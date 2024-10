Axel Kicillof está listo para liderar

Escribió Kavo el jueves: "Axel dio un paso enorme este jueves en la única dirección que pareciera corresponder a alguien dispuesto a pelear por el premio mayor de 2027. Fue una zancada larga hacia adelante, pero tomando recaudos para no desengancharse de la formación que pretende guiar y de la cual depende para llegar a destino, un peronismo invertebrado en estado de ebullición".

Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad.



Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2024

"Mi deseo y mi posición es que se logre un encuentro, un diálogo, y se evite una innecesaria competencia interna", afirmó y se encomendó a esa meta superior. "La única pelea en la que todos los días pongo cuerpo y alma es la pelea contra Milei y sus políticas de exclusión y crueldad", advirtió y recordó que en eso anda no por una carambola del destino, sino porque, en medio de la debacle peronista causada por un proyecto "fallido" y "un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas", él ganó la madre de todas las batallas. ("Milei no ganó por accidente", dijo: la autocrítica como mensaje necesario al conjunto de la sociedad de una fuerza que "deberá liderar una alternativa amplia y democrática".)