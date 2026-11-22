El acto por el Día de la Militancia , que se celebró el martes en San Fernando, apuró el alistamiento de las tropas del peronismo , que marcha hacia 2027 dividido en dos bandos y con riesgo de fractura ante la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei consiga en los próximos días los votos en el Congreso para la suspensión de las PASO.

En San Fernando, Sergio Massa se mostró en el centro de un armado amplio con despliegue territorial, que incluye un guiño de Cristina Fernández de Kirchner . Aunque haya negado en público que pretenda ser nuevamente candidato, el líder del Frente Renovador buscó posicionarse como conductor de un sector del peronismo que se prepara para competir en la carrera presidencial con Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense acusó el golpe. Aunque en su entorno vieron el acto de San Fernando como un evento de la superestructura, puertas adentro hubo presiones de parte de la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para que Kicillof acelere sus movimientos públicos .

Algo de eso ya comenzó a suceder. Este jueves por la noche, en diálogo exclusivo en Desde el Estudio, la producción audiovisual de Letra P , el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , mano derecha del gobernador, blanqueó que trabaja por la candidatura presidencial de Kicillof y dejó las primeras definiciones políticas y económicas sobre un eventual gobierno kicillofista. El funcionario habló sobre la necesidad de tener un presidente fuerte y un gobierno donde no exista el doble comando que primó en la administración de Alberto Fernández .

Si algo pudo mostrar Massa en el encuentro por el Día de la Militancia fue que sus relaciones con la dirigencia política de todo el país siguen vigentes como siempre. “Hace tres años que no aparece, hace dos movimientos y ya los tiene a todos ahí sentados”, apuntaron en el cristinismo, no sin razón.

Pero el encuentro dejó también heridos y ofendidos incluso entre algunos de los asistentes, que se quejaron por el sesgo “anti Kicillof” que flotó en el aire. Como adelantó Letra P el domingo pasado, el acto sacó a la superficie el acuerdo hasta entonces subterráneo entre el líder del Frente Renovador y el peronismo federal, que conducen Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. A eso se sumaron otras presencias significativas.

En San Fernando estuvieron, también, integrantes de la cúpula de la CGT, los cosecretarios generales Cristian Jerónimo y Jorge Sola, y Andrés Rodríguez; los intendentes que forman parte de la Liga, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza), entre otros; exgobernadores como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Sergio Uñac (San Juan), y los legisladores provinciales Mayra Mendoza y Facundo Tiganelli, enviados de Máximo Kirchner.

No todos salieron conformes. “¿Es el Día de la Militancia y no invitás al presidente del PJ? ¿Qué necesidad había de hacer esto? ”, dijo, apenas salió del teatro Otamendi uno de los asistentes, que se vio desconcertado por el video de Juan Domingo Perón, la ausencia de oradores y la presencia de dirigentes con origen en el radicalismo. Otros dijeron haberse sentido “incómodos” y remarcaron la falta de presencia de enviados del gobernador.

La cuestión de las invitaciones fue el capitulo de color de la interna. En la previa, Letra P mantuvo un diálogo con uno de los asistentes que dijo haber entendido que Kicillof iba a ser convidado a participar. Suena difícil creer que dirigentes de tantra trayectoria hayan sido sorprendidos en su buena fe. Por si acaso, ya sobre la hora del evento, quedaba claro que el gobernador no sería de la partida.

Los organizadores intentaron bajarle el tono de dramatismo. Primero dijeron que el gobernador había sido invitado, luego que los convidados habían sido el legislador Mariano Cascallares y el ministro Gabriel Katopodis Por último, que Kicillof “tampoco invita a los actos del MDF” y trabaja en su propio armado.

"Estoy seguro que de acá va a salir el nuevo presidente peronista"



Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Rios, habló en el acto por el día de la militancia en San Fernando



"Había gente convocada del MDF", aseguró



@LauraTerenzano pic.twitter.com/VA0rCdLnM0 — LETRA P (@Letra_P) November 17, 2026

Apuntaron, también, se que trata de dos construcciones paralelas que, finalmente, abonarán a un mismo espacio. “Lo que no acumula el MDF, lo acumulará este espacio más lo que acumulen los otros. Es peronismo en movimiento y con capacidad de mostrar músculo”, explicaron desde la organización del encuentro a este portal.

Confusiones al margen, puertas adentro también hubo alguna autocrítica por la falta de oradores, aunque cualquier organización de discursos, hubiera tenido que blanquear a Massa como líder del espacio, algo que el exministro de Economía quiso que se intuyera, pero que no se dijera de manera explícita.

Con todo, en el kicillofismo sonaron las alarmas. Aunque puertas adentro se dijo que Kicillof debe ser “el candidato de la gente y no de los dirigentes” y se insistió en que los actos de superestructura restan ante el electorado, también apareció la preocupación. “Si Axel no activa, se lo van a llevar puesto”, apuntó un dirigente territorial que trabaja en el armado del MDF.

La respuesta de Axel Kicillof

"Trabajo todos los días para que Axel sea candidato a presidente", le dijo este jueves Carlos Bianco a Letra P. Aunque resulte una obviedad, hasta ahora, el kicillofismo había esquivado la definición sobre las candidaturas, bajo el argumento de que 2026 era “el año de la construcción” mientras que la definición de los nombres quedaría para 2027.

Pero los tiempos se aceleraron, no solo por el movimiento de Massa, sino por la presión interna de quienes apoyan a Kicillof y necesitan empezar a ordenar sus propios espacios con un norte claro. “Tiene que arrancar el tren”, reclamó un dirigente sindical.

Incluso quienes miran con simpatía la candidatura de Massa entienden que la foto de San Fernando fue posible porque “Sergio agarra todo lo que Axel deja libre”. Pero Kicillof hace alarde del estilo que impacienta a los demás. “Es de abajo hacia arriba, es la gente la que tiene que pedir por la candidatura”, dicen en el entorno del gobernador. “Las estructuras hoy adolecen de representatividad. Axel tiene un valor. Le daremos más mística a la campaña”, apunta un dirigente del interior que trabaja en su provincia por la candidatura presidencial del gobernador.

Las encuestas, por ahora, le dan la derecha. La última medición de Analogías, una consultora que sigue muy de cerca Cristina, posiciona al gobernador como ganador en un ballotage frente a Milei por 41,7% a 35,7%. A Massa, el mismo estudio le da un margen más estrecho en la victoria, 40% a 37,6%. En el kicillofismo reina la confianza sobre construcción propia y las perspectivas de crecimiento, mientras el gobierno entra en zona de turbulencias.

El problema de las PASO

Aun con dificultades en las negociaciones, el Gobierno se encamina a conseguir los votos para la suspensión de las PASO en 2027. Eso le genera un dolor de cabeza al peronismo, dividido entre el sector que respalda a Massa y el ala de Kicillof, aunque los problemas no son iguales para todos.

Kicillof necesita de las PASO, por eso trabajó en el diálogo con los gobernadores para sostenerlas. Parece que no tendrá suerte, por eso ahora insiste con que el peronismo debe estar en condiciones de celebrar una interna. Es muy poco probable que suceda. Es costoso y todas las partes entienden que puede celebrar en un escándalo judicial, con impugnación cruzada de padrones.

“Si el peronismo no puede organizar una interna nos tenemos que dedicar a otra cosa”, dijo Bianco ante este medio. El mandatario bonaerense piensa que debe legitimar su candidatura en las urnas tanto para evitar ser señalado como un candidato puesto a dedo por CFK, como para impedir que la expresidenta bendiga a otro, Massa.

El exministro de Economía jugó a mover los hilos para sostener las primarias, pero en el peronismo hay quienes dicen que, en realidad, no lo hizo porque apuesta a ser el candidato de la superestructura, del peronismo con despliegue territorial, diálogo con el Círculo Rojo y línea directa con Washington, con la bendición de Cristina. Suena parecido a 2023.

Hermosas palabras de @andreottijuan en el Día del Militante. pic.twitter.com/UzQVoUyM1s — Sergio Massa (@SergioMassa) November 19, 2026

Pero ni siquiera el cristinismo peleado con Kicillof se sube a ese plan. En los últimos días, hubo dirigentes de La Cámpora – algunos con terminal directa en San José 1111- que dijeron, por lo bajo, que al final del camino habrá unidad con el gobernador. “No lo descarto para nada”, le respondió un referente de ese espacio a Letra P.

Esa posibilidad va a contramano de los planes de Massa que, “en un exceso de tacticismo”, en palabras de un cristinista puro, construye hacia afuera la idea de que cuenta con el apoyo de la expresidenta. No es así. Sin embargo, queda un largo trecho para llegar a un acuerdo con Kicillof, a quien el cristinismo acusa de “victimizarse” frente a la sociedad y de querer quedarse con el capital simbólico y electoral de la expresidenta a costa de su prisión.

Un remedio bonaerense para los problemas del peronismo nacional

Con todo, sin PASO nacionales, en el peronismo algunos empezaron a pensar en la posibilidad de que las primarias provinciales funcionen como una suerte de encuesta para definir quién será el candidato a presidente.

La operación es simple. Si el gobierno nacional consiguiera los votos para eliminar las primarias, todavía podría haber PASO en la provincia de Buenos Aires, que tiene su propia ley. Bastaría con un decreto del gobernador para fijar la fecha de la celebración. La ley 14.086, que regula las primarias en la provincia, establece que deben celebrarse “dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha fijada para la elección general”. Eso le daría a Kicillof un amplio margen para fijar la fecha y que pueda anticiparse al límite del cierre de candidaturas nacionales, previsto para el 15 de agosto, para el caso de que no haya PASO nacionales.

No todos piensan que es una buena idea. “¿No quieren ir a hacer las elecciones en la casa de Kicillof directamente?”, bromean en el peronismo federal, donde entienden que “nunca un gobernador pierde las elecciones”. No dice lo mismo el massismo, por otros motivos. Dirigentes que responden a Massa arriesgan que Kicillof podría llegar a perder el favor de los intendentes en caso de no conseguir las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Así, los jefe comunales abandonarían el MDF y el candidato de Kicillof perdería las PASO frente al tándem formado por Massa y Cristina.

El clima es tan hostil que en el peronismo todavía hay quienes hablan de la posibilidad de que el espacio llegue dividido a las elecciones generales. Por eso, dicen, el espacio de Kicillof agita que tiene de su lado a Mario Secco, que preside el Frente Grande, un partido nacional como que se necesita para jugar en las presidenciales y que serviría como herramienta para enfrenta al PJ, comandado por Cristina Kirchner.

Otros ruegan que la sangre no llegue al río, con una premisa simple: “Si no nos ponemos de acuerdo y Milei se queda cuatro años más, la gente nos va a matar a todos”.