El jefe de Gabinete, Diego Santilli , realizó en el Senado su primer informe de gestión desde que ocupa el cargo, con un pedido a la reelección de Javier Milei y un reconocimiento especial al ministro de Economía, Toto Caputo , en medio de los rumores de su potencial salida . Tuvo un fuerte cruce por los datos de la gestión con el peronismo, que prefirió no arruinar la jornada.

“Dijeron que este Congreso no le iba a votar nunca una ley. Se equivocaron. Una vez más le erraron en el análisis. No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”, fue la arenga de Santilli al iniciar la sesión informativa.

Y luego de destacar logros económicos, como la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el crecimiento, el funcionario adjudicó al ministro de Economía estos méritos. “Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo incansable del gran ministro de Economía, Luis Toto Caputo” , señaló.

La cita buscó empoderar al funcionario en medio de una corrida del dólar y la suba del riesgo país, que alimentó rumores sobre su renuncia. Santilli, además, dijo que Milei encontró "un país en coma farmacológico”.

El ministro coordinador destacó a otros dos ministros : Sandra Pettovello (Capital Humano), por la eliminación de la intermediación de la ayuda social; y a Mario Lugones (Salud), “quien trabajó para que el paciente sea prioridad y no la burocracia”.

Enumeró las obras que hizo en el hospital Garrahan para confrontar con el peronismo, que posó sobre sus bancas muñecas "quitapenas", en alusión a las protestas del personal del hospital.

“La tradición de esta casa es de austeridad y seriedad, no corresponde a una campaña política. Les pido amablemente que lo retiren. Ya lo mostraron, lo vieron las cámaras”, pidió Patricia Bullrich. La discusión siguió: cuando respondió preguntas, el funcionario mostró fotos de las obras del Garrahan.

Antes del informe de gestión de Santilli en el Senado, Bullrich pidió retirar un muñeco del reclamo del Garrahan: "La tradición de esta casa es de austeridad y seriedad, no corresponde a una campaña política"



Villarruel respaldó el pedido https://t.co/3ARhjvLYlo pic.twitter.com/1j5Db9Z1Bl — LETRA P (@Letra_P) November 25, 2026

Santilli invocó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza cuando habló sobre seguridad. "Hoy el que las hace las paga, como dijo Patricia Bullrich", remarcó, en un gesto a quien mantiene una tensa relación con la Casa Rosada.

Aprovechó la ocasión para atacar al gobernador de Axel Kicillof (Buenos Aires): “Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano”, atacó el jefe de Gabinete.

No fueron las únicas alusiones que hizo Santilli al mandatario que busca suceder. Recordó el juicio perdido por Argentina por la expropiación de YPF y lo acusó de hace sido el ministro de Economía que menos coparticipación le envió a Buenos Aires, en 2014.

La vuelta de los informes

Santilli inició su exposición a las 15.10, acompañado de un grupo de colaboradores y apeló al formato de sus antecesores: cuadernos y papeles en el mostrador, sin computadoras.

Los funcionarios de cada Ministerio aguardaban en el salón azul para elaborar las respuestas y el ministro coordinador se tomó algunos minutos antes de responder cada consulta.Este martes, Santilli envió el informe escrito de más de 2.200 páginas y respuestas a 1287 preguntas, de 44 senadores.

Desde mayo del año pasado que un jefe de Gabinete no visitaba el Senado. El último había sido Guillermo Francos, quien se fue a mitad de sesión porque la senadora Cándida López lo acusó de mentiroso. La legisladora peronista casi repite la historia este miércoles, cuando tuvo un fuerte cruce con Santilli por la intervención del puerto de Tierra del Fuego.

En la tanda de los partidos provinciales, maniobró para justificar las obras inconclusas y celebró el Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). "No tiene costo fiscal porque son inversiones que no se habrían hecho. La minería compite con condiciones de países limítrofes", destacó.

El jefe de Gabinete se apartó de la propuesta de incorporar listas colectoras que surgió en el debate de la reforma electoral. "El proyecto que enviamos no las contempla. Fue idea de algún gobernador", respondió, en clara alusión al radical Alfredo Cornejo (Mendoza). "Nuestra iniciativa tiene tres visiones claras del Presidente: que se vote menos veces y que las elecciones no cuesten 200 millones de dólares".

En otro tramo de respuestas, Santilli negó el cierre de pymes y remarcó que se crearon 18 mil, en su mayoría con el sistema de adhesión.

Las contestaciones que hizo al peronismo no trajeron conflictos y evitaron chocar de frente con el Gobierno. El funcionario leyó datos para asegurar que los salarios desde diciembre de 2023 crecieron 10% en privados, 50% en informal y 0.5% en públicos. "Claro que falta, o creemos que Argentina se arregla en un año. Pero si miramos el PBI desestacionalizado, crecimos 10%".

Respuestas peronistas

Santilli respondió también por otras polémicas, como las reservas en oro depositadas en el exterior. "¡Se fumaron 11 mil millones de dólares y hablan de reservas!", se indignó. Y aclaró que ese dinero generó 2500 millones depositados en el exterior y una cobertura que "usaron 13 ministros de economía".

"Este Gobierno honra sus compromisos y estamos juntando 28 millones de dólares para pagar vencimientos. ¿Se imaginan lo que hubiera sido con un déficit de 35 mil millones?", se preguntó el funcionario, quien negó el aumento de endeudamiento familiar, otra de las denuncias de la oposición.

El capítulo de obras públicas fue el más incómodo. "Tenemos una convicción. Que el privado lo hace mejor, más rápido y sin corrupción", justificó la ausencia de inversión. Y reconoció que no todos fondo destinado a obras públicas se invirtieron en esa tarea. "Están en ejecución, en letras del tesoro o en plazos fijos en Bancos Públicos", describió.