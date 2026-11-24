El calendario electoral ya corre en Salta . Sin embargo, en La Libertad Avanza , la fuerza que en 2025 le ganó a Gustavo Sáenz en los comicios legislativos nacionales, la pregunta de quién encabezará la boleta sigue sin respuesta. La duda es si Javier Milei competirá en serio o si la Casa Rosada cambiará esa pelea por votos en el Congreso .

Los nombres que circulan son tres y ninguno está confirmado: la senadora María Emilia Orozco , el presidente del partido, Alfredo Olmedo , y el senador provincial Roque Cornejo Avellaneda . Detrás aparece un cuarto escenario que la escuadra libertaria salteña rechaza en público, pero que nadie descarta en Buenos Aires : no presentar candidato propio.

Los números la ubican primera en la fila. En octubre de 2025, Orozco ganó la banca en el Senado con el 41,68% de los votos, contra el 27,84% de Flavia Royón , la candidata de Sáenz, y el 13,57% de Juan Manuel Urtubey . Desde entonces, en la provincia nadie discute que es el nombre con mejor rendimiento electoral del espacio.

Sin embargo, ella gambetea . El 9 de octubre volvió a su fórmula de cabecera: “La única realidad, lo único seguro es la reelección del Presidente”. Algunos medios lo leyeron como un descarte “por el momento”; en su entorno lo presentan como prudencia.

El cambio de tono no es nuevo, pues durante el invierno empezó a moderar sus críticas a Sáenz y concentró su estrategia en la capital, el bastión libertario, donde sumó a la exconcejala del PRO , Agustina Álvarez Eichele . La excepción fue en agosto, cuando acusó en redes al gobernador de “mendigar apoyo a los funcionarios nacionales” y de “blindarse” para ser reelecto.

Emilia Orozco suena como candidata en Salta.

El antecedente que más pesa llegó en mayo, cuando Karina Milei y Diego Santilli habrían recibido a Sáenz y hablaron de “la no participación de Orozco en la provincia”. Desde entonces, la intendencia capitalina aparece como una salida alternativa para la senadora.

El propio Olmedo dejó la puerta entreabierta en otra dirección. “No sabemos, porque Milei por ahí la puede necesitar en otro lugar”, dijo el 1 de octubre en el medio local Aries y llegó a mencionar la vicepresidencia. Dos semanas después, el concejal rebelde Rodrigo Quinteros grabó un video para asegurar que Orozco no será candidata: “Ya arregló con el Gobierno”. Ella no respondió.

Alfredo Olmedo y la pared ajena

Si Orozco es la cara, Olmedo es la lapicera. Una resolución judicial lo confirmó como presidente de LLA en esta provincia del Norte Grande, con la senadora al frente del Congreso partidario. Él mismo describió la estructura como un “triángulo de hierro a la salteña” que completa el diputado Carlos Zapata.

La sospecha tiene lógica, pues Sáenz eligió a Olmedo como adversario predilecto. “Vienen de Buenos Aires y La Rioja y nos dicen cómo tenemos que construir la política”, disparó en septiembre, para correr del centro a Orozco.

Javier Milei y Alfredo Olmedo.

Al sojero le pesan, además, sus causas judiciales en trámite, entre ellas la de tentativa de contrabando por una aeronave y la investigación por presuntos descuentos del 10% a personal de la ANSES en Salta, que también alcanza a Orozco.

Lo que Olmedo sí sostiene es la estrategia: “Nosotros para 2027 no queremos ser oposición. Queremos ser gobierno”, había declarado ante Letra P. El exdiputado descarta la hipótesis que más ruido hace: “No hay ningún acuerdo”. En el olmedismo incluso dicen preferir una re-re de Sáenz, apostando al desgaste de casi una década en el poder.

El plan B tiene banca en la Legislatura

El tercer elemento es el senador provincial Cornejo. En agosto contó que el espacio trabaja en un programa de gobierno “a partir del 10 de diciembre de 2027” y fue tajante sobre un pacto con el gobernador: “No hay margen”.

Fue también el protagonista del desplante a Sáenz ante Sandra Pettovello en Campo Quijano, cuando el gobernador interpretó que no lo quiso saludar. "Maleducado y guarango”, le espetó el mandatario. La ministra de Capital Humano terminó interviniendo: “Si maltratan al gobernador, se la van a tener que ver conmigo”.

Roque Cornejo Avellaneda con Alfredo Olmedo y María Emilia Orozco, tras el triunfo en la capital de Salta en 2025.

Cornejo es hoy considerada “la versión más fuerte” si no prospera Orozco, como un dirigente más cercano al olmedismo que a la propia senadora. Lo cierto es que, en octubre, el senador provincial fue uno de los dos libertarios que acompañaron a Karina Milei y a Diego Santilli hasta la Puna, adonde Orozco y Olmedo no fueron.

¿Y si el candidato es Gustavo Sáenz?

El escenario que más incomoda a la tropa violeta es la boleta vacía. Los trascendidos indican que la hermana presidencial les prometió a gobernadores aliados a LLA que no competiría en sus distritos a cambio del apoyo para suspender las PASO, pero nadie confirmó ni desmintió que Salta esté incluida.

De hecho, la semana pasada, la senadora jujeña Carolina Moises, alineada con Sáenz, no sumó su firma al dictamen que la Casa Rosada debió parir con fórceps para llevar el tema al recinto.

El frente interno tampoco ordena. Quinteros sostiene que “ni Olmedo ni Orozco representan a Milei en Salta” y la diputada Eliana Bruno se alejó de la conducción.

Del otro lado, Sáenz avanza. La Corte de Justicia de Salta convalidó su reforma electoral con acumulación de votos por lema y su ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, asegura que “no hay ninguna duda” de que puede competir por un tercer mandato.