Encuesta: el 66,6% cree que el gobierno de Javier Milei terminó siendo parte de la casta.

Una encuesta nacional revela un quiebre profundo entre el gobierno de Javier Milei y una mayoría de la sociedad. Según el relevamiento, el 66,6% de las personas consultadas cree que la administración libertaria terminó formando parte de la “casta”, el mismo entramado político al que había prometido combatir desde su llegada al poder.

Según el estudio de la consultora Zentrix , elaborado en base a 1.559 casos durante el 11 y el 18 de abril, dos tercios consideran que el pacto “anti-casta” se rompió y que el propio gobierno terminó integrando aquello que prometía combatir. El dato refleja un cambio de percepción amplio: la narrativa que funcionó como eje de legitimidad comienza a perder credibilidad.

"El discurso anti-casta había funcionado como un mecanismo de compensación simbólica: podía justificar costos, ajuste y malestar bajo la idea de que al menos se estaba limpiando el sistema. Cuando esa creencia se debilita, el sacrificio material pierde parte de su sentido político, y el ciudadano deja de interpretar el sufrimiento como parte de una transformación para empezar a verlo como otro capítulo de reproducción del poder tradicional", analiza la consultora en sus conclusiones.

La investigación también indaga sobre la percepción de corrupción. El 57,3% cree que existe corrupción generalizada en la gestión y el 60,2% interpreta las denuncias como un problema estructural, no como ataques políticos. En paralelo, el 66,6% considera que el gobierno de Milei no está comprometido con prevenir estos hechos. La consecuencia es directa: el diferencial ético que distinguía al oficialismo comienza a diluirse.

Los datos resultan significativos en momentos en que la imagen de Milei se derrumba ante la avanzada de las denuncias por supuestos hechos de corrupción que salpican a funcionarios de su gabinete. Entre ellos, el caso $LIBRA y las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ambos actualmente bajo investigación en la Justicia.

De esta manera, la cuestión de la corrupción deja de ser un señalamiento hacia el kirchnerismo y comienza a impactar directamente sobre la identidad del propio gobierno, erosionando uno de los pilares centrales de su legitimidad política.

La imagen de Manuel Adorni, en picada

La encuesta también muestra que el funcionario con peor imagen dentro del gobierno es Manuel Adorni, investigado por sus viajes al exterior y presunto enriquecimiento ilícito. El jefe de Gabinete, que este miércoles se presentó en el Congreso para dar su primer informe de gestión en medio del escándalo que lo tiene como protagonista, tiene una imagen negativa de 73,9% y una valoración positiva del 17,5%.

Los datos adversos también alcanzan al jefe de Estado ya que acumula un 59,3% de imagen negativa, casi nueve puntos porcentuales más que en marzo. "Su desaprobación aparece atravesada por una doble dimensión: el desgaste económico, vinculado a la pérdida de poder adquisitivo, y el plano simbólico, asociado a la erosión de su credibilidad", señala el informe.

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En paralelo, la senadora oficialista Patricia Bullrich logra desacoplarse parcialmente del desgaste del gobierno ya que tiene una imagen negativa del 54,8% y una positiva del 40%. Es decir, su figura acumula una aprobación mayor a la del Presidente. Como contó Francisco Basualdo en Letra P, hay quienes le propusieron a la exministra de Seguridad comenzar a recorrer la Ciudad de Buenos Aires con proyección a una eventual candidatura a jefa de Gobierno en 2027.