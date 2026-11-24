El exgobernador de Santa Fe Omar Perotti volvió a alimentar la incógnita sobre su futuro electoral en 2027. Durante la inauguración de una obra licitada bajo su mandato, el rafaelino le reclamó una estrategia colectiva al conjunto del peronismo y, sin descartar una eventual candidatura, aseguró: "Voy a estar ayudando".

El diputado provincial compartió este martes con el gobernador Maximiliano Pullaro la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Técnica Esteban Echeverría, en el norte de la capital provincial. Allí, reivindicó el trabajo de su administración para concretar la obra, pero también hubo lugar para que, consultado por los medios, hablara de la cocina electoral del peronismo.

Así, sobre su futuro electoral, el exmandatario se limitó a decir que se ve "colaborando" en la construcción de un proyecto que tenga como ejes la defensa del trabajo y la producción, pero también vocación de incidir en el escenario nacional. "Las candidaturas serán para otra instancia", aclaró.

Cuando le preguntaron si eso implicaba quedarse fuera de las boletas, Perotti evitó dar por cerrada la posibilidad y chuzó a quienes apuran las postulaciones: "Si se ponen primero las candidaturas, es difícil que haya acuerdo".

Perotti ¿candidato o armador? El exgobernador volvió a recorrer Santa Fe en los Juegos Suramericanos y reavivó la interna en el PJ Desde su entorno aseguran que busca promover figuras jóvenes https://t.co/HYE1Dv9se8 Ramiro Porchietti pic.twitter.com/LFUHafKHUF

El rafaelino ensayó también un diagnóstico sobre el estado del justicialismo santafesino. "Quebrado nunca, revuelto siempre" , sintetizó.

Es que Perotti, que mantiene diferencias con buena parte de la dirigencia partidaria, reconoció que hay conversaciones entre las distintas tribus del PJ, aunque dejó entrever que no necesariamente se traducen en entendimientos. "Siempre hay reuniones", respondió con cierto fastidio. Ante la repregunta por la existencia de consensos, retrucó: "Eso ya es otra cosa".

Así, el legislador le reclamó una "actitud madura" al partido y pidió que prime la voluntad colectiva por sobre las aspiraciones individuales. No quiso expedirse, sin embargo, sobre la conveniencia de dirimir las diferencias en una interna o no.

El factor Perotti en el ajedrez del PJ de Santa Fe

Como contó Letra P en septiembre, en el entorno del exgobernador enfrían la posibilidad de una candidatura y ponderan la necesidad de promover nuevos cuadros. Una de las apuestas de esa estrategia es Sonia Martorano, su exministra de Salud, que pide pista para jugar en Rosario.

Un grupo de exfuncionarios del gobierno de Perotti se dará cita en Rosario este martes en un “encuentro de formación” para dirigentes jóvenes



Encabezará la actividad la diputada provincial Martorano, que no descarta competir en la ciudad en 2027



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Por ahora, no está claro si la indefinición obedece a una estrategia para preservar el factor sorpresa o si el dirigente efectivamente estará ausente de la oferta electoral en 2027.

Lo que resuelva Perotti no es menor para el resto de las terminales del justicialismo. Si bien una eventual incursión en la pelea por la Casa Gris alteraría los planes de más de un sector, la mayor inquietud pasa por la posibilidad de que el rafaelino busque renovar su banca y condicione la confección de las listas para Diputados, categoría en la que buena parte del peronismo concentra sus expectativas.