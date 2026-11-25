No hubo acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y Tapia y Rosario se quedó sin la final de la Copa Argentina

Santa Fe perdió la posibilidad de ser sede de la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense por, según la AFA, diferencias económicas con el gobierno de Maximiliano Pullaro en torno al operativo de seguridad. La decisión frustró las aspiraciones de Rosario Central , que tenía un fuerte interés en llevar el partido al Gigante de Arroyito .

Según pudo saber Letra P , las gestiones de Gonzalo Belloso ya contaban con el respaldo de Claudio Chiqui Tapia y la conformidad de las dirigencias de los dos clubes finalistas, alineadas con el presidente de la AFA. A Boca, además, le convenía la cercanía con Buenos Aires por lo ajustado de su calendario.

Sin embargo, ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo con las autoridades santafesinas, la entidad optó por el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero , donde el encuentro se disputará el próximo 2 de diciembre. Fuentes de la Casa Gris negaron que existiera una diferencia económica: "No sabemos las razones. Entendemos que hacerlo en Santiago beneficia a Boca y eso no debe ser fácil de explicar", apuntaron a este medio.

La primera dificultad que encontraron las autoridades del fútbol argentino para cerrar el desembarco en la bota fue el antecedente del partido entre Boca y Racing en el Gigante de Arroyito . La AFA cuestionó la actuación de la Policía de Santa Fe por incidentes con los simpatizantes de la Academia antes y después del encuentro.

En la conducción de la AFA consideran que la provincia es, en la actualidad, la jurisdicción donde mayores inconvenientes tienen con los operativos de seguridad de los partidos . No sucede lo mismo, a juicio de la dirigencia del fútbol argentino, en otras plazas habituales de la Copa Argentina, como Córdoba o Santiago del Estero .

FÚTBOL & POLÍTICA Santa Fe: la otra receta de Pullaro para controlar las tribunas El gobernador mejoró los números y atrae partidos como el Boca - Racing de Copa Argentina Alejo Diz https://t.co/fDuHI6LEtV

La Casa Gris rechazó enfáticamente el parecer de la entidad que conduce Tapia. "¿Cuantos partidos de Copa Argentina se jugaron en Rosario? Incluso se jugó un River - Racing y varios en el estadio de Newell's", se defendieron. Y apuntaron que en el partido de Boca - Racing "el problema fue que se querían colar sin entradas. Eso en Santa Fe no está permitido".

Por otro lado, la AFA adujo diferencias económicas que terminaron por desalentar las gestiones. Según la casa madre del fútbol argentino, las autoridades santafesinas presupuestaron en 200 millones de pesos el despliegue policial, unos 50 millones por encima de lo que habitualmente desembolsa la organización por la seguridad de un espectáculo de esas características, según pudo conocer Letra P.

En la AFA interpretaron las pretensiones económicas de la provincia como una señal de su escasa predisposición para albergar el encuentro y, por tanto, desistieron de continuar con las negociaciones.

El gobierno provincial, en tanto, lo niega. "No sabemos las razones, exponen explicaciones económicas para poder decir que se hace en otro lugar tan lejano, Santa Fe no es más caro que otros lugares", apuntaron. De todas maneras, aclararon que no están "molestos" con la AFA. "Es una decisión autónoma de los organizadores", cerraron.

El interés frustrado de Rosario Central

Dos razones movilizaron a Belloso para tratar de conseguir que la final se jugara en el Gigante de Arroyito. La primera era lisa y llanamente económica: el club iba a percibir alrededor de 200 mil dólares por el alquiler del estadio. La segunda respondía a una aspiración mayor que trasciende a la Copa Argentina.

El presidente canalla quiere que la Selección argentina juegue en Rosario por las próximas Eliminatorias sudamericanas y sueña con convertir la ciudad en sede del Mundial 2030. La realización de espectáculos deportivos de trascendencia nacional, con el estadio colmado, es uno de los antecedentes que pretende reunir la dirigencia de Central para fortalecer su postulación ante la Conmebol y la FIFA.

La dirigencia de Rosario Central se lanzó a dar la pelea más difícil de su gestión: conseguir que el Gigante de Arroyito vuelva a ser sede de un Mundial en 2030



El club apuesta a las obras de remodelación y al respaldo político municipal y provincial



Alejo Diz pic.twitter.com/pTrXONgiBn — LETRA P (@Letra_P) October 13, 2026

Belloso hizo valer sus vínculos en la conducción del fútbol argentino. Tapia acompañó las gestiones, pero ni siquiera con el respaldo del titular de la AFA pudo el dirigente auriazul destrabar la negociación con la provincia.

Santiago del Estero volvió a ganar la pulseada

En las conversaciones con los ejecutivos provinciales, la AFA pone en valor el impacto económico que tiene para una ciudad recibir un espectáculo deportivo capaz de movilizar a unas 50 mil personas.

La ocupación hotelera, los ingresos que reporta a la actividad gastronómica y comercial y la exposición mediática de la sede son los argumentos que esgrime la conducción de Tapia para conseguir mejores condiciones en la organización de los partidos.

Santiago del Estero hizo de la captación de grandes acontecimientos deportivos una política de promoción turística. Desde la inauguración del estadio Madre de Ciudades en 2021, el gobierno santiagueño trabaja codo a codo con la AFA para llevar a su capital buena parte de las finales del fútbol argentino.

Con ese propósito, ofrece facilidades en el uso del estadio y reduce los costos de organización de los encuentros, al punto de que, según fuentes al tanto de las negociaciones, "prácticamente no cobra" los operativos policiales.