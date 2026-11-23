La crisis económica deja marcas cada vez más visibles en las cuentas de la provincia de Buenos Aires , que en los primeros nueve meses de 2026 acumuló una caída real interanual de 3,5%. Los recursos propios, una de las principales herramientas para sostener el funcionamiento del Estado provincial, también pierden capacidad de financiamiento.

La combinación de ambos movimientos condiciona el margen de maniobra de Axel Kicillof y encuentra su expresión en el paquete de leyes que envió a la Legislatura para ordenar su último año de gestión: un presupuesto de $58,65 billones, una nueva prórroga de la emergencia económica y una ley de financiamiento.

Los números del Ministerio de Economía bonaerense muestran que la recaudación tributaria propia cayó 3,5% en términos reales durante los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo período de 2025. El principal factor fue el comportamiento de Ingresos Brutos, que retrocedió 3%. La importancia del dato se explica por el peso de ese tributo: representa más del 76% de los recursos propios y su evolución está directamente vinculada con el nivel de actividad económica.

En el caso de los recursos de origen nacional, durante los primeros nueve meses de 2026 cayeron 0,6%, producto de un peor desempeño de los tributos atados a la actividad como el IVA -indicador de la evolución del consumo- que acumuló una caída real de 6,5% en el mismo período. La contracción fue más pronunciada que la de Ingresos Brutos, aunque ambos tributos reflejan el freno de la economía.

Sobre las consecuencias productivas del modelo nacional, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, difundió en su cuenta de X que desde la llegada de Javier Milei se acumularon 32.429 cierres netos de empresas en el país. De ese total, Buenos Aires concentró 9.350, casi el 30%. En agosto, además, se cumplieron 19 meses consecutivos de caída en la cantidad de unidades productivas, hasta retroceder a niveles de hace dos décadas.

La destrucción de empresas se extiende a lo largo y ancho del país, sin ninguna distinción por región geográfica.



En la provincia de Buenos Aires, concentra el 29% de los cierres netos (-9.350 empresas), en línea con la participación bonaerense en la dotación de empresas pic.twitter.com/n5M8vsPd3a — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) November 18, 2026

Una industria cada vez más ociosa

El cierre de empresas es el último eslabón de una cadena que incluye caída de ventas, capacidad ociosa, dificultades financieras y despidos. El deterioro también aparece en los indicadores industriales: en septiembre, la utilización de la capacidad instalada cayó por tercer año consecutivo y se ubicó en apenas 60,1%. Desde 2023, el retroceso ronda los ocho puntos porcentuales.

La industria automotriz y la metalmecánica figuran entre las ramas más perjudicadas en la comparación interanual. Frente a 2023, algunas actividades registran caídas de hasta 20 puntos porcentuales en el uso de su capacidad instalada, como ocurre con la producción de minerales no metálicos. El escenario golpea especialmente a Buenos Aires, principal distrito industrial del país y uno de los más expuestos a la contracción productiva.

Nación también achica los recursos

La pérdida de recaudación propia no es la única preocupación para el equipo económico de Kicillof. Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia también retrocedieron durante los primeros nueve meses del año: la caída real interanual fue de 0,6%. Los tributos vinculados con la actividad, como el IVA, tuvieron un desempeño negativo, mientras que Ganancias compensó parcialmente ese resultado, con una suba real acumulada de 7,3%, impulsada por los pagos de saldos de declaraciones juradas de sociedades en mayo.

El saldo general sigue siendo negativo. La administración bonaerense suma a la merma de las transferencias los fondos eliminados y las obligaciones que Nación dejó de cumplir. El mensaje que acompaña el Presupuesto 2027 enumera seis demandas ante la Corte Suprema por recursos que la Provincia reclama.

El gobierno de Kicillof apuntó contra Santilli, a quien responsabilizó por mantener trabada la firma de Nación que la PBA necesita para acceder a más de USD 1.100 millones de financiamiento externo ya negociado para obras



El reclamo lo formuló Bianco



@Joseima pic.twitter.com/8IEKkWQWs4 — LETRA P (@Letra_P) November 3, 2026

A principios de noviembre, el gobierno bonaerense cuestionó a la Casa Rosada por mantener trabada la firma nacional necesaria para acceder a más de USD 1.100 millones de financiamiento externo ya negociado para obras hídricas, viales y cloacales. El reclamo, formulado por Carlos Bianco, expone las dificultades para conseguir recursos adicionales incluso cuando los préstamos ya fueron acordados.

Un presupuesto bajo emergencia

En ese contexto, el Presupuesto 2027 adquiere una dimensión que excede la planificación habitual de ingresos y gastos. El proyecto fija erogaciones por $58,65 billones y prorroga por segundo año consecutivo la emergencia económica de la Provincia y los municipios, ahora hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa busca sostener el funcionamiento estatal en un escenario de menores ingresos y restricciones financieras.



En materia tributaria, no contempla modificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos, pero actualiza un 31% los tramos de facturación para evitar que la inflación empuje automáticamente a las pymes hacia categorías superiores. Según ARBA, alrededor de 38.000 empresas podrían pasar a tributar en una escala menor. Para el Inmobiliario Rural, la actualización promedio será de 29,3%, con un esquema que busca evitar aumentos por encima de la evolución de los precios. En el marco de la emergencia, el agro sale airoso.

ELECCIONES 2027 Kicillof presentó el Presupuesto 2027 con un pedido de autorización para tomar deuda por USD 1.000 millones y la continuidad de la emergencia provincial



La iniciativa ingresó a la Legislatura bonaerense a través del ministro de Economía, Pablo López



… pic.twitter.com/J04H71Trf7 — LETRA P (@Letra_P) November 6, 2026

La propuesta también contempla una reducción nominal de la patente para el 88,6% de los vehículos durante 2027, de acuerdo con los cálculos de ARBA. La medida profundiza el alivio aplicado este año, en especial a la clase media, cuando tres de cada cuatro propietarios habían registrado una disminución. El titular del organismo, Cristian Girard, defendió el esquema como parte de una política tributaria progresiva, orientada a preservar los recursos sin trasladar una mayor carga a los sectores de menor capacidad contributiva.

Pero el equilibrio también tiene límites del lado del gasto. Mientras las erogaciones totales proyectan un crecimiento de 26,1%, las partidas destinadas a personal aumentan un 21,2% y las jubilaciones del IPS, un 18,5%. Son incrementos inferiores a la expansión general del presupuesto, que vuelven a poner bajo presión los ingresos de trabajadores estatales y jubilados, dos de los sectores más afectados por la crisis.