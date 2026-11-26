Daniel Lovera, jefe del bloque del PJ en La Pampa, rodeado de la oposición. Por ahora no hay acuerdo para que avance la reforma electoral.

La estrategia electoral que el gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , tramó para el año que viene en acuerdo con los soldados de Carlos Verna , se empantana seriamente en la Legislatura . La oposición amenaza con no dar cuórum y el tratamiento que se soñaba exprés no será inmediato y puede convertirse en un intento fallido.

La UCR , el PRO y Comunidad Organizada , que tienen representación legislativa, ya dieron un mensaje claro con su faltazo a la reunión de Comisión de Legislación General , que se hizo este martes. Dejaron las sillas vacías ante la convocatoria del oficialismo, que incluso tenía la expectativa de que este mismo jueves fuera ley.

La sesión de esta semana es la última del período ordinario, y por una cuestión administrativa ya es imposible que la reforma electoral se analice, por lo que las opciones son dos: un llamado a extraordinarias, que con el cuórum en duda podría ser para el oficialismo como un tiro por la culata; o que se trate en el período 2027, lo cual ya le quita sentido a la propuesta, porque será con los tiempos electorales a la vuelta de la esquina.

Como contó Letra P , el peronismo propuso que se acorte el tiempo transcurrido entre las internas de los partidos y la elección general provincial, de 90 a 45 días. Eso le permite a Ziliotto tener un manejo más inmediato de los tiempos y disparar el proceso electoral en el momento que interprete conveniente.

También es un modo de ganar tiempo para negociar dentro del oficialismo, donde la puja por la sucesión es picantísima. En ese sentido, también el frente antiperonista necesita aire para tratar de zurcir las grietas que sacuden a su alianza .

La oposición decidió plantarse. Usó argumentos varios, como por ejemplo que no avalará una reforma inconsulta con el resto de los partidos, no solo aquellos que tienen representación legislativa, sino los que no tienen bancas provinciales, como ocurre por ejemplo con La Libertad Avanza o el Movimiento Federalista Pampeano, a quienes quieren sumar en la alianza del año que viene.

También se escuchó la queja de que el oficialismo hace lo que le conviene con el cronograma electoral, pero mete bajo la alfombra otras propuestas de reforma que se han hecho, como la incorporación de Ficha Limpia, la Boleta Única en Papel o la determinación mediante una ley de una fecha electoral tentativa para siempre.

Faltazo de la oposición de La Pampa

En la reunión de comisión, y ante la ausencia total del oficialismo, hubo dictamen unánime para la propuesta del Ejecutivo, pero en la práctica la reforma quedó congelada. La Legislatura pampeana tiene 15 diputados por cada fuerza. La vicegobenadora Alicia Mayoral interviene cuando hace falta con su voto de desempate.

Hay unas sillas vacías: faltazo opositor a la reunión de comisión para tratar la reforma electoral, anticipo de una hipotética sesión.

Pero el cuórum se consigue con 16 de los 30 diputados sentados en sus bancas. El PJ no tiene ese número. En todo caso, resuena el fantasma de que algunos diputados opositores puedan ofrecer ese favor, aunque el clima de disputa adelantada hace difícil ese movimiento.

En este caso, la UCR ya dio muestras de su unidad. A diferencia durante la discusión por El Medanito, el jefe de bloque Poli Altolaguirre y el líder del sector Azul Javier Torroba se manifestaron en contra del tratamiento de la propuesta de Ziliotto. Ahora hubo un documento conjunto que incluyó las firmas de María Laura Trapaglia, jefa del bloque del PRO, y Sandra Fonseca de Tierno, que preside el cuerpo de Comunidad Organizada. La oposición ni siquiera se fija en el fondo de la cuestión y directamente rechaza el tratamiento por una cuestión metodológica.

Discusión y silencios

En ese contexto, el oficialismo provincial mantiene las formas. Algunos legisladores de la propia bancada habían advertido que la jugada podía salir mal si la oposición en conjunto se disgustaba con la idea, después de largos y repetidos ninguneos a lo largo del año.

El bloque del PJ votó en comisión e hizo silencio. El senador nacional ziliottista Pablo Bensusán no se privó de señalar la “doble vara” del frente opositor y puso en primer plano su “incoherencia política”, porque rechaza los cambios en la provincia con argumentos que no tiene en cuenta para avalar en el Congreso la suspensión de las PASO que promueve el gobierno de Javier Milei.

El senador Pali Bensusán salió a respaldar la reforma sugerida por Ziliotto y señaló la incoherencia opositora.

"En La Pampa se escandalizan porque se propone acortar los plazos entre elecciones. Pero en el Congreso Nacional negocian con los libertarios una reforma electoral hecha a medida de las conveniencias políticas de Milei", completó Bensusán.

Por otra parte, el PJ no luce apurado en extremo por convocar a elecciones. En ese sentido, analiza los tiempos y percibe que a medida que se suman meses y semanas de recesión crece el enojo popular con el gobierno nacional y sus aliados.

Es probable, entonces, que como adelantó Letra P el verano sea incluso más tranquilo de lo que se preveía. Aunque nunca se sabe, menos en un clima de rosca que mantiene intranquilos a los dos grandes frentes, sacudidos por internas sin fin, cada vez más feroces y más a cielo abierto.