Las negociaciones del oficialismo por los proyectos para regular las apuestas online en Buenos Aires llegó a su pico más alto de tensión e hizo caer la sesión de la Cámara de Diputados en la que iba a tratarse su regulación. Las fuertes posturas de cada sector del peronismo y la oposición no permitieron avanzar con la problemática que lleva semanas de debate.

En rigor, el cuerpo pasó a un cuarto intermedio para este jueves al mediodía, en una moción propuesta por el bloque del PRO , que no estaba dispuesto -como el resto de la oposición-, a permanecer en el recinto, tal lo solicitado por el jefe de la bancada oficialista Facundo Tignanelli .

El dirigente de La Cámpora mostró su enojo antes de que terminara la sesión y acusó a miembros del bloque amarillo de haber confesado “tener ganas de irse a dormir”, aunque también habló de presiones e intereses que jugaron durante todo el día. “Ojalá mañana al mediodía no los aprieten y vengan a trabajar para los bonaerenses”, concluyó. La sesión terminó con gritos e insultos entre legisladores y parte del público que permaneció durante toda la jornada a la espera del tratamiento de otras leyes.

Con la presencia de 55 diputados y diputadas, apenas dos minutos antes de las 12 de la noche se inició la sesión que originalmente estaba prevista para las 15 del miércoles, pero a minutos de la medianoche, la oposición pidió pasar a un cuarto intermedio porque de otra manera no se prestaba para el tratamiento de los proyectos sobre tablas, algo que se había acordado en la reunión de labor parlamentaria.

En esa instancia se había acordado votar de manera nominal sobre tablas los dos proyectos que obtuvieron despacho de comisión, artículo por artículo. Más tarde, circuló la versión de la unificación de ambos textos, que se estiró hasta última hora.

La discusión enfrentó distintas posiciones dentro del oficialismo. Por un lado, el kirchnerismo y el Frente Renovador defendieron una iniciativa con un fondo específico financiado por las empresas. Por otro lado, el MDF y el sector vinculado a los intendentes impulsaron un esquema diferente, con mayores atribuciones para la autoridad de aplicación.

Legislatura bonaerense

Las diferencias por el Fondo de Protección contra la Ludopatía

Uno de los principales desacuerdos estuvo en la conformación del Fondo de Protección contra la Ludopatía, su administración y la distribución de los recursos. El kirchnerismo pretendía financiarlo con un porcentaje de las utilidades de las siete grandes compañías que operan en Buenos Aires, mientras que la otra propuesta no establece ese mecanismo.

La iniciativa presentada por Juan Pablo De Jesús también contemplaba sanciones contra el juego clandestino e incorporaba un impuesto sobre los premios que alcanzaba a los apostadores. Las diferencias sobre quién debe aportar los recursos y qué organismo tiene que administrarlos complicaron las negociaciones entre los bloques.

Otro punto de conflicto estuvo relacionado con las restricciones publicitarias. El proyecto bonaerense ponía especial atención en la protección de jóvenes y adolescentes, mientras que la iniciativa nacional que se debatirá en el Senado contempla la prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio de las apuestas en línea.

Autoridades de Diputados en el Arzobispado de La Plata.

En la provincia, los distintos sectores no coincidían con una prohibición absoluta, sino que buscaban establecer restricciones fuertes para limitar la exposición de los menores al juego. La discusión adquirió mayor relevancia después del reclamo de la Iglesia por el avance de la ludopatía juvenil.

Como contó Letra P, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, convocó a la Legislatura a acelerar el tratamiento de la problemática. Su pedido se produjo un día antes de la sesión y agregó presión a una negociación que lleva varias semanas.

Los proyectos del peronismo para regular las apuestas online

En su propuesta original, el kirchnerismo planteaba aplicar un gravamen del 3% a las siete principales empresas de apuestas online que operaban en la provincia. El descuento recaería sobre las compañías y no sobre los apostadores. La iniciativa también establecía que Lotería de la Provincia administrara los recursos.

El esquema contemplaba que el 85% de lo recaudado se destinara a sociedades de fomento y clubes, mientras que el 15% restante se asignara a becas para deportistas registrados. Además, el proyecto de La Cámpora incorporaba un fondo financiado con el 100% de los recursos que las licenciatarias destinaban a publicidad, con una distribución entre los municipios y el Ministerio de Salud.

Ese dictamen, que incluía el fondo solicitado por el gobierno de Axel Kicillof, había recibido el respaldo del Frente Renovador y de UCR + Cambio Federal. La propuesta buscaba que parte de los recursos generados por la actividad se destinara a políticas de prevención y asistencia.

Facundo Tignanelli y Mariano Cascallares.

La otra iniciativa fue impulsada por el diputado De Jesús y obtuvo mayoría durante el debate en comisión. El proyecto contó con el acompañamiento del espacio vinculado a la Liga de los Intendentes, el MDF, Nuevos Aires y el PRO.

Ambas propuestas coincidían en la necesidad de establecer controles biométricos y restricciones publicitarias. No obstante, mantuvieron diferencias sobre el financiamiento de las políticas contra la ludopatía y la distribución de las responsabilidades entre las empresas y el Estado.

El proyecto de De Jesús establecía que la autoridad de aplicación determinaría qué porcentaje debían destinar las compañías a la lucha contra la ludopatía. A diferencia de la iniciativa kirchnerista, no fija un fondo específico con una distribución predeterminada de los recursos.