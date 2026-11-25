El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles , parece haber elegido a uno de los posibles candidatos a presidente que hoy asoma en el peronismo: Axel Kicillof . Este miércoles, en un acto en el puerto, dio una clara muestra de apoyo al gobernador de Buenos Aires de cara al 2027.

El jefe comunal llegó al municipio en una firme alianza con La Cámpora que con el tiempo se fue evaporando. Pocos meses atrás decidió sumarse a la Liga de Intendentes junto a más de una decena de pares que buscan sentarse a la mesa de discusión política. Hoy sorprendió con el respaldo explícito al mandatario bonaerense.

El apoyo llega en un momento clave, luego del encuentro por el Día del Militante organizado por Sergio Massa en San Fernando, donde el líder del Frente Renovador mostró músculo político frente al inicio de la discusión electoral, con el componente crítico para el peronismo que supone la probable suspensión de las PASO en las próximas semanas.

El intendente fue contundente cuando le tocó el uso de la palabra. Le pidió a Dios que bendiga y “le abra el camino a nuevas responsabilidades” al gobernador -que está en carrera por la candidatura presidencial- porque “se lo merece”. También le agradeció fuertemente el apoyo a Bahía Blanca.

“Hemos logrado, en el momento de más abandono, de más ausencia del gobierno nacional, el momento de mayor obra pública de la ciudad de Bahía Blanca en los últimos 100 años”, afirmó Susbielles sobre el final de su discurso para luego pasar a darle un contundente apoyo al gobernador.

SUSBIELLES APOYÓ A KICILLOF: "LE PIDO A DIOS QUE LO BENDIGA, QUE LE ABRA EL CAMINO A NUEVAS RESPONSABILIDADES"El intendente Federico Susbielles enfatizó su respaldo al gobernador Axel Kicillof de cara al año electoral y su posible candidatura dentro de la interna peronista. Enfatizó el rol del mandatario provincial en las obras para Bahía Blanca. "Le quiero pedir a Dios que lo bendiga, que lo deje seguir caminando como camina, de una manera recta por la vida. Fundamentalmente que le abra el camino nuevas responsabilidades, que ustedes se las merece", dijo Susbielles. Resaltó que "en el momento de más abandono, de más ausencia del Gobierno Nacional, es el momento de mayor obra pública en la ciudad de Bahía Blanca en los últimos 100 años". — apepe (@apepe_bahia) November 25, 2026

“Le quiero pedir a Dios que lo bendiga, que lo deje seguir caminando como camina, de una manera recta por la vida, pudiendo mirar a los ojos a sus vecinos y fundamentalmente que le abra el camino a nuevas responsabilidades; usted se las merece porque hay dos certezas que tengo: que nadie cumplió con Bahía en los últimos 100 años como este señor y que nadie conoce más nuestra realidad para seguir haciendo todo lo que falta”, fueron las palabras que le dedicó a Kicillof.

El apoyo de Axel Kicillof a Susbielles

Como contó Letra P, Kicillof llegó a Bahía Blanca y también a Coronel Rosales y Tres Arroyos a anunciar, recorrer e inaugurar obras. También a apoyar a los intendentes peronistas de esos distritos, donde La Libertad Avanza y el PRO acechan.

Los números muestran una situación difícil de cara a 2027. En el caso de Susbielles ganó en 2023 con el 36%, mientras La Libertad Avanza obtuvo el 32% y Juntos por el Cambio, el 24%. En la elección provincial de septiembre de 2025, LLA se impuso con el 46%, frente al 31% del oficialismo. En la nacional de octubre, la diferencia se amplió: 54% contra 26%.

Este miércoles, Kicillof anunció la obra de profundización del calado del estuario de Bahía Blanca. Los trabajos permitirán la carga completa de buques petroleros y mejorarán las condiciones de navegación hacia los puertos, además de consolidar a la región en torno a la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

"Hay inversiones estratégicas que difícilmente ocurren si no se impulsan desde el sector público: tener Vaca Muerta es una bendición, pero hay que acompañarla con trabajo y un Estado presente que invierta en infraestructura. Como lo hace la Provincia junto a Bahía Blanca y Coronel Rosales, necesitamos un proyecto nacional que vuelva a pensar en los hidrocarburos y en nuestras capacidades como factores centrales para el desarrollo industrial, productivo y soberano”, dijo el bonaerense con traje de candidato puesto.