla que tuvo como protagonista a José de San Martín . La Casa Rosada , la provincia y el municipio vienen ajustando detalles con sigilo y sin adelantar definiciones sobre discursos o protagonismos locales.

La logística del viaje ya está prácticamente cerrada. Milei llegará en avión a Rosario , aterrizando en el aeropuerto de Fisherton , y desde allí se trasladará en helicóptero hasta San Lorenzo . La confirmación final de la presencia presidencial, como ocurre en cada salida al interior, se realizará 72 horas antes del acto, una cláusula habitual en el esquema de seguridad del Gobierno nacional.

En los últimos días se realizaron reuniones virtuales entre Nación , el gobierno de Santa Fe y el municipio de San Lorenzo para avanzar en la organización del evento. Según reconstruyó Letra P a partir de fuentes oficiales, el primer encuentro tras aquel primer contacto hace ya más de 20 días se dio el jueves entre Nación y el municipio, mientras que el viernes se sumó formalmente la provincia para terminar de ajustar el operativo general, la seguridad y el formato del acto.

Según surgió de esos encuentros, de los que participaron emisarios de la Secretaría General de la Presidencia y de la dirección de Ceremonial, Protocolo y Audiencias, el objetivo central es poner el acento en lo histórico.

En ese marco, la consigna que baja desde Nación es clara: un acto breve, con un mensaje enfocado en el simbolismo del lugar, particularmente en torno al sable corvo del general San Martín que será restituido al Cuerpo de Granaderos a Caballo -en una decisión no exenta de polémicas-, su valor institucional y fundacional.

El formato todavía está en evaluación. No está definido si Milei hablará o si se limitará a una intervención protocolar. Tampoco está cerrado si habrá palabras del gobernador Maximiliano Pullaro o del intendente local Leonardo Raimundo, aunque la norma habitual indica que sí. Sí está claro que el arribo será por fuera del Tour de la Gratitud que el presidente lleva adelante por estas semanas.

El foco en lo simbólico

La centralidad del acto estará puesta en el componente histórico. En el armado del evento se insiste en que no se trata de una actividad política tradicional ni de una convocatoria partidaria, sino de una presencia presidencial con anclaje en la historia nacional.

Desde Nación reconocen que si el presidente ofrece o no un discurso es algo que aún está “en evaluación”, al igual que la modalidad de participación de las autoridades locales. No se descarta que el Presidente delegue la palabra o limite su intervención a una referencia puntual, sin bajar definiciones políticas de coyuntura.

MileiDiez.jpg Javier Milei, Karina Milei y Romina Diez, al frente de la caravana de cierre de campaña en Rosariom en 2023. De fondo, Nicolás Mayoraz.

En ese marco, también quedó desactivada, al menos por ahora, cualquier especulación sobre la participación de dirigentes libertarios con proyección electoral en la provincia. No hubo pedidos ni planteos formales para que Romina Diez tenga un rol protagónico en la actividad, algo deslizado por la dirigencia de La Libertad Avanza en la provincia.

Comitiva mínima y señales políticas medidas

La delegación que acompañará a Milei en principio será corta. Por ahora, está confirmada la presencia de Karina Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti. De todos modos, ya desde hace días los dirigentes de LLA en Santa Fe cursan invitaciones para tener presencia en la tribuna que se arma en el lugar. El sector del palco destinado a Milei y su comitiva aún no está cerrado.

Con la decisión de poner el eje en lo histórico, no habría una avanzada de funcionarios ni referentes nacionales que amplíen la foto, aunque la coyuntura política nacional, discusiones en el Congreso mediante, puede hacer cambiar las cosas de un momento a otro.