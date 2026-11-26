CIUDAD DE MÉXICO (Enviada especial) La investigación de opinión pública -a través de las encuestas- el impacto de la inteligencia artificial y las estrategias para gestionar escenarios de crisis concentraron las discusiones de la segunda jornada de la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política , que se desarrolla en la capital mexicana.

La consultora mexicana Gisela Rubach , sus colegas de Argentina Shila Vilker , Juan Courel y Mauro Becerra y el estratega estadounidense Dick Morris fueron algunos de los protagonistas de una agenda atravesada por los desafíos de las campañas electorales de 2027.

En los cinco salones del Sheraton María Isabel destinados a la Cumbre, las encuestas -una de las principales herramientas que observan y analizan los candidatos para definir sus estrategias electorales- ocuparon un lugar central en el encuentro, que reúne a más de 250 conferencistas de 25 países.

Bajo el título “Cuando medir también influye: el poder de las encuestas en las elecciones”, Jorge Iván Domínguez Parra , Juan Pablo de Leo y Rodrigo Ocampo abrieron la segunda jornada de la Cumbre con un panel dedicado al papel de la investigación de opinión pública en las decisiones electorales. El debate puso sobre la mesa la importancia de interpretar los datos y comprender qué información aportan a la hora de encarar una campaña política.

“La posibilidad que tenemos ahora de abrir el mercado de las encuestas impulsa sondeos y encuestas que son públicas. Más allá de la generación de percepción, es un mecanismo para que la gente valide sus opiniones”, señaló Domínguez Parra y anticipó otro de los temas que atravesaría la jornada al afirmar que la inteligencia artificial entra en juego en cada uno de los eslabones de la cadena que conforman la ejecución de una encuesta.

La inteligencia artificial vs. el factor humano

En el Salón Independencia, Rubach explicó cómo la IA está modificando la planificación electoral y ampliando las herramientas de los equipos de comunicación. “En una era donde la inteligencia artificial transforma las reglas del juego, el pensamiento estratégico y el factor humano cobran una nueva dimensión”, aseveró la estratega que trabajó en más de 400 campañas electorales en México y otros países de América Latina.

"Tenemos que entender el contexto, interpretar a la ciudadanía y anticiparnos a escenarios que cambian cada vez más rápido", dijo la autora del libro Metaestrategia política, que también fue presentado en la Cumbre.

La agenda de la mañana incluyó las intervenciones de Aureola del Sol Castillo, Diego Panigo, Vania de Dios, Gonzalo Antelo, Ignacio de Moya, Clara Villarreal y Xavi Zaguirre, quienes abordaron distintos aspectos de la estrategia política, la neuropolítica, las entrevistas, la comunicación electoral y la construcción de narrativas.

La gestión de crisis y los límites de la comunicación

La gestión de crisis tuvo uno de sus momentos destacados con la exposición de Mauro Becerra, titulada "Crisis: cinco lecciones en primera persona". La presentación puso el foco en las dificultades que enfrentan los dirigentes y sus equipos cuando deben responder a situaciones críticas, administrar la exposición pública y sostener una estrategia de comunicación en escenarios adversos.

En la misma línea, la consultora y subsecretaria de Medios y Prensa del gobierno porteño, Carolina Bartel, planteó que "las crisis no avisan, no esperan y no dejan margen para improvisar" y, ante ese escenario, consideró necesario "prepararse más allá de comunicar lo que funciona".

Día 2 #CumbreMx@becerra_mauro - Cinco lecciones en primera persona



“Las crisis ponen a prueba el liderazgo, la reputación y la capacidad de decisión.

El verdadero valor de una estrategia se demuestra cuando todo parece estar fuera de control”. pic.twitter.com/RVdXA9fIbI — CumbreCP (@CumbreCP) November 26, 2026

La especialista en comunicación en crisis destacó la importancia de contar con equipos preparados antes de que ocurra una situación límite, protocolos claros, capacidad de escucha y coordinación entre las áreas de gestión y comunicación. "En una crisis, comunicar es también decidir qué decir, cuándo decirlo y, sobre todo, qué hacer", apuntó.

Por su parte, el presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus, planteó una advertencia sobre los alcances de la comunicación política y su relación con los resultados de una gestión. "No porque tengas más comunicación vas a poder ocultar la realidad", sostuvo. Según explicó, la comunicación puede ayudar a presentar una gestión y construir valor alrededor de un liderazgo, pero no reemplaza los resultados ni modifica por sí sola las condiciones concretas que atraviesa una sociedad.

Las encuestas y las elecciones

En el Salón Independencia, Shila Vilker y Juan Courel compartieron un panel, donde analizaron las encuestas argentinas y destacaron la necesidad de saber leer los estudios de opinión pública. A su vez, abordaron la relación entre las ideas, el tiempo y las decisiones políticas. En la presentación, mostraron el video "Vamos a derribar el muro" de Horacio Rodríguez Larreta donde se lo ve destruyendo la avenida General Paz y sentenciaron: "Es un claro ejemplo de que el uso de la tecnología sin ideas no camina".

La jornada sumó, además, la presencia de Dick Morris, exasesor del expresidente estadounidense Bill Clinton, quien compartió experiencias y análisis vinculados con las elecciones en Estados Unidos.

Día 2 #CumbreMx@DickMorrisTweet y @luisrosalesARG



“Entender las transformaciones del poder, los desafíos electorales y las nuevas dinámicas políticas resulta indispensable para interpretar el presente y anticipar el futuro”. pic.twitter.com/0lkVbdClrU — CumbreCP (@CumbreCP) November 25, 2026

El cierre de las actividades en la sala principal estuvo a cargo de David Ross, histórico fotógrafo mexicano especializado en retratos de dirigentes políticos y su utilización en el campo de la consultoría. “Una imagen política comunica antes de que el candidato pronuncie una sola palabra. El retrato no es una cuestión estética: es una herramienta de identidad”, aseguró.

Las discusiones de la segunda jornada dejaron en evidencia algunos de los desafíos que atraviesan hoy los equipos políticos: cómo medir el humor social, transformar la información en decisiones, incorporar herramientas de inteligencia artificial y responder a las crisis sin perder de vista la realidad de la gestión.

La última jornada de la Cumbre tendrá lugar este jueves, con exposiciones sobre redes sociales, liderazgo, reputación, inteligencia artificial, investigación electoral y comunicación pública. La clausura está prevista para las 18.30.