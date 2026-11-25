La Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires vuelve a escena. Después de años de anuncios, intentos fallidos y estructuras que nunca terminaron de ponerse en marcha, el procurador general Julio Conte Grand desempolvó uno de los proyectos más postergados del sistema judicial bonaerense: la creación de un cuerpo especializado de investigadores que trabaje bajo las órdenes de los fiscales.

La novedad llegó con dos convocatorias de la Procuración General. Por un lado, se abrió un proceso de inscripción, capacitación virtual y evaluación online para incorporar empleados administrativos. Por otro, se convocó a concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para cubrir 109 cargos de peritos y detectives judiciales, distribuidos en distintos departamentos judiciales de la provincia.

El movimiento representa un nuevo intento por poner en funcionamiento una estructura que, pese a contar con un marco legal específico, todavía no logró desplegarse con la dimensión y las capacidades previstas. También vuelve a poner sobre la mesa una deuda institucional que atravesó a distintas gestiones políticas y lleva más de medio siglo sin concretarse plenamente.

La convocatoria para cubrir los 109 cargos se divide en dos áreas: 78 puestos de peritos y 31 de detectives judiciales. Los concursos serán públicos y abiertos, con evaluación de antecedentes y oposición, según informó oficialmente la Procuración General.

En el caso de los detectives judiciales, los 31 cargos se distribuirán entre cinco departamentos: 10 en Lomas de Zamora, 10 en San Isidro, cuatro en Bahía Blanca, tres en Azul y cuatro en Mercedes.

La Plata tendrá la mayor cantidad de cargos periciales previstos en esta convocatoria, con 17 puestos. Sin embargo, no figura entre los departamentos judiciales incluidos en el llamado para detectives.

La búsqueda de peritos contempla un amplio abanico de especialidades vinculadas con la investigación criminal. Se incluyen licenciados y técnicos en Criminalística, fotógrafos, peritos planimétricos, especialistas en química, informática, psicología, radiología, balística, accidentología vial, medicina y papiloscopía, entre otras disciplinas.

También se incorporan perfiles vinculados con nuevas tecnologías, como especialistas en investigación digital, reconstrucción virtual y análisis forense facial.

Para los cargos de detectives judiciales podrán postularse abogados, licenciados en Criminalística, contadores públicos, licenciados en Administración de Empresas y profesionales y técnicos del área informática.

La inscripción a estos concursos comenzará el 10 de diciembre de 2026 a las 12 y finalizará el 23 de diciembre a las 12. Los interesados deberán ingresar al portal oficial de inscripción para los concursos de peritos y detectives judiciales.

En paralelo, la Resolución PG 2055-26 habilitó otro procedimiento para incorporar empleados administrativos. El proceso incluye inscripción, capacitación virtual y una evaluación online. La convocatoria se encuentra disponible en el portal de Ingresos del Ministerio Público bonaerense.

La Policía Judicial es una fuera especial que depende del Procurador General con fuerte control político.

Una historia que comenzó hace más de medio siglo

La Policía Judicial no es una iniciativa nueva. Sus antecedentes legislativos se remontan a 1972, cuando se sancionó la Ley 7.950, que estableció las primeras bases normativas para conformar un cuerpo de investigadores dependiente de la Justicia. En noviembre de 2012, durante el gobierno de Daniel Scioli, se sancionó la Ley 14.424, que creó el denominado Cuerpo de Investigadores Judiciales. Sin embargo, aquella estructura tampoco llegó a consolidarse.

El siguiente capítulo llegó durante la gestión de María Eugenia Vidal. En diciembre de 2017 se sancionó la Ley 15.005, promulgada en enero de 2018, que estableció un nuevo régimen para la Policía Judicial y derogó la legislación anterior. La norma dispuso que el cuerpo dependiera orgánica y funcionalmente del Ministerio Público bonaerense y que su implementación fuera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad de recursos materiales y humanos. En mayo de 2018, la Ley 15.023 introdujo modificaciones en su funcionamiento y en los mecanismos de selección de sus integrantes.

Pero el principal obstáculo siguió siendo el financiamiento. A fines de 2018, Conte Grand presentó un esquema de trabajo que no pudo concretarse en su totalidad por falta de recursos económicos. Desde la Secretaría de Política Criminal, entonces a cargo de Francisco Pont Vergés, se había prometido que la estructura comenzaría a funcionar cuanto antes.

En enero de 2019, además, la Procuración abrió una convocatoria para aspirantes a detectives judiciales en plena feria judicial. El procedimiento fue cuestionado porque buena parte del personal judicial estaba de vacaciones y numerosos interesados no llegaron a enterarse de la inscripción. Por entonces, Conte Grand llegó a comparar el proyecto con organismos de investigación de alcance internacional. En marzo de 2019 aseguró que la Policía Judicial bonaerense sería "mejor que el FBI, Scotland Yard y la Sûreté francesa" y se impuso un plazo de dos años para alcanzar ese objetivo.

Los detectives provisorios y una estructura a medio camino de Conte Grand

El 30 de enero de 2020 llegó otro paso administrativo. Mediante la Resolución 82/20, la Procuración designó provisoriamente detectives judiciales en distintos departamentos de la provincia, tal como entonces informó Letra P. La decisión buscaba poner en marcha la estructura con recursos humanos que ya estaban disponibles en el Ministerio Público.

Los fiscales generales departamentales, por su parte, asumieron provisoriamente la conducción y administración de esos equipos.

El movimiento fue presentado como un avance hacia la conformación de la Subdirección de Investigaciones Judiciales, aunque recibió cuestionamientos dentro del propio ámbito judicial por la falta de precisiones sobre infraestructura, presupuesto y recursos humanos.

En 2021 se produjo otro avance normativo: mediante el Acuerdo 4026, la Suprema Corte bonaerense aprobó el Estatuto de la Policía Judicial y el escalafón profesional y técnico administrativo de sus integrantes. Al año siguiente, la Procuración dictó el reglamento correspondiente. Sin embargo, contar con una ley, un estatuto y un reglamento no alcanzó para que la fuerza funcionara con la dimensión institucional que había sido anunciada.

Una herramienta para investigaciones complejas

La importancia de la Policía Judicial está vinculada con el modelo de investigación penal que establece la provincia. La Ley 15.005 define a este organismo como una institución civil y técnico-científica, organizada jerárquicamente, que debe asistir a los fiscales en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de pruebas.

Entre sus atribuciones figuran las diligencias necesarias para esclarecer delitos, la asistencia técnica y científica en las investigaciones y la elaboración de protocolos para preservar escenas del crimen y elementos probatorios.

La normativa establece que su intervención deberá priorizar causas complejas, de repercusión pública y aquellas en las que se investigue a integrantes de las fuerzas de seguridad. También determina expresamente que sus integrantes no portarán armas de fuego.

El objetivo institucional es que los fiscales cuenten con investigadores especializados bajo su conducción, sin depender exclusivamente de las estructuras policiales tradicionales para desarrollar determinadas tareas investigativas.

La nueva convocatoria abre una instancia concreta para avanzar en esa dirección. Pero el desafío de Conte Grand será bastante más amplio que completar los concursos: deberá transformar las designaciones y los cargos previstos en una estructura operativa, con presupuesto, equipamiento, laboratorios, personal y capacidad de intervención efectiva en todo el territorio bonaerense.

Después de más de cinco décadas de promesas y sucesivos intentos legislativos, la Policía Judicial vuelve a tener una oportunidad. Esta vez, el avance deberá medirse no por los anuncios ni por la cantidad de cargos convocados, sino por su capacidad real para investigar delitos y asistir a los fiscales de la provincia.