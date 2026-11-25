El Partido Socialista de Entre Ríos atraviesa por momentos de fuertes definiciones internas, que serán claves para la negociación que el espacio encarará con miras a definir su lugar dentro del armado de Juntos en 2027. El próximo congreso partidario, sin fecha definida aún, será determinante para inclinar la posición partidaria en la alianza electoral.

Mientras se aguardan certezas respecto del calendario electoral y un posible acuerdo con La Libertad Avanza , el socialismo tendrá un congreso que será clave en un doble sentido: además de ratificar su pertenencia a la alianza liderada por Rogelio Frigerio , una corriente interna opositora al oficialismo liderado por Sofía Gan tiene la intención de fijar una política de alianzas que no deba pasar por la Junta Provincial y que tenga protagonistas de su espacio, para sentarse luego a charlar con el gobernador los nombres que serán parte de las listas.

El sector opositor es liderado por Marcelo Borghesan , intendente de Chajarí , reelecto en 2023. El dirigente encabezó un plenario en Concepción del Uruguay el fin de semana pasado en el que militantes y autoridades de los cinco departamentos que la oposición conduce - Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Nogoyá y Federación - se reunieron para mostrar unidad y fijar una mirada institucional respecto de lo que se viene.

Fuentes del socialismo entrerriano confirmaron a Letra P que el nombre que impulsa la corriente interna es el del actual jefe comunal de Chajarí. El espacio no tiene nombre propio, pero es encabezado por los sub-40 uruguayenses Paulo González y Juan Carlos Meillard, y el concordiense Juan Gómez Kolln , y tiene como referente a la exdiputada y actual secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Emma Bargagna.

El lugar de Borghesan en una lista provincial de 2027 está abierto. Aspirar a una banca en el Senado es una posibilidad, pero el departamento Federación tiene otros dirigentes de peso que podrían jugar en ese lugar, como el actual senador Rubén Dal Molín o la radical Gabriela Lena , que sonó para presidir la Cámara de Diputados, aunque luego ese lugar quedó para Gustavo Hein . Una banca en la Cámara Baja, reemplazando la que actualmente ocupa Juan Rossi , aliado a la conducción partidaria, es otra opción.

Un congreso provincial clave

El órgano soberano del Partido Socialista de Entre Ríos es su congreso provincial. Con fecha a definir -una reunión de las autoridades pondrá fecha entre diciembre y enero para su concreción- el cónclave tendrá la tarea de fijar una política de alianzas con miras a las elecciones próximas. Históricamente, se delegó la negociación posterior a la Junta Provincial. Ahora, la minoría buscará imponerse para, con nombres propios, sentarse a la mesa para charlar con Frigerio.

El calendario es acotado, dado que en las últimas horas ingresó un proyecto para suspender las elecciones PASO que probablemente se apruebe en la Legislatura. En caso de prosperar, y con la casi segura decisión de Frigerio de desdoblar, los comicios se adelantarán al 6 de junio. Por ende, antes de febrero, el partido debe establecer su política de alianzas.

La estrategia: mostrar territorio

Desde la corriente que lidera Borghesan creen que ese lugar les fue negado. Las últimas instancias de diálogo con el gobernador quedaron en manos de Rossi -expresidente del partido- y Gan, funcionaria provincial. Ahora consideran que es su momento, haciendo valer el peso específico del territorio que ostentan y los nombres con los que cuentan.

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Además de Borghesan, González podría ser candidato a intendente en Concepción del Uruguay; en Concordia, Gómez Kolln, que es funcionario en la gestión de Francisco Azcué, también podría jugar un papel en los comicios. En Paraná, en tanto, cuentan con tropa en el Movimiento Nacional Reformista -MNR-, histórico brazo universitario del PS, con Lucas Remiro como referente; y en Victoria cuentan con militantes que abonan a su proyecto.

Si bien tienen menos congresales que el oficialismo, confían en poder lograr una mayoría. Para ello, piden en primera instancia que el congreso sea presencial y no virtual, como en las últimas ocasiones. De ese modo creen que podrán tener mejores perspectivas, porque -según manifestaron a Letra P- del otro lado hubo nombres "fantasmas" en las listas, de afiliados que tal vez no tengan interés en participar.

Por otro lado, consideran que el acta del cónclave debe dejar establecido que los firmantes sean quienes luego entablen conversaciones electorales. En caso de ganar, una opción sería que haya dos rúbricas del espacio de Borghesan y una de la conducción. El tiempo dirá si la estrategia fue la acertada o no.