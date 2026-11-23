El gobierno del presidente Javier Milei registró una mejora del 4,1% en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de noviembre, según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador alcanzó los 2,04 puntos, aunque acumuló una caída interanual del 17,5% y se mantiene por debajo del promedio de la gestión libertaria.

El estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella señaló que, desde abril, el indicador oscila alrededor de los dos puntos, con subas y bajas moderadas. Según el informe, estas variaciones son compatibles con el margen de error de la encuesta, por lo que el incremento mensual no representa necesariamente un cambio significativo en la tendencia.

El relevamiento también mostró una mejora en los cinco componentes que integran el índice. La honestidad alcanzó los 2,41 puntos (+1,4%), la capacidad para resolver problemas llegó a 2,40 (+5,6%) y la eficiencia se ubicó en 2,08 (+4,5%). La evaluación general del Gobierno obtuvo 1,69 puntos (+3,6%), mientras que la preocupación por el interés general registró 1,60 (+6,4%).

A pesar del repunte de noviembre, el promedio del ICG durante la presidencia de Milei descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo hasta el momento. En el mismo tramo de sus respectivas gestiones, Mauricio Macri había obtenido un promedio de 2,43 puntos y Alberto Fernández , de 1,83.

La comparación con administraciones anteriores muestra que el nivel actual de confianza es inferior al que registraron Néstor Kirchner (2,54 puntos) y Cristina Fernández de Kirchner durante su primer mandato (2,42) en el mes 35 de sus presidencias.

Sin embargo, el mandatario libertario supera los valores alcanzados en ese mismo período por Macri (1,77), CFK durante su segundo mandato (1,60) y Alberto Fernández (1,19). El informe destaca que la evolución de la confianza en la actual administración presenta niveles relativamente altos en términos históricos, aunque por debajo de los mejores registros de otras gestiones.

Brechas por género, edad y región

Uno de los datos más relevantes del estudio es la diferencia entre hombres y mujeres. Mientras que la confianza entre los varones aumentó un 8,7% y alcanzó los 2,35 puntos, entre las mujeres cayó un 2% y se ubicó en 1,70. De esta manera, la brecha de género llegó a 0,65 puntos.

Por edades, el mayor nivel de confianza se registró entre las personas de 18 a 29 años, con 2,23 puntos, pese a una caída mensual del 6,2%. El grupo de mayores de 50 años alcanzó los 2,20 puntos, con un incremento del 21,7%, mientras que el segmento de 30 a 49 años quedó último, con 1,82 puntos y una baja del 7,2%.

Las diferencias también se reflejaron en el mapa territorial. El interior del país mostró el nivel más alto de confianza, con 2,27 puntos (+6,3%), seguido por la Ciudad de Buenos Aires, con 1,95 (+3,7%). En el Gran Buenos Aires (GBA), en cambio, el indicador cayó un 1,4% y quedó en 1,59 puntos. Así, la distancia entre el interior y el conurbano se amplió por segundo mes consecutivo.

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Las expectativas económicas

El relevamiento también identificó una fuerte relación entre las expectativas económicas y la confianza en la administración libertaria. Entre quienes creen que la situación económica mejorará durante el próximo año, el índice alcanzó los 4,05 puntos. En cambio, entre quienes esperan un empeoramiento, el indicador apenas llegó a 0,43.

Por su parte, las personas que consideran que la economía permanecerá sin cambios registraron un nivel de confianza de 2,73 puntos, con una mejora mensual del 5,8%. La diferencia entre los grupos refleja el peso de las perspectivas económicas en la evaluación que recibe la gestión de Milei.

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El Índice de Confianza en el Gobierno se elabora desde noviembre de 2001 a partir de una encuesta nacional de opinión pública y utiliza una escala de cero a cinco puntos. Los resultados de noviembre de 2026 muestran una recuperación mensual de la administración libertaria, aunque dentro de un escenario de estabilidad relativa del indicador y con una caída significativa respecto del mismo mes del año anterior.