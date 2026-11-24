Entre Ríos: Bravo impulsa a Depauli como sucesor en Federación y acorrala las candidaturas de Miller y Cattani

Leonardo Depauli comenzó una carrera contrarreloj para instalar su nombre en la línea de largada del PJ en Federación . El polo termal, icono del turismo del norte de Entre Ríos , suma con él tres figuras en disputan para encabezar la propuesta del peronismo y tomar la posta de Ricardo Bravo , el intendente que finaliza ocho años de mandato en 2027.

La irrupción del joven empresario en la oferta electoral del PJ local cuenta con el padrinazgo de Bravo, uno de los mandatarios que participó la semana pasada del Día de la Militancia que organizaron el massismo y el peronismo federal en San Fernando . Subido a ese esquema, el intendente quiere ordenar su sucesión y dejar un heredero al frente de la Municipalidad.

Para lograr quedarse con la candidatura del oficialismo, Depauli deberá imponerse ante dos figuras que ya levantaron la mano: Miguel Cattani y Carlos Miller . Aunque Bravo tiene diálogo fluido con los tres, impulsa a la nueva figura como alguien de su riñón, pero que, según sostienen en su sector, aporta renovación a las estructuras partidarias.

Como contó Letra P , Cattani y Miller fueron de los primeros en postularse para la carrera a la intendencia. En la pequeña ciudad que concentra poco más de 13 mil votos, el peronismo aparece hasta ahora dividido en tres. Como en el resto de los departamentos, el PJ local no sabe aún cómo dirimirá sus internas ante la inminente suspensión de las PASO provinciales.

Mientras se configura el calendario electoral, Depauli aprovecha para intensificar su campaña y sacar ventaja en la consideración ciudadana. Para eso, tiene una agenda de actividades que lo lleva a recorrer ferias de emprendedores, muestras escolares y encuentros vecinales. Aunque todavía no lo hace de la mano de Bravo, es el candidato que el intendente quiere consolidar para arrinconar las candidaturas de Cattani y Miller, provenientes de sectores internos opositores al jefe comunal.

De la inmobiliaria a la intendencia

Depauli es un joven martillero público y corredor inmobiliario de 37 años que debutó en política en 2011 de la mano de Néstor Berterame, un veterano del peronismo que fue candidato a presidente municipal en 2015 y perdió ante la alianza Cambiemos. En esa lista, el ahora candidato a intendente fue concejal suplente. Tras esa experiencia, se alejó de la exposición política y se volcó al sector privado: también trabaja como empleado en una empresa de servicios agropecuarios.

Tras aquel impasse, Bravo lo rescató este año y lo tentó para ocupar el primer lugar en la lista del oficialismo para su sucesión. Hace un par de semanas, comenzó a caminar la ciudad con el objetivo de ser reconocido. Según su equipo de trabajo, que en gran medida es compartido con el del intendente, la campaña “viene mejor de lo esperado”.

Juan José Bahillo, candidato a gobernador, se reunió con Depauli en Federación.

“Mi candidatura surge del diálogo con varios sectores. Es una propuesta ambiciosa, una apuesta grande que hay que hacer y a la que estamos dispuestos”, dijo Depauli a Letra P. Un primer paso ya fue dado: hace algunos días, el federaense se mostró en su ciudad junto a Juan José Bahillo, candidato a gobernador impulsado por un sector cercano a la dirigencia provincial del PJ y con el que Bravo tiene sintonía fina. Entre quienes acompañan su lanzamiento se encuentra el diputado Guillermo Michel, aliado de Bravo.

La interna del PJ

Como en Federación, son varios los departamentos entrerrianos en los que hay más de una candidatura a disposición del peronismo. El gobernador Rogelio Frigerio anunció la semana pasada que envió a la Legislatura un proyecto para suspender las PASO. Con ese norte, en el PJ ya se aventuran a buscar opciones para elegir los nombres.

Depauli en una feria de emprendedores en Federación.

Para Bravo, el consenso sería el resultado ideal del trabajo que hasta ahora vienen haciendo Cattani, Miller y Depauli. Según supo este medio, en los próximos días el partido los convocará para empezar el proceso de diálogo hacia un acuerdo. Sin embargo, el intendente no descarta las internas y las reivindica porque reconoce que de allí surgió su candidatura, que luego validó en las urnas y lo depositó durante dos mandatos al frente de la conducción de la ciudad.

Federación en el mapa de Entre Ríos

Federación tiene unos 20 mil habitantes. Es el quinto departamento en peso electoral de la provincia y su principal actividad económica es el turismo y la producción maderera y agropecuaria.

En 2023, Bravo consiguió su reelección de la mano del Frente de Todos. En las legislativas de 2025, la alianza electoral La Libertad Avanza, que incluyó a la UCR y el PRO, se impuso en esa ciudad con 5000 votos, mientras que el PJ logró 4500.