La Cumbre Mundial de Comunicación Política reúne a 250 especialistas en medio de elecciones de alto impacto en la región.

CIUDAD DE MÉXICO (Enviada especial) En el marco de una saga de elecciones clave para configurar el mapa político regional , la transformación de las campañas, el impacto de las nuevas tecnologías y la polarización de las sociedades marcarán la agenda de la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política , que comienza este martes y durará tres días en esta ciudad.

El encuentro convoca a más de 250 conferencistas de 25 países de Iberoamérica, entre consultores, dirigentes políticos, académicos y especialistas en comunicación.

La sede del evento es el Hotel Sheraton María Isabel , donde se desarrollarán tres jornadas de exposiciones y debates distribuidos en cinco salas simultáneas. La apertura será este martes a las 11.30 de Argentina (las 8.30 de México), con las palabras del presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus , mientras que el cierre tendrá lugar el 26 a las 18.30 de nuestro país.

La convocatoria se produce en un momento de particular relevancia para la política mexicana. El país se encamina a las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando estarán en disputa más de 21.000 cargos públicos, entre ellos bancas en la Cámara de Diputados, alcaldías y gubernaturas. Ese escenario convierte a México en un ámbito especialmente significativo para discutir las herramientas, los lenguajes y las estrategias con las que la política buscará interpelar a los votantes en los próximos años.

Uno de los principales temas de la Cumbre será la incorporación de la inteligencia artificial a la comunicación política . Su utilización en campañas, gobiernos y estrategias de posicionamiento abre nuevas posibilidades, pero también plantea interrogantes sobre el alcance real de la tecnología en la construcción de liderazgos.

Ivoskus planteó una advertencia sobre las expectativas que despierta esta herramienta: “La inteligencia artificial no gana elecciones ni puede ser la estrategia principal de una campaña”. No obstante, reconoció su capacidad para ampliar el alcance de los mensajes, sostuvo que la tecnología todavía no está en condiciones de sustituir los componentes centrales de una construcción política. “Todavía no puede reemplazar una estrategia, un liderazgo ni una reputación”, señaló.

La agenda incluye también discusiones sobre gestión de crisis, reputación política, comunicación de gobierno, investigación de opinión pública, políticas públicas, campañas electorales y vínculos con los medios. Además, habrá presentaciones de libros y actividades especiales.

Consultores de 25 países y una agenda regional

La nómina de expositores reunirá a referentes de distintos países y trayectorias dentro de la consultoría y el análisis político. Entre los nombres confirmados aparecen el consultor español Yago De Marta, la especialista mexicana Gisela Rubach, Mauricio de Vengoechea, expresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y consultor de nivel presidencial en Latinoamérica, y la analista argentina de opinión pública Shila Vilker.

También participarán los estrategas mexicanos Marco Sifuentes y Patricio Morelos, junto con Nidia Paulino, expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, entre otros especialistas de la región.

DANIEL IVOSKUS ABRE #CumbreMX



El liderazgo, las campañas y la comunicación de gobierno serán parte de la agenda @divoskus dará inicio a tres días de intercambio y debate junto a referentes internacionales.



24 de noviembre · 8:30 h

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La diversidad de procedencias y experiencias profesionales será la marca del encuentro, que busca generar un ámbito de intercambio entre distintas corrientes políticas y enfoques sobre el ejercicio de la comunicación pública.

En ese sentido, Ivoskus remarcó que la Cumbre no responde a una identidad partidaria determinada, sino que "es un espacio donde distintas formas de entender la política pueden encontrarse, debatir y aprender”.

“La pluralidad no significa pensar igual; significa poder sentarnos en una misma mesa, desde posiciones distintas, para profesionalizar la política y su comunicación”, agregó.

El desafío de construir campañas en sociedades polarizadas

La fragmentación social y la dificultad para construir consensos también estarán entre las discusiones centrales. En un escenario donde las audiencias reciben contenidos cada vez más segmentados y los posicionamientos políticos tienden a profundizar las diferencias, la construcción de una identidad electoral plantea nuevos desafíos para candidatos y equipos de campaña.

Ivoskus sintetizó esa tensión con una definición: “En una sociedad polarizada, si no tienes imagen negativa, no existes”. La frase pone sobre la mesa una de las discusiones que atraviesan hoy al marketing político: cómo diferenciarse, construir una identidad reconocible y sostener competitividad electoral en contextos donde la confrontación ocupa un lugar cada vez más importante.

LA COMUNICACIÓN POLÍTICA SE CITA EN MÉXICO



Campañas, comunicación de gobierno y plataformas digitales: tres días para compartir experiencias y debatir los desafíos de conectar con la ciudadanía.



24, 25 y 26 de noviembre

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El titular de la Cumbre también cuestionó la posibilidad de reducir una campaña a una estrategia de marketing. “El marketing nunca gana elecciones por sí solo; debe acompañar una estrategia sólida y un candidato con vocación”, sostuvo.