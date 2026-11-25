En lo que va de 2026, Javier Milei realizó 17 viajes al exterior que costaron, según el informe de Jefatura de Gabinete al Congreso, un total de $ 1.513.744.295 y u$s 1.619.111, equivalentes a más $ 2500 millones. El total supera los 4 mil millones de pesos.

En el reporte que Diego Santilli defenderá este miércoles en el Senado se detalla que el Presidente salió en 15 ocasiones de la Argentina utilizando aviones de la flota aérea presidencial, tal como informó el Ministerio de Defensa. La primera escapada del año fue a Asunción, el 17 de enero, donde se reunió con el renunciado expresidente Santiago Peña y la última fue a Madrid , el 20 de octubre, cuando se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , y mantuvo una videollamada con el líder de VOX, Santiago Abascal .

En el informe no fue incluida la cuarta visita que hizo Milei este año a Madrid, a comienzos de noviembre, cuando participó de la XXX Cumbre Iberoamericana.

En su visita a España, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con autoridades de VOX, y saludó por videollamada al Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal, quien se encuentra de gira por el país por la campaña electoral. pic.twitter.com/BqapyTIeRv

Por otra parte, en el listado de Jefatura de Gabinete se consigna que el Gobierno contrató dos aviones privados para trasladar al mandatario a Quito y Cali (entre el 5 y el 7 de agosto), por u$s 143 mil y a Nueva York, en septiembre, para participar en la cumbre de la ONU , donde desplegó un discurso malvinizado, por un monto de u$s 195 mil.

A diferencia de los jets privados, para calcular el costo de cada viaje realizado por la flota presidencial (por lo general se usa el ARG-01 para trayectos largos y el T-95 para ir a países limítrofes), el Gobierno desagregó los costos de combustibles en pesos (con las cargas realizadas en la Argentina) y el valor de lo pagado en el exterior por el mismo concepto, sumado a las tasas aeroportuarias correspondientes.

También se desprende de la planilla que Milei pasó 54 días en el exterior en diez meses, entre enero y octubre, con un promedio de 74 horas de duración cada uno, lo que además implica que realizó un viaje fuera del país cada 18 días.

Los hoteles usados por Javier Milei

Con respecto a los alojamientos y viáticos del Presidente y sus respectivas comitivas, en el informe 145 la Secretaría General de la Presidencia informó gastos totales por $ 268.860.399.

Sin embargo, a esa cifra le falta lo abonado en algunos viajes que no fueron consignados en el reporte presentado por Santilli que fue incluido en la presentación que realizó su antecesor, el exjefe de de Gabinete Manuel Adorni, en abril, antes de renunciar envuelto en un escándalo que comenzó por haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial. En aquel informe, Presidencia había detallado costos de estadía en seis giras por $ 188.864.319. Por lo que el total pagado por la Secretaría General asciende a $ 457.724.718.

Manuel Adorni y su esposa, de luna de miel en Nueva York.

El hospedaje más costoso en una única visita fue The Langham, un hotel de cinco estrellas, en septiembre en Nueva York, por el que se abonó un total de $ 81.037.474, más de 50 mil dólares, incluyendo viáticos, que la Casa Rosada suele informar que el Presidente no recibe, pero sí el resto de la delegación. En esta ocasión, Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Toto Caputo.

En segundo lugar, con $ 73.179.186 (45 mil dólares) aparece el Steigenberger Grandhotel Belvédère en Dávos, también de cinco estrellas. Cuando en una misma gira empalmó Miami, Nueva York y Santiago de Chile, la Casa Rosada gastó $ 85.667.704 (53 mil dólares) por el alojamiento en Trump National Doral, The Langham y el Sheraton de la capital chilena, cuya estadía fue abonada por el gobierno del vecino país.

Por dos estadías en el Hyatt Regency Hesperia, hotel en Madrid de cinco estrellas, la oficina de Karina Milei desembolsó $ 55.990.236 (más de 34 mil dólares). Y para la noches que el mandatario y la delegación pasaron en París por la Argentina Week, Presidencia abonó en viáticos y a Le Metropolitan un total de $ 40.800.903 (25 mil dólares).

En sólo cuatro casos, el alojamiento fue financiado por los países que visitó, una costumbre diplomática: el Sheraton de Chile, el Marriott Dorothea de Budapest (costeado por el gobierno húngaro), el Waldorf Astoria Jerusalén (pagado por la administración de Israel); Los Delfines (por la peruana) y Swissôtel Quito (por la ecuatoriana).

Karina Milei también informó que la Secretaría General cuenta con un presupuesto vigente para pasajes en aviones privados y viáticos de Presidencia de $ 3.111.762.545, de los cuales ya fue ejecutado el 59,11%.

Uno por uno

El 17 de enero, Milei arrancó el año viajando a Paraguay a bordo del avión T-95 para participar de la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El gasto en combustible ascendió a $ 13.491.547, a los que se sumaron u$s 1569 por combustible y tasas aeroportuarias.

Luego, el 20 de enero, el mandatario viajó a Suiza a bordo del avión presidencial ARG-01. El Ministerio de Defensa informó un gasto de $ 65.579.460 en combustible local y otros u$s 104.343 por combustible y tasas aeroportuarias. Con un desembolso de $ 73.179.186, la comitiva se alojó Steigenberger Grandhotel Belvédère.

Del 18 al 20 de febrero, Milei utilizó el ARG-01 para trasladarse a Washington. La operación demandó $65.579.460 en combustible local y u$s 58.869 adicionales. La estadía en The Ritz-Carlton costó $ 13.645.725.

Milei visitó Miami, Nueva York y Santiago de Chile, entre el 6 y el 11 de marzo abordo del ARG-01. El Ministerio de Defensa informó gastos por $71.672.702 y u$s 162.503. Unos $85.667.704 se destinaron a la estadía en Trump National Doral y The Langham.

El Presidente viajó a España el 13 de marzo en el ARG-01. El traslado demandó $ 46.651.791 y otros u$s 73.723 en combustible y tasas aeroportuarias. El alojamiento en el Hyatt Regency Hesperia otros $ 15.325.162.

El 20 de marzo fue a Hungría en el ARG-01, con gastos de $71.320.645 y u$s 126.552 por combustible y tasas. El alojamiento corrió a cargo del exprimer ministro Viktor Orbán.

El 18 de abril, el Presidente viajó a Israel en el ARG-01 acompañado por Karina Milei y los ministros Quirno y Juan Bautista Mahiques. Defensa informó gastos por $ 83.200.014 y u$s 148.454,29; mientras que Presidencia registró erogaciones adicionales por $ 13.875.846. Mieli se alojó en el hotel Waldorf Astoria Jerusalén, por cortesía del Estado israelí.

Del 5 al 7 de mayo, el jefe de Estado voló en el ARG-01 para participar en Los Angeles de la conferencia anual del Instituto Milken, acompañado por Quirno y Caputo. El gasto en combustible ascendió a $ 83.421.293 más otros u$s 173.892,87. Presidencia informó erogaciones por $ 26.119.600. Milei se alojó en el hotel Waldorf Astoria, sede de la conferencia.

Para su segunda visita a Madrid del año (del 24 al 27 de junio), Milei viajó en el ARG-01 para recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. Estuvo acompañado por Quirno y Sandra Pettovello. Defensa informó gastos por $ 108.110.558 y u$s 96.182. Secretaría general sumó $ 19.239.406. El Presidente se alojó en el hotel Hyatt Regency Hesperia.

Javier Milei, Flávio Bolsonaro y las tijeras para el ajuste que, jura también el brasileño, pagará la casta.

El 24 de julio, el mandatario viajó en el avión T-95 para recibir una condecoración del gobernador Tarcísio Gomes de Freitas y participar del acto de oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El combustible demandó $ 7.469.482 más otros u$s 4.125. Presidencia informó gastos por $ 1.717.503 y Milei se alojó en el hotel Tivoli Mofarrej São Paulo.

Días después, el 27 de julio, Milei viajó en el T-95 para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori, acompañado por su hermana y Quirno. El Ministerio de Defensa desembolsó $ 9.152.594 y u$s 4.366; mientras que Presidencia otros $ 3.600.325. El mandatario se alojó en el hotel Los Delfines, por cortesía del gobierno peruano.

Entre el 5 y el 7 de agosto, Milei estuvo en Quito (Ecuador) y Cali (Colombia). Para la minigira, el Gobierno contrató un avión privado por u$s 143.000, ida y vuelta. El informe no identifica la aeronave ni discrimina los costos de combustible y tasas. El mandatario se alojó en el Swissôtel Quito, por cortesía del gobierno ecuatoriano, y en el InterContinental Cali. Presidencia reportó gastos conjuntos por $ 14.285.013.

El 3 de septiembre, Milei viajó a Chile en el avión T-96 para reunirse con José Antonio Kast y participar del V Encuentro Regional del Foro Madrid. Por combustible y tasas se abonaron u$s 13.778; mientras que Presidencia pagó $ 3.929.113. El mandatario se alojó en el hotel Sheraton Santiago.

Del 21 al 24 de septiembre, Milei participó de la Asamblea General de Naciones Unidas. Viajó a Nueva York en un avión privado por 195 mil dólares. La Secretaría general pagó $ 81.037.473 y Milei se alojó en el hotel The Langham.

El 30 de septiembre, Milei viajó a París en el ARG-01 acompañado por una comitiva que incluyó a Santilli, Karina Milei, Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. Defensa informó gastos por $132.767.334 y u$s 118.902; mientras que Presidencia registró erogaciones por $40.800.903. El Presidente se alojó en el hotel Le Metropolitan.

Javier Milei con gobernadores en París.

El Presidente viajó a Washington el 14 de octubre en el ARG-01 para recibir el premio Global Champion of Free Enterprise, otorgado por la Cámara de Comercio estadounidense. El combustible demandó $ 168.138.255,27, el mayor desembolso en pesos por este concepto entre los viajes internacionales informados; junto a otros u$s 88.420; y unos $ 27.504.384 de la secretaría general. Milei se alojó en el hotel Ritz-Carlton.

En su tercer viaje a Madrid, el 20 de octubre, Milei viajó en el ARG-01 acompañado por Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. Participó de una conferencia sobre economía austríaca, mantuvo un encuentro con autoridades de la Fundación Disenso y se reunió con Díaz Ayuso. Defensa informó gastos por $129.464.435 y u$s 105.426; y Presidencia por $ 36.750.829. El Presidente volvió a alojarse en el hotel Hyatt Regency Hesperia.