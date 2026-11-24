El presidente de PRO Buenos Aires, Cristian Ritondo , encabezó este martes un encuentro con la dirigencia de la Quinta Sección Electoral, en el que pidió un partido “fuerte y unido” para el proceso electoral del año que viene. Fue una cumbre en la que también estuvieron al vicepresidente del PRO, Pablo Petrecca, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro .

Ritondo viene manteniendo encuentros seccionales con el objetivo de fortalecer al espacio y mantenerlo fuerte para la negociación con La Libertad Avanza , espacio con el que busca reeditar un acuerdo electoral.

"Todos los que estamos acá sabemos muy bien quién es el adversario. Vinieron desde cada rincón de la sección porque tenemos un mismo objetivo: un PRO fuerte y unido para dar la pelea el año que viene", afirmó Ritondo.

La foto de Ritondo con Montenegro se dio tras el regreso del intendente al municipio, luego de diez meses en los que pidió licencia para asumir como senador provincial. A raíz de una ola de inseguridad, el jefe comunal volvió a ejercer su función en el distrito, desde donde buscará fortalecer al partido para las elecciones de 2027.

¡La Quinta tiene PRO para rato! De la costa al campo, hoy se juntó toda la sección: intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes que trabajan todos los días en cada distrito. Estamos trabajando para recuperar cada municipio y gobernar como en Mar… pic.twitter.com/0WBZwZkrN9

Montenegro sostuvo que “nuestra responsabilidad es construir el cambio en la provincia de Buenos Aires”, y agregó: “En la Quinta ya lo hicimos en muchas campañas y lo vamos a volver a hacer. Vamos a estar en cada lugar donde le podemos ganar al peronismo".

Montenegro, junto a Ritondo y Diego Santilli, fue parte de la mesa de negociaciones del PRO con LLA en 2025. Este año esa instancia de diálogo no se constituirá hasta que no se cierren los acuerdos generales a nivel nacional. En ese sentido, Petrecca destacó que “hay un solo PRO. Tenemos miradas distintas, pero lo importante es dejar las diferencias de lado, estar juntos y fortalecer nuestro espacio".



Santilli, que por estas horas prepara el informe de gestión que presentará este miércoles en el Senado, sigue atento las alternativas de los encuentros seccionales del PRO. Tanto el fortalecimiento distrital de ese esapcio como el de los libertarios, encuentran un cauce común en su candidatura a gobernador.

Cristian Ritondo encabezó el encuentro partidario en la Quitnta sección.

El encuentro del PRO en la Quinta sección electoral

Además de Ritondo, Montenegro y Petrecca, de la cumbre amarilla participaron los diputados nacionales Martín Yeza, Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro; el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, y el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Rabinovich, junto a concejales, consejeros escolares y referentes de toda la sección.

La conducción partidaria considera que en la Quinta sección tienen dirigentes para dar la pelea en cada uno de los distritos. El próximo encuentro será con las secciones Sexta, Séptima y Octava, con los que finalizará el ciclo de encuentros.