El Gobierno de Javier Milei se niega a hablar de recesión, ni siquiera una técnica, como la que sentenció el INDEC este martes. De hecho, los principales funcionarios consultados por Letra P se excusaron en decir que dos trimestres de caída en la actividad económica no son suficientes para hablar de una crisis, razón por la cual el Presidente no tiene previsto anunciar políticas o medidas para intentar levantar los números en rojo de la Argentina .

Tal como lo hizo el jefe de Estado en entrevistas recientes, distintos integrantes del oficialismo venían preanunciando durante los últimos días que las subas del dólar y del riesgo país tenían más que ver con factores externos o estacionales, como la guerra en Medio Oriente o los vaivenes climáticos, que con las medidas del Gobierno . En septiembre, Milei confrontó con las estadísticas del INDEC , al sostener que "los indicadores desestacionalizados están arrojando cualquier cosa”.

"No alcanza para hablar de recesión y mucho menos de una crisis. Se necesitarían al menos dos trimestres negativos del Producto Bruto Interno, no sólo de un estimador. ¡Veremos en diciembre!", afirmó un integrante del gabinete nacional, que en línea con otras voces oficiales evitó responsabilizar al titular del Palacio de Hacienda, Toto Caputo , por la falta de resultados en la economía financiera y real.

Un rato de que el INDEC informara que la economía cayó 1,8% en el tercer trimestre, el vocero presidencial, Adrián Ravier , se mantuvo en la misma línea: "Si ustedes me preguntan hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar. ¿Por qué? Recesión técnica hay muchas definiciones, no es la única esta de los dos trimestres negativos", afirmó.

"Para que haya recesión tiene que haber una caída profunda, difundida entre sectores, y eso no va a ocurrir porque Argentina ya está reactivando". Federico Furiase, economista, dialogó con Lucas Morando ( @morandolucas ) y equipo en #PanYCirco , y descartó un escenario… pic.twitter.com/BIulLxodcq

Por otro lado, en medio de una jornada negra para los mercados , el portavoz desestimó una renuncia o desplazamiento del equipo económico. "Descartamos esta idea, esta especulación mediática de la salida del ministro Caputo. Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno. Su tarea habla de lo importante que es”, respondió el encargado de la comunicación oficial, ante una consulta de este medio.

Las versiones surgieron en las últimas horas, incluso dentro de Balcarce 50, cuando se conoció que el dólar oficial superó los $1600 pesos, el valor más alto del año, en su cuarto aumento consecutivo a partir de mayo, y el riesgo país alcanzó los 1106 puntos, un nuevo valor máximo que preocupó a ahorristas, tenedores de bonos e inversionistas interesados en nuestro país.

Ante la consulta de @pconurbano para Letra P, el vocero Ravier descartó la salida de Caputo del Gobierno, afirmó que la economía "está parada de pie" pese a la suba del riesgo país y del dólar, y evitó confirmar si Milei hablará de fútbol en un streaming este martes a las 19 pic.twitter.com/Q0L6QTfMZK — LETRA P (@Letra_P) November 24, 2026

El Gobierno mira para otro lado

"Se ha ordenado la macroeconomía y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja de 500 puntos del riesgo país hasta hace poco", afirmó Ravier en otro tramo de su respuesta a Letra P, con lo que aseguró que Milei no tocará un centímetro su programa económico y que tampoco está en carpeta cambios o medidas sustanciales para salir de la recesión. "No vamos a cambiar el plan. Estamos orgullosos de las reformas que llevamos adelante", sostuvo.

Pese a que el habitual libreto libertario choca con las estadísticas oficiales, hay distintos integrantes del Gobierno que desde hace un tiempo le exigen tanto a Milei como a Caputo algunos paliativos económicos para sortear la crisis. La principal representante de este sector interno es la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien este martes volvió a dar la nota luego de haber pasado de manera casi fugaz por la reunión de mesa política.

La senadora llegó puntual a la cumbre de selectos funcionarios, pero se retiro a las 14.10. En su entorno argumentaron que tenía una reunión agendada en la cámara alta con la Pastoral Social por la ley de Ludopatía, que aspiran a tratar el próximo jueves. Sin embargo no es la primera vez que Bullrich se desmarca de la mesa política con ausencias, o retiros anticipados.

Con todo, en la mesa política no toman nota ni del contexto económico ni de los pedidos internos para tocar el modelo de ajuste. De hecho, durante las casi dos horas de reunión, los funcionarios sólo fijaron algunos detalles de la estrategia legislativa que implementarán para intentar aprobar, este jueves en el Congreso, la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Además, acordaron convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre. El decreto presidencial podría publicarse este viernes.

Para esta tarea algo más superficial se dieron cita el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, además de Bullrich.

Javier Milei canceló una entrevista

Milei siguió la mayoría de los datos económicos desde la Quinta de Olivos. El Presidente pasó temprano sólo unos minutos por la Casa Rosada para tener una reunión bilateral con su par de Polonia, Karol Nawrocki, quien visitó el país en el marco de una gira regional que también incluirá a Chile. Además de esta única agenda institucional, el mandatario también tenía previsto visitar este martes a las 19 el estudio de Milei Media, un canal de Youtube de Santiago Oría. Fue el director de Realización Audiovisual de la Presidencia quien promocionó la charla, al compartir un posteo que luego fue borrado.

La idea del cineasta y funcionario público era sentar al Presidente por más de una hora para hablar de fútbol, pero dado el contexto de crisis económica, el Gobierno decidió cancelar su participación. Como con los datos del estimador económico, en Balcarce 50 también adaptaron las explicaciones a último momento y dijeron que, "en realidad", el jefe de Estado no iba a participar de la charla con Oría, sino que sólo iban a pasar una "secuencia de anécdotas de Milei sobre fútbol". "Se armó un revuelo innecesario", se lamentaron.