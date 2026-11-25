Una encuesta libertaria coloca con ventaja a La Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba

Gabriel Bornoroni lanzó a Gonzalo Roca como candidato a intendente de Alianza La Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba . El alfil de Karina Milei movió rápido en un contexto convulsionado para Daniel Passerini y empujado por la última encuesta de su consultora de cabecera Radar Público .

El informe al que accedió Letra P de manera exclusiva se realizó desde el 26 de octubre al 1 de noviembre sobre 500 casos. En el voto por espacio, la marca La Libertad Avanza obtiene una intención de voto del 37%. Sigue en la tabla la oficialista Hacemos Unidos por Córdoba con el 12% y Defendamos Córdoba , de la diputada peronista Natalia de la Sota , con 7%.

Fuera del podio queda la UCR con 5% y el Frente Cívico de Luis Juez con 4%. El kirchnerismo ( Fuerza Patria ) logra 4%, la Izquierda 2% y el PRO , 1%.

Con nombres puestos sobre la mesa de consulta, el diputado oficialista Roca tendría una intención de voto de 23%. El radical Rodrigo de Loredo es incluido en la muestra, pese a que dijo que no será candidato a intendente, y reúne 21%. El ministro de Seguridad de Martín Llaryora , Juan Pablo Quinteros , tiene en esta medición un 13% de adhesiones y su examigo Juez otro 13%.

El 30% de los consultados dice que la ciudad “va en la dirección correcta” y un 52% plantea que “va en dirección incorrecta”. El 18% restante no sabe o no contesta.

Bornoroni dio la orden a Roca y a la diputada de Patricia Bullrich, Laura Rodríguez Machado, para empezar a caminar la ciudad. Lo hace un contexto de ánimos caldeados para la gestión de Passerini que viene de descabezar a la cúpula del Ente Córdoba Obras y Servicios (COYS) a raíz horas extra millonarias entregadas a afiliados al Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), a cargo del clan que encabeza Mauricio Saillen.

Laura Rodríguez Machado y Gonzalo Roca, la fórmula de Gabriel Bornoroni en la ciudad de Córdoba.

Si bien desde las filas libertarias eligen no meterse de lleno en la polémica que tiene a radicales y juecistas contando costillas desde el Concejo Deliberante, con el anticipado lanzamiento el jefe de la bancada libertaria empieza a marcar la base de la campaña: la capital.

Tiene sentido porque es el mayor bastión electoral, pero además es el que le dio a Llaryora su triunfo en 2023, y hoy, con seguridad, el punto más complicado en la estrategia cordobesista.

Después del caso Agostina, el gobernador puso primera en los barrios de la ciudad con obras y anuncios, que compartió con Passerini y con otros funcionarios anotados en la carrera municipal como el propio Quinteros y también el ministro de Vinculación provincial Miguel Siciliano.

La foto provincial en la ciudad de Córdoba

En la encuesta, los números libertarios buscan reflejar el desafío para el peronismo y, naturalmente, plantar base en un terreno clave para la construcción libertaria.

En la capital, la encuesta tiene un apartado provincial. En el voto a gobernador por espacio, LLA tendría un 39% de intención de voto contra el 14% de Hacemos Unidos. Defendamos Córdoba sigue tercera con 7%. La tabla se completa con Fuerza Patria (5%), UCR (4%), Frente Cívico (4%), Frente de Izquierda (2%), PRO (1%), otro (4%).

Encuesta de Radar Público en la ciudad de Córdoba

En el escenario con nombres, Bornoroni reúne 28%, Llaryora 22% y De Loredo 21%. En este escenario ya proyectan a LLA con el apoyo del Frente Cívico y el PRO. En un mano a mano, Bornoroni tiene 34% y Llaryora 28%. En blanco o no votaría 24% y no sabe o no contesta 14%.

Dónde está parado Javier Milei

La encuesta también incluye una medición en la capital cordobesa de Javier Milei. Que reuniría el 46% de la intención de voto, seguido por Juan Schiaretti con 18%, Victoria Villarruel con 9%, Axel Kicillof con 6% y Myriam Bregman con 4%. En un ballotage Milei sacaría en la ciudad 57% y el gobernador bonaerense 13%.

Javier Milei, Karina Milei y Gabriel Bornoroni en Córdoba

Los números de Bornoroni sostienen una estrategia que pone un objetivo territorial como lo es la capital y avanza con la misma modalidad de construcción que se le conoce: descree de las versiones que ponen a Milei sin capacidad de empuje y agotado, ubica nombres libertarios en la cima de la oferta local, sostiene una mesa de socios acotada al Frente Cívico, una parte del PRO y radicales sueltos, y persiste en la exclusión –por ahora- de la estructura de la UCR.

La pregunta que deja abierta la jugada es si la apuesta a la capital se trata de un repliegue o bien la puerta de entrada para buscar el triunfo provincial.