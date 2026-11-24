La Libertad Avanza pidió una sesión para el jueves a las 12 en Diputados para tratar el proyecto de Presupuesto 2027 y el panorama no es el más favorable: la mayoría de los partidos provinciales se negaron a firmar y, en caso de ayudar con el cuórum, pedirán modificaciones en decenas de artículos.

La convocatoria sumó el proyecto de reforma del Banco Central y el traspaso de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. No fue incluida la iniciativa sobre Malvinas, porque los aliados aún no coinciden con dos temas: las atribuciones del Consejo de Seguridad y las sanciones por supuesta injerencia extranjera.

En la reunión de la mesa política realizada en la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei , definieron incluir el proyecto a la agenda de sesiones extraordinarias. No adhirieron a la convocatoria diputados de los bloques Provincias Unidas (que incluye a las provincias de Córdoba y Santa Fe), Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Argentina Federal, que agrupa a representantes de Salta y Misiones. Tampoco firmó la UCR, aún cuando suscribió el dictamen de mayoría.

Sí suscribió el jefe del PRO, Cristian Ritondo , quien firmó ese despacho en disidencia, al igual que los representantes de Catamarca y Tucumán. Los otros aliados que se sumaron a la convocatoria fueron el monobloque José Garrido (Santa Cruz) y Nancy Picón (San Juan).

Con estos aliados, aun sumando la UCR, el oficialismo está lejos del cuórum. Fuentes de LLA confirmaron a Letra P que la demora en la citación fue porque esperaban más aliados que no llegaron. "Vamos a tener que negociar mucho. Nos piden incluir obras y partidas nuevas, pero Toto Caputo no lo acepta. No las quieren negociar por fuera".

Los pedidos de los gobernadores

La mayoría de los reclamos de los gobernadores no fueron atendidos y por eso la votación en particular será caótica. "Nosotros no tenemos definido siquiera si vamos a dar cuórum", sostuvo ante Letra P una autoridad de Provincias Unidas.

Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, que provienen de Córdoba, solicitaron aumentar los giros a cajas previsionales locales, financiar rutas nacionales, restituir el Plan Remediar y un refuerzo al presupuesto universitario, uno de los temas en los que el Gobierno no quiere ceder. Se asignaron 7,7 billones de pesos y los rectores exigen 11 billones.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, informó que no aumentará un peso. Provincias Unidas también tiene dos reclamos por fuera del Presupuesto: resolver la vacante del Consejo de la Magistratura y activar la reforma de la ley de biocombustibles.

Argentina Federal tiene muchas demandas. Hay dos que serán difícil de cumplir para el Gobierno: aumentar los fondos para la ley de bosques y girar parte de los fondos reservados a las partidas de ciencia y técnica. Este último pedido es del diputado Oscar Herrera Ahaud, exgobernador de Misiones, quien exige mejorar el financiamiento de organismos como Conicet, INTA e Inti.

El bloque de Catamarca también pidió mejorar el financiamiento de este rubro y a las universidades. Además, los conducidos por el gobernador Raúl Jalil piden obras públicas con prioridad. Proponen que cualquier desvío de fondos deba ser aprobado por el Congreso.

Los votos justos

El PRO firmó la convocatoria, consiguió cuatro de los siete pedidos que hizo (algunos con medidas por fuera del Presupuesto), pero no logró el más importante: incorporar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Será una negociación de recinto, donde el oficialismo deberá gestionar la mayoría para cada uno de los artículos.

El bloque LLA tiene 94 miembros, con la partida del tucumano Mariano Campero, quien de todos modos comunicó que votará a favor. El PRO, la UCR y Garrido suman 19. Comparten interbloque con el MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). San Juan aporta solo dos votos (Picón y Gustavo Jaime Quiroga).

Aun después de lograr la votación en general, Martín Menem deberá negociar cada palabra con Provincias Unidas, Argentina Federal, Catamarca y Neuquén. Si en alguna votación se juntan con Unión por la Patria, reúnen la mayoría. Fue lo que pasó el año pasado y por eso fue eliminado el capítulo 11.

El rechazo fue porque uno artículo que proponía eliminar la ley de emergencia en discapacidad, sancionada unos meses antes. Este tema fue el único que el oficialismo se preocupó por solucionar. Acordó con todos los bloques una ley permanente con los mismos derechos e incorporó un artículo (el 35) para garantizar el financiamiento. Sería aprobado sin problemas. Otros fragmentos del proyecto están en duda.