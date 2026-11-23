Para ecualizar su discurso presidencial de cara a la campaña de 2027, Axel Kicillof mandó a la tropa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), desplegada en distintas provincias, a afinar la escucha: quiere que le informe cuáles son los problemas concretos de la gente en cada lugar.

A partir de ese relevamiento, y sobre las bases de una plataforma que ya viene construyendo con sus definiciones públicas y su gestión, ajustará su línea discursiva para llegar con más precisión al electorado. El objetivo es llegar a febrero o marzo con un panorama lo más claro posible de los problemas que atraviesa cada región.

La proyección electoral de ese despliegue tuvo una definición explícita la semana pasada. En Desde el Estudio, la producción audiovisual de Letra P , Carlos Bianco blanqueó por primera vez que trabaja por la candidatura presidencial del gobernador. “Trabajo todos los días para que Axel sea candidato”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense.

En el último tiempo, Kicillof bajó un mensaje claro a buena parte de la tropa que empuja su marcha desde distintos rincones del país. Quiere que, ante todo, escuche a la gente de a pie: cuáles son sus mayores preocupaciones, qué prioridades tiene, cuál es el tema de conversación en las familias, describió a Letra P alguien de la mesa chica del gobernador. Quiere saber qué temas sobresalen en la discusión pública, según la región, la ciudad.

Si bien sabe que hay una batería de asuntos centrales -endeudamiento familiar, reducción del poder adquisitivo, bajas jubilaciones, desfinanciamiento universitario o discapacidad, entre otros- que calan en las personas, quiere llegar con un mensaje de sintonía fina para cada región. Saber, también, si hay cuestiones que se están escapando.

Es algo que ya viene implementando en sus desembarcos en las provincias. A cada lugar busca llegar con un mensaje que maride con las problemáticas de esa zona y trabajado previamente con los referentes locales. La idea es articular esa escucha con la campaña y la discusión interna del peronismo. Eso, además de ajustar el mensaje, será insumo para definir candidaturas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rompió este jueves aquella premisa kicillofista de que 2026 no era un año para hablar de candidaturas



Lo hizo en Desde el Estudio, la producción audiovisual de Letra P



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Es por abajo

El gobernador viene repitiendo que la construcción de la alternativa federal para enfrentar a Javier Milei tiene que darse “de abajo para arriba” y que no puede ser un acuerdo “de cúpulas”. Lo dice públicamente y también en privado. La estrategia discursiva y la construcción de su propia candidatura presidencial están en línea con eso.

En el campamento kicillofista señalan un contrapunto en la foto que reunió a buena parte de la dirigencia peronista alrededor de Sergio Massa en San Fernando. El acto del martes 17 de noviembre, por el Día de la Militancia, juntó en el teatro Otamendi a referentes del Frente Renovador, del peronismo federal, del cristinismo y de La Liga de Intendentes. Kicillof no fue invitado, una ausencia que expuso los límites de aquella postal de unidad.

Un dirigente territorial que apoya a Kicillof lo resume así: “La diferencia entre Axel y Sergio es que Axel se junta con la gente y Sergio, con los dirigentes”. A entender de la fuente, la comparación condensa la disputa por el método de construcción y por quién legitimará la candidatura presidencial del peronismo. “No veo nada más allá de Buenos Aires”, chicanea un massista sobre el MDF y repasa la gira -“flojita”- del gobernador por un puñado de provincias.

Con todo, el gobernador busca sostener su armado principalmente con dirigencia territorial. Los intendentes y las intendentas son clave por la cercanía con el electorado, la tracción de votos que pueden generar y el ida y vuelta con sus comunidades.

Pero el despliegue territorial no se limita a las intendencias. También busca consolidarlo a través de sindicatos, organizaciones sociales y militancia de distintas extracciones, siempre dentro del denominado “campo popular”.

Como contó en su momento Letra P, durante la visita de León XIV, Kicillof y la dirigencia que lo acompaña detectaron que, aunque el discurso del papa está en línea con el propio, hubo “una escucha” mucho más amplia entre sectores no politizados o reticentes al peronismo a los que todavía no llegan. El desafío es amplificar el mensaje para que esos sectores asocien buena parte de lo que dijo el pontífice con las posiciones que el gobernador viene sosteniendo.

Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Axel Kicillof, en Tierra del Fuego.

Próximas paradas del tour

Kicillof tendrá algunas salidas más de la provincia antes de fin de año, pero no quiere forzarlas. “No vamos a hacer un sprint final del año apurándonos si no está todo ordenado”, afirma una fuente de la mesa política del gobernador.

Las visitas a otras provincias seguirán de forma continua entre este año y el próximo, aunque el armado prevé sumar algunas escalas entre noviembre y diciembre. Tiempo atrás se habían mencionado Mendoza, San Juan, Entre Ríos y Chubut. La fuente consultada se inclina por “alguna del sur o cuyo”, regiones donde Kicillof estuvo menos. “No nos corre nada, lo vamos a trabajar”, afirmó.

En esa hoja de ruta ya hay una próxima parada confirmada: Kicillof visitará Santa Fe el 2 de diciembre.