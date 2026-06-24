Manuel Adorni sí, PASO no: Jaldo ayudó a salvar al exvocero, pero no dará sus votos para voltear las primarias

Antes de ordenarle a sus diputados que no bajen al recinto y se plieguen al operativo para salvar, momentáneamente, a Manuel Adorni , Osvaldo Jaldo fue recibido por Diego Santilli en la Casa Rosada . Allí, el gobernador de Tucumán acordó su postura con respecto al jefe de gabinete, pero avisó que no acompañará la derogación de las PASO .

Jaldo llegó acompañado de Raúl Jalil , su par de Catamarca , y Gustavo Sáenz , gobernador de Salta . Los tres arribaron con una agenda que tenía al tope de importancia el tema Adorni. El gobierno quería asegurarse que los legisladores que responden a los gobernadores no aporten para el quórum en la sesión en la que se intentó activar la interpelación al jefe de gabinete . Lo logró a medias. Los diputados de Jaldo no bajaron al recinto, pero dos de Jalil y uno de Sáenz sí lo hicieron.

Sin embargo, a pesar de la ayuda transitoria al gobierno, el tucumano aprovechó para dejar en claro que no acompañará la iniciativa más importante dentro de la reforma electoral que propuso Javier Milei , la eliminación de las PASO. Detrás de esa decisión se puede adivinar la convicción del gobernador de que el peronismo definirá su candidatura presidencial mediante una interna abierta y, aunque no se anota como candidato, ya está planeando jugar su ficha a alguno de los postulantes en pugna. Por ahora, Axel Kicillof y Sergio Uñac son los pican en punta , pero la grilla no termina ahí.

La reunión se da en el marco de una negociación mayor. Los gobernadores del Norte Grande tienen la llave en el Congreso para destrabar varios de los proyectos que La Libertad Avanza tiene en agenda y que exceden la intención de salvar a Adorni y la reforma electoral.

Allí aparecen el super RIGI y el pago a dos fondos buitres que quedaron afuera de los sucesivos canjes de deuda y que ya tiene aprobación del Senado . Ambos son temas que se tratarán en la sesión de este miércoles. Los del norte ya dieron pruebas de su poder de fuego cuando aportaron en la cámara baja para la derogación del régimen de zonas frías.

Gobernadores CFI Los gobernadores del Norte Grande -entre ellos, Osvaldo Jaldo- en el CFI con Diego Santilli hace dos semanas.

Lógicamente, no lo hacen gratis. Los gobernadores tienen un pliego de reclamos que viene siendo tema de conversación hace semanas. No por nada el que pasó por la reunión fue Toto Caputo, guardián de la billetera de la Casa Rosada.

Hace dos semanas, en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, los del norte ya habían reclamado por la instauración de un régimen de zonas cálidas que alivie las tarifas eléctricas de sus provincias durante el verano. No se pueden quejar, tanto Tucumán como Salta y Catamarca recibieron adelantos de coparticipación.

El pedido de Osvaldo Jaldo para la campaña

Hubo otro tema en la conversación entre Santilli y Jaldo. El gobernador aprovechó la oportunidad para charlar sobre la campaña electoral del año que viene en Tucumán y acordar reglas claras con La Libertad Avanza. “Queremos una disputa electoral del cinturón para arriba”, explicaron a su lado.

Al tucumano le molestan particularmente unos influencers libertarios que califica como “desubicados e impertinentes”. Los referencia en Lisandro Catalán, quien tiene todos los números para ser su rival. Paradojas del destino, le reclamó por el tema a Santilli, quien sucedió a Catalán en el Ministerio de Interior.

Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán.png Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo.

La preocupación de Jaldo se activó luego de que confirmara que buscará la reelección en Tucumán. Lo hizo hace dos semanas, en una reunión con 400 legisladores y dirigentes peronistas en El Cadillal donde también avisó que quiere que su compañero de fórmula sea, otra vez, Miguel Acevedo y le pidió a su tropa que empiece a desperezar la estructura.

En esa oportunidad, además, blanqueó que su intención es desdoblar las elecciones provinciales y que Tucumán vote gobernador en mayo o junio, en otro gesto de independencia de la Casa Rosada.