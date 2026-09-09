Flavia Royón 2027, el plan B que suena en Salta por si falla el operativo re-re de Gustavo Sáenz

En Salta hay una conversación que no tiene definición, pero sí un nombre propio: Flavia Royón . La senadora aparece con insistencia en las especulaciones en torno a la discusión por la sucesión de Gustavo Sáenz . Si bien en el oficialismo no se la proclama como candidata, el run run existe y ya cruzó las fronteras provinciales.

La razón es sencilla. Sáenz todavía no tiene una figura de peso evidente para reemplazarlo si finalmente no puede —o no quiere— buscar un tercer mandato . Y mientras la discusión jurídica sobre su eventual re-relección sigue abierta, el oficialismo necesita mirar necesariamente el escenario alternativo. Ahí aparece Royón.

La senadora tiene la ventaja de exhibir un currículum político y técnico construido en dos gobiernos nacionales de signos diferentes y una fuerte especialización en minería y energía, justamente los sectores que Sáenz convirtió en bandera de su modelo de desarrollo.

Ingeniera industrial, fue secretaria de Energía de Alberto Fernández , secretaria de Minería durante el gobierno de Javier Milei y secretaria de Minería y Energía de Salta. También integró y condujo espacios vinculados al litio y al desarrollo minero. Ahora, como senadora, acaba de ser elegida por unanimidad presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la cámara alta.

Esa designación tuvo una lectura política evidente, pues Royón responde a Sáenz y su llegada a una comisión estratégica le permite al gobernador conservar una vía de interlocución nacional en una agenda central para Salta. La propia senadora habla de una agenda de desarrollo impulsada junto al mandatario provincial.

La pregunta que hizo reír a Villada

El dato más reciente alimentó todavía más las versiones. Durante la inauguración de Argentina Mining Norte 2026, el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada, fue consultado por la designación de Royón en la comisión de minería y, específicamente, por su eventual proyección electoral.

La respuesta oficial fue prudente. Villada explicó que la presidencia de la comisión era un reconocimiento a la trayectoria de la senadora y producto del consenso entre los bloques del Senado. Pero cuando llegó la pregunta concreta, si Royón podía ser candidata a gobernadora si Sáenz no pudiera ser reelecto, Villada sólo se rió. En política, a veces una respuesta esquiva dice más que una confirmación.

Flavia Royón con Gustavo Sáenz.

Hay otro detalle que circula puertas adentro y que alimenta la hipótesis. A Royón le gusta que la llamen “gobernadora”. Por supuesto, no alcanza para convertirla en candidata, pero sí funciona como una señal del lugar que la senadora parece imaginar para sí misma. Porque si Sáenz consigue la habilitación para ir por un tercer mandato, la discusión puede quedar congelada.

Técnica, estructura y dinero

Su principal activo es también su principal debilidad. Royón tiene expertise, pero todavía no tiene un volumen equivalente de carisma político. Su trayectoria está mucho más vinculada a la gestión, la industria, la energía y la minería que a la construcción territorial tradicional. Tiene formación empresarial, experiencia ejecutiva y vínculos con sectores económicos de peso.

También existen vínculos con el mundo empresario y minero que podrían darle respaldo para una eventual campaña. Entre ellos aparece su relación con Facundo Prado, empresario y fundador del Grupo Lapachos, además de los vínculos que la propia trayectoria de Royón construyó con empresas y actores del sector minero.

Flavia Royón y Gustavo Sáenz.

La paradoja es que la candidatura de Royón sólo tiene sentido político pleno si primero se resuelve el enigma Sáenz. El gobernador sostiene que la Constitución provincial podría habilitarlo a competir por un tercer período y llegó a advertir que, si la Justicia se lo impide, podría considerarse “proscripto”.

Mientras tanto, el antecedente nacional de otras reelecciones provinciales mantiene encendida la alarma en el Norte Grande. La Corte Suprema ya intervino en casos como los de Santiago del Estero, La Rioja y Formosa. Por eso, Royón puede ser hoy la candidata que nadie termina de confirmar porque el candidato que todos esperan que se defina todavía es Sáenz.