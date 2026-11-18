Córdoba volvió a ser protagonista en el Congreso . Horas después de que en Diputados los representantes de esa provincia frustraran el cuórum, en el Senado , Alejandra Vigo aportó la firma decisiva para el dictamen de la reforma política, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

El acuerdo fue cerrado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien tuvo que realizar gestiones decisivas hasta última hora. El acuerdo había sido anunciado al mediodía de este miércoles por Patricia Bullrich , la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA), pero recién se oficializó al final de la jornada, porque Vigo demoró su firma.

La cordobesa suscribió a las 20 junto al jefe de su bancada, Carlos Espínola , y al radical Flavio Fama . Los tres lo hicieron en disidencia. De esta manera, se reunieron 11 rúbricas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una más que las requeridas.

En el oficialismo hay confianza en aprobar la reforma el jueves 26. Creen que alcanzan 40 votos, tres más de los requeridos. El texto final tiene varios cambios respecto a la propuesta original de Javier Milei . Limita los debates presidenciales al balotaje y elimina la veda electoral. Mantiene los espacios gratuitos televisivos, pero en un 50% que lo actual.

La discusión seguirá en el recinto, donde podría haber más cambios. Uno podría ser en Ficha limpia , el mecanismo para impedir candidaturas en segunda instancia. Se mantiene la propuesta original del proyecto que contempla todos los delitos dolosos. El PRO pide que estén limitados a los ataques contra las personas. Cómo no tenía firmas en comisión, el partido amarillo se reservó esa queja para la sesión.

¡GRAN DÍA EN EL CONGESO!



Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política:



- Sin PASO

- Sin colectoras

- Con Ficha Limpia

- Se reducen 50% los espacios cedidos de publicidad.

- Y chau a la veda… pic.twitter.com/UkYICIoqSd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2026

La tensión por Córdoba

Como explicó Letra P, Vigo fue la única senadora que habló este martes en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para pedir desechar este esquema de colectoras del texto final. El radicalismo era el promotor de este sistema, a través del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La UCR tiene un bloque de diez miembros que es decisivo y es por eso el Gobierno tomó su propuesta en un principio, pero cuando complicaba la negociación lo obligó a echarse atrás.

El acuerdo para que no haya colectoras se cerró en una reunión de este miércoles por la mañana, en el Salón de las Mujeres del Senado, con Bullrich y los jefes de la UCR (Eduardo Vischi) y Provincias Unidas (Espínola), el bloque que integra Vigo. La negociación estuvo a cargo de Santilli, quien había forzado la reanudación del debate en el Senado esta semana y la búsqueda de un consenso entre todos los dialoguistas.

Por la noche, terminó de cerrar el acuerdo con Córdoba. La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se había retomado al mediodía. Bullrich leyó los cambios acordados, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 16:30 horas, pero el debate nunca volvió. El libertario Agustín Coto pasó el despacho a la firma y se fue, porque no estaban las diez rúbricas, que recién llegaron por la noche.

¡Habemus dictamen!



La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares. También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los… pic.twitter.com/JJvPTkEp71 — Diego Santilli (@diegosantilli) November 18, 2026

Las firmas decisivas

El dictamen fue suscripto por los seis libertarios (Coto, Bullrich, Ivana Arrascaeta, Luis Juez, María Belén Montes de Oca y Nadia Márquez) y tres radicales: Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y el catamarqueño Fama.

Junto a Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa), son los radicales que no tienen gobernadores a los que respondan órdenes. Por eso no son tenidos en cuenta para la cuenta final, en la que sí están contempladas la mayoría de los partidos provinciales.

El oficialismo no tenía expectativas en Fama, quien firmó luego de una charla con Santilli. Sí se esperaba la ayuda de Espínola y Vigo, pero no fueron a la reunión de comisión a dictaminar. Sus voceros nunca descartaron a Letra P que fueran a suscribir el dictamen. "No firmó, todavía", era la respuesta elegida.

Ambos permanecieron en sus despachos hasta la noche, en contacto con Santilli. "La senadora firmó tras instrucciones del Gobernador (Martín) Llaryora", informaron. El mandatario también habló con el jefe de Gabinete para evitar sus instrucciones.

El Gobierno mantiene así su hoja de ruta, que es sesionar el 26 de noviembre para aprobar la reforma política. Con el despacho oficializado este miércoles, se cumple el plazo de una semana para llevarlo al recinto, donde podría tener modificaciones.

Pullaro y Llaryora impidieron la sesión de Diputados de este miércoles porque Martín Menem no aceptó darle un cargo a Juan Brügge en el Consejo de la Magistratura



También influyó la pelea por la ley de biocombustibles



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@mauriCanta pic.twitter.com/3zIGhfwbi7 — LETRA P (@Letra_P) November 18, 2026

Sin veda y debates restringidos

El texto final contempla la suspensión de las PASO por un año y mantiene la mayoría del contenido de la reforma política enviada por Milei, aunque con cambios. Se mantienen los espacios de radio y televisión para las campañas, pero con una reducción del 50%.

"Se intenta generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad", anunció Bullrich.

Otra modificación se refiere a la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única. Además, se reforma el artículo 71 del Código Electoral para eliminar la veda electoral, como se conoce a las restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales.

Con estas restricciones, los candidatos suelen cerrar las campañas electorales los jueves. Esos actos ya no serán necesarios. "Son prácticas para una dinámica social que ya no existe", dijo Bullrich.

Los debates presidenciales serán obligatorios sólo en el balotaje. En el último borrador que había enviado el Gobierno, eran optativos. Las restricciones para crear partidos políticos serán menores. El proyecto exigía diez distritos con personería jurídica. Serán cinco.