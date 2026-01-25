Peronismo 2027: Sergio Uñac dispara la señal de largada

“Tenemos que activarnos”. Semiinstalado en Buenos Aires , Sergio Uñac bosqueja una agenda de acción que podría ser un borrador de campaña. En diciembre estuvo en Neuquén con Rolando Figueroa y, a partir de febrero, tiene previsto visitar diferentes provincias. Piensa que el peronismo tiene que empezar a mostrar candidatos para 2027 y se anota en la lista.

A Uñac lo empuja Primero la Patria, un espacio que se lanzó en mayo del año pasado con el guiño de Cristina Fernández de Kirchner , pero que está integrado por peronistas de diferentes tribus. Hay cristinistas, dirigentes del PJ tradicional del interior, algunos camporistas y exiliados del kirchnerismo que fueron repatriados.

El dispositivo se armó para tratar de darle “complementariedad” al grupo dirigencial que se movía en torno a la expresidenta, con un carácter más federal. En ese contexto, fue una novedad la presencia de Uñac y de otros dirigentes que habían tenido diferencias públicas con Cristina, como el salteño Juan Manuel Urtubey y el jujeño Guillermo Snopek.

El armado fue motorizado por el diputado Nicolás Trotta - cercano al sindicalista y empresario de medios Víctor Santa María -, el camporista Rodrigo Rodra Rodríguez – exsecretario administrativo de la Cámara de Diputados durante la gestión de Sergio Massa - y el histórico dirigente Juan José Álvarez , “un todoterreno de la política” con una red de contactos en todo el país.

Álvarez había formado parte del Frente Renovador de Massa en sus inicios. Se alejó, volvió y, en 2023, se instaló en Córdoba para tratar darle forma al armado federal de Unión por la Patria desde la provincia más antikirchnerista del país. No alcanzó, pero Álvarez se mantuvo activo en la búsqueda por hacer que el peronismo pueda volver a poner un presidente en la Casa Rosada.

SIEMPRE PRIMERO LA PATRIA Presentamos a la Presidenta del @p_justicialista , @CFKArgentina , la solicitud de inscripción de nuestra agrupación.

Fue el primer intendente de Hurlingham quien primero le llevó a Cristina el nombre de Uñac. El sanjuanino nunca había sido muy cercano a la expresidenta. Se reunieron el Día de la Lealtad de 2024. El encuentro quedó plasmado en una foto y Uñac se sumó a la lista de Cristina para el Consejo Nacional del PJ.

En su promoción de Uñac, Álvarez argumenta que es necesario buscar un candidato del interior para salir de la trampa de la "conurbanización del peronismo". Cree que el sanjuanino tiene todas las cualidades para construir un discurso desde la periferia hacia el centro, con foco en productivo, lejos de las internas del mundo cristinista.

Con @CFKArgentina, durante la tarde de hoy, dialogamos sobre la actualidad social y política de nuestra Argentina, a poco de la presentación de listas para la elección de las nuevas autoridades del Partido Justicialista Nacional. — Sergio Uñac (@sergiounac) October 17, 2024

De aquel veranito de San Juan a la sequía peronista

No es la primera vez que Uñac se sube a un sueño presidencial: ya se asomó como posible candidato en la previa de 2019, mientras el peronismo federal buscaba una alternativa para competir contra Mauricio Macri. Tenía menos de 50 años y mostraba una gestión prolija en su provincia.

Aquel verano de 2019, Uñac aprovechó la Fiesta del Sol para armar una cumbre peronista en tierra sanjuanina. Por primera vez, después de cuatro años de disputas, se reunieron dirigentes de diferentes tribus. El evento juntó a Agustín Rossi, la camporista Anabel Fernández Sagasti y Urtubey con elexministro Roberto Lavagna. Como invitado extra estuvo el fallecido gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.

Aunque se enfrentaban en una interna feroz, también participó el entonces presidente del PJ, José Luis Gioja, antecesor y mentor de Uñac en la gobernación. Chimentos del encuentro: como corrían la misma carrera presidencial, Massa pegó el faltazo para no quedar opacado por Lavagna, Urtubey no participó del almuerzo y el exministro de Economía de Néstor Kirchner se fugó a la hora de la foto porque no quería posar con kirchneristas. Sin embargo, la cumbre fue la primera muestra pública de que el peronismo podía cerrar un acuerdo de unidad contra Macri y le dio más visibilidad pública a Uñac.

MDib6OcRn_1256x620__1 Lavagna, Uñac y Lifschitz.

El sanjuanino tuvo algunas conversaciones que lo animaron a pensar que podía ser su momento, pero la película terminó cuatro meses después, cuando Cristina anunció vía redes sociales la candidatura de Alberto Fernández. Lavagna y Urtubey hicieron su propio camino. Massa se unió al Frente de Todos. Uñac fue por la reelección y se enfocó en San Juan hasta 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia lo inhabilitó para competir por un tercer mandato como gobernador. Fue un paso en falso que terminó con la provincia en manos de un opositor, Marcelo Orrego, que compitió por la boleta de Juntos por el Cambio.

En diciembre de ese año, Uñac desembarcó en el Senado en el bloque que conduce José Mayans y desde ahí jugó en el armado para las elecciones legislativas 2025. San Juan fue uno de los pocos distritos en los que el peronismo consiguió una victoria, Con el 34,4% de los votos, dejó a la lista del gobernador segunda y a terceros, a los libertarios. En medio de la sequía peronista, con ese triunfo, el exgobernador consiguió el aval para empezar a caminar hacia 2027.

Hacia las PASO 2027

Con la interna encendida, Cristina fuera de la competencia y sin una conducción nacional fuerte, el peronismo se esperanza con que la reedición de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) se convierta en la llave para definir un candidato presidencial para 2027. El plan chocará contra la voluntad de Javier Milei, que buscará eliminar definitivamente el sistema que fue suspendido por única vez en 2025. Habrá que ver si el Presidente consigue votos en el Congreso. Por tratarse de un tema electoral, requiere de una mayoría agravada.

Mientras tanto, parte de la dirigencia empieza a mostrar que tiene voluntad de anotarse en la carrera. El más visible esAxel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lanzó su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MdF), y mandó a sus referentes de confianza a avanzar con el armado en las provincias, aunque todavía no aceleró en su gira federal. En diciembre estuvo en Formosa junto a Gildo Insfrán, una suerte de patriarca del peronismo, que lo recibió con agrado.

VISITA DEL GOBERNADOR KICILLOF



Recibí al compañero Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y al compañero ministro Andrés Larroque, con quienes Iniciamos una recorrida por la ciudad de Formosa y una reunión de trabajo en Casa de Gobierno. Mañana tendremos una… — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) December 17, 2025

Kicillof tiene por delante una parada difícil, con la interna del PJ de la provincia de Buenos Aires, que definirá la disputa con Máximo Kirchner. Las elecciones tienen fecha para el 15 de marzo, aunque podrían evitarse si hubiere un acuerdo político entre el gobernador, el cristinismo y Massa, que está afuera del partido, pero juega en la interna. La expresidenta y el gobernador ya no tienen más diálogo.

Aunque está en silencio desde que perdió el ballotage presidencial y le pican cerca varias balas judiciales, Massa sigue convencido de que alguna vez volverá a tener la chance de llegar a la Casa Rosada. Quienes lo visitan dicen que nunca abandona su sueño, aunque carga con una mochila pesada ante la sociedad, la inflación del 160% en el último año del gobierno de los Fernández.

En la lista también había aparecido el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, que también desembarcó en diciembre en el Senado. Contaba con la promoción de Cristina, con quien tiene una relación estrecha, aunque también hubo quienes especularon con que la expresidenta lo subió al ring para plantarle un contrincante a Kicillof.

En el entorno de Zamora dicen que nunca tuvo intenciones de ser candidato. Al margen, las acciones del santiagueño bajaron a partir de la proliferación de causas judiciales que involucran a los directivos de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. El tesorero de la entidad es santiagueño y está ligado al gobernador. También es muy cercano a Massa.

En otra vereda, pero también dentro de Fuerza Patria, en la carrera también se anota el diputado Juan Grabois, que hace gala de su cercanía con Cristina y reclama a los posibles candidatos del peronismo que, en caso de ser electos, le garanticen el indulto a la expresidenta.

El puente con Axel Kicillof

Uñac piensa que el peronismo tiene que tener “cuatro o cinco” candidatos presidenciales para 2027, que ya empiecen a caminar el país con alguna propuesta. Propone que se centren en las críticas a la política económica del gobierno de Milei, que les presten el oído a los sectores productivos afectados y que tracen una línea que cree que no debe cruzarse: nada de peleas absurdas entre compañeros.

“Acá la prioridad es que llegue uno de nosotros. No va a ser difícil ponernos de acuerdo”, dice. Cree que el peronismo deberá armar una fórmula mixta para las presidenciales, con un pie en el AMBA y otro fuerte en el interior.

Gracias gobernador @Rolo_Figueroa por recibirme en Neuquén. Siempre es valioso generar espacios de trabajo para intercambiar miradas y avanzar en proyectos que fortalezcan nuestras industrias, especialmente la minería.

Construir desarrollo federal es apostar al presente y al…



— Sergio Uñac (@sergiounac) December 10, 2025

El sanjuanino estuvo en diciembre en Neuquén junto a Figueroa, donde llegó a través de un empresario amigo. Le contó que tenía idea de empezar a mostrarse como candidato. Empezará a viajar a otras provincias a partir de febrero. Tendrá encuentros con dirigentes o con sectores productivos, según el distrito. El peronismo es un campo minado y el desembarco requiere de acuerdos previos y conversaciones para evitar conflictos. Buscará aterrizar en distritos más hostiles como el kirchnerismo, como la misma Córdoba que le dio la espalda a Massa. Tiene una buena relación con el gobernador Martín Llaryora.

La provincia de Buenos Aires aparece, por ahora, como un territorio a evitar, al menos hasta tanto la interna entre el cristinismo y el kicillofismo esté más encaminada. No está claro que eso pueda suceder en algún momento. Por lo pronto, antes de fin de enero, Uñac tiene previsto reunirse con Kicillof. Quien sugirió el encuentro fue el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, que tiene diálogo con todo el peronismo. Dirigentes que trabajan en los dos espacios entienden que sería prudente que los eventuales candidatos acordaran reglas de juego y alguna estrategia común. Los dos están convencidos de que el libertario no conseguirá la reelección y que el peronismo tiene chances de poner al próximo presidente.