La irritación de Karina Milei con Patricia Bullrich es proporcional a la incapacidad de la Casa Rosada para ordenar su interna en un contexto de incertidumbre económica. Mientras la secretaria general admite en privado que ya no tolera los desafíos de la senadora, en la cúpula libertaria reconocen que no es momento de sancionar a una de las aliadas más poderosas de Javier Milei . Al menos hasta después de las sesiones extraordinarias.

En Balcarce 50 siguen con atención las intervenciones mediáticas de la exministra de Seguridad, que este martes incluso llegó a decirle a TN que se veía ocupando la Presidencia en el corto plazo. También observan sus movimientos políticos, que tuvieron su punto de mayor tensión hace unos días, cuando reunió a una docena de diputados que le responden para pedirles que imitaran sus críticas internas.

Pese a todo, ni el jefe de Estado ni la funcionaria más influyente del Gobierno tomarán represalias inmediatas contra Bullrich. La inacción no se debe a la falta de ganas, sino a las prioridades legislativas del oficialismo. “Una vez que pasen los proyectos en extraordinarias, vamos a tener que tomar una decisión”, admiten en el karinismo.

La afirmación expone las dificultades de los Milei para disciplinar a una dirigente de su propio espacio. Por ahora, la orden es ignorar a Bullrich y concentrarse en conseguir la sanción de la reforma política y el Presupuesto antes de fin de año. Este viernes se conocerá el decreto presidencial de convocatoria a extraordinarias, que podría incluir también el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado hizo público esta semana un diagnóstico que repite desde hace meses en distintos ámbitos privados: con una economía asediada por la recesión y la suba de la inflación y el riesgo país, será muy difícil que Milei consiga la reelección el próximo año. Por eso propone rebajas impositivas, crédito más barato y medidas específicas para sectores industriales o en dificultades.

Sus declaraciones enojaron a buena parte del Gabinete, pero no sorprendieron: pusieron en público cuestionamientos que circulaban de manera reservada. La senadora, sin embargo, no es la única que plantea reparos sobre el modelo económico.

Con menos vehemencia, figuras de peso de la Casa Rosada, como el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también advierten que las dificultades económicas comenzaron a hacer mella en la sociedad. A diferencia de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), ambos se alinean sin fisuras con la conducción de Milei.

Hasta Toto Caputo pone un signo de interrogación sobre el modelo que él mismo desarrolló. Cada vez que un integrante de la mesa política le reprochó la falta de resultados económicos, respondió que ya había agotado todas las herramientas a su alcance y que ahora le corresponde al ala política del Gobierno dar un mensaje de certeza a los mercados y al círculo rojo.

El pedido del titular del Palacio de Hacienda apunta a que El Jefe cierre, de una vez por todas, un gran acuerdo electoral con los gobernadores y otros partidos aliados para respaldar la reelección de Milei. Como el modelo económico no se tocará, Caputo reclama apoyo político. Esa necesidad ayuda a explicar por qué los esfuerzos del oficialismo están concentrados en las negociaciones en ambas cámaras del Congreso y no en enfrentar a Bullrich.

Bullrich vuelve a desafiar a Milei: "No alcanza con decir que todo mejorará en 2028" https://t.co/xJc9FUBnnc pic.twitter.com/sIYcQOZM8d — LETRA P (@Letra_P) November 25, 2026

Las sanciones a la senadora libertaria podrían llegar en enero

“No hablamos de sanciones contra Patricia, ni nada parecido, primero tenemos que aprobar todas las leyes que enviamos”, dijo a Letra P un integrante de la mesa política de la Casa Rosada. La estrategia de evitar una confrontación inmediata también busca mantener las diferencias dentro del espacio, sin trasladarlas al escenario público en plena negociación con la oposición dialoguista.

Las diferencias entre Karina y Bullrich ni siquiera se mencionaron durante la última cumbre política. De todos modos, la senadora volvió a dar la nota: llegó puntual, pero se retiró a las 14.10, apenas 35 minutos después del inicio. Todos los demás integrantes del oficialismo se quedaron.

En su entorno argumentaron que tenía una reunión agendada en la cámara alta con la pastoral social por la ley de Ludopatía, que aspiran a tratar el próximo jueves. Sin embargo, no es la primera vez que la ex dama de hierro del PRO se desmarca de la mesa política con ausencias o retiros anticipados como el de este martes.

La atención estará puesta en los próximos encuentros y en el comportamiento de la senadora durante el debate legislativo. Después de las extraordinarias llegará el plazo que se fijó el karinismo para decidir si la excomulga o trata de contenerla.

"Será un trabajo de la mesa política decidir qué hacer con Patricia", anticipó un funcionario con despacho en la Casa Rosada, donde creen que ella sigue siendo funcional a la reelección de Milei, único objetivo de esta administración, al lograr mantener en el conglomerado oficialista al votante de 2023 desencantado.