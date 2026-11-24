Axel Kicillof reforzará este miércoles la gestión en Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos, tres municipios peronistas expuestos al avance de La Libertad Avanza y el PRO. La recorrida conecta la defensa de esos gobiernos locales con un objetivo mayor: retener Buenos Aires y apuntalar el proyecto presidencial que construye el gobernador.

Los tres distritos de la Sexta sección electoral quedaron en manos del peronismo en 2023 , cuando la división opositora facilitó triunfos con porcentajes que oscilaron entre el 34% y el 36%. Una eventual alianza entre libertarios y macristas en 2027 pondría a sus intendentes ante una competencia más exigente. Los resultados de 2025, con diferencias entre municipios y categorías, muestran la dimensión de esa amenaza.

En ese mapa, las obras, las viviendas y las inversiones productivas tienen una proyección que excede cada inauguración. Fortalecer a los gobiernos municipales es también defender posiciones para la pelea por la gobernación. Para Kicillof, que construye su candidatura presidencial, la capacidad del peronismo para conservar la provincia que gobierna constituye una pieza central de su apuesta nacional.

La primera parada será el Puerto de Bahía Blanca, donde están previstos anuncios sobre el dragado y la profundización del estuario, una intervención estratégica para el desarrollo portuario y productivo de la región.

La visita le dará respaldo al intendente Federico Susbielles , en un distrito donde crecen los aspirantes de La Libertad Avanza en medio del desgaste del jefe comunal. Por su volumen electoral, Bahía Blanca es una de las posiciones que más necesita cuidar el peronismo en la Sexta.

Axel Kicillof y Federico Susbielles con Defensa Civil en Bahía Blanca

Después, Kicillof se trasladará a Coronel Rosales, gobernado por Rodrigo Aristimuño, alineado con su Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Allí inaugurará paneles solares en Pehuen-có, una obra de defensa costera y un salón de usos múltiples.

El recorrido terminará en Tres Arroyos, donde gobierna Pablo Garate, del Frente Renovador de Sergio Massa. El gobernador entregará viviendas y netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, recorrerá la obra de puesta en valor de la sucursal del Banco Provincia e inaugurará un nuevo SUM de la Comunidad.

El despliegue alcanza, así, a intendentes de distintas pertenencias dentro del peronismo, unidos por la necesidad de consolidar gobiernos conquistados hace apenas tres años.

La amenaza de LLA y el PRO

Los números de 2023 explican la atención sobre estos municipios. Susbielles ganó Bahía Blanca con el 36%, mientras La Libertad Avanza obtuvo el 32% y Juntos por el Cambio, el 24%. En la elección provincial de septiembre de 2025, LLA se impuso con el 46%, frente al 31% del oficialismo. En la nacional de octubre, la diferencia se amplió: 54% contra 26%.

En Coronel Rosales, Aristimuño llegó a la intendencia con el 35%. JxC reunió el 30% y LLA, el 29%. En septiembre de 2025, el equipo libertario ganó con el 45%, frente al 22% del oficialismo local; en la elección nacional de octubre alcanzó el 61%.

Tres Arroyos presenta un escenario con más matices. Garate ganó en 2023 con el 34% y terminó con casi tres décadas de gobiernos vecinalistas. Juntos por el Cambio obtuvo el 26%; el Movimiento Vecinal, el 25%, y LLA, el 11%.

El intendente massista mejoró su desempeño en la legislativa provincial de 2025: su lista consiguió el 40%, frente al 23% libertario y el 15% vecinalista. Sin embargo, en octubre la boleta respaldada por Javier Milei se impuso con el 48%, contra el 34% del peronismo.

Las elecciones legislativas no anticipan por sí solas el resultado de una disputa por las intendencias. Tampoco los votos de fuerzas que compitieron separadas se trasladan automáticamente a una alianza. Pero los antecedentes marcan el desafío: el peronismo deberá ampliar su respaldo para defender esos municipios ante una posible confluencia entre LLA y el PRO.

Buenos Aires, sostén del proyecto presidencial

La recorrida condensa dos necesidades de Kicillof: mostrar resultados de gestión y fortalecer la estructura territorial con la que el peronismo buscará retener Buenos Aires en 2027. Cada intendencia aporta capacidad de organización y despliegue para una elección provincial que, a su vez, será decisiva en la disputa nacional.

Conservar la gobernación le permitiría al peronismo sostener su principal base de poder territorial y mejorar sus condiciones para pelear por la Presidencia. En la construcción de Kicillof, ese objetivo tiene un valor adicional: su potencial como candidato también se juega en la fortaleza electoral que logre preservar en el distrito que administra.

Esta semana, el gobernador concentrará su actividad en territorio bonaerense. Tras presentar este martes el portal del Servicio Bonaerense de Empleo, tendrá el jueves agenda en La Plata. Las salidas a otras provincias volverán la semana próxima, con la visita prevista para el 2 de diciembre a Santa Fe.

Antes de seguir ampliando su armado nacional, Kicillof apuntala el territorio que sostiene esa proyección. La defensa de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos forma parte de esa misma pelea.