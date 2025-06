La Argentina injusta

Cristina Fernández de Kirchner no irá presa por corrupta, lo sea o no. Si en Argentina la corrupción fuese un delito condenable, no alcanzarían los penales para albergar a todas las personas que deberían estar en la cárcel por haber malversado recursos del Estado, ya sea en el ejercicio de cargos públicos o como contrapartes privadas de negocios espurios.