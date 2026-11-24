Ignacio Torres abrió la temporada electoral en Chubut y el peronismo acelera para definir su estrategia en esa provincia de la Patagonia . El fin de semana, el PJ reunirá a los tres aspirantes a la gobernación para acordar el mecanismo a través del cual el partido elegirá a sus candidatos de cara a las elecciones del 21 de marzo.

El presidente del partido, Gustavo Fita , ya decidió que es tiempo de apurar las decisiones y para eso convocó a los consejeros justicialistas para el vienes a las 19, en Rawson . Los plazos establecen que las candidaturas deberán oficializarse el 15 de enero. Las alianzas, el 21 de diciembre.

Juan Pablo Luque , Dante Bowen y José Glinski tienen sus propias propuestas y las presentarán dos horas antes con el objetivo de acordar la mejor manera para no encontrarse con sorpresas en el tramo final de las definiciones. Consideran que es necesario encontrar el mejor mecanismo posible para llegar a marzo con una candidatura afianzada en la unidad interna y enfrentar a Nacho Torres con posibilidades ciertas de impedir su reelección.

Junto con un grupo de organizaciones y referentes de toda la provincia, Luque sostiene la necesidad de llegar a una candidatura de unidad evitando la confrontación interna.

Como contó Juan Pablo Gavazza , exintendente de Comodoro Rivadavia todavía confía en un pacto dirigencial que pueda sacar al partido del entuerto. En gran medida, su propuesta se sustenta en los tiempos que aceleró Torres. En caso de una interna, el peronismo debería hacerlo antes del 10 de enero, una fecha compleja para la participación.

Este martes, distintas conducciones territoriales y agrupaciones del peronismo chubutense se pronunciaron en esa dirección. Coinciden básicamente en que el PJ debe priorizar la construcción de una alternativa política por encima de las disputas internas.

Las conducciones de los Consejos de Localidad del Partido Justicialista de Rawson, Río Mayo, Esquel, Trelew y Puerto Madryn, junto a la Mesa Normalizadora del PJ de El Hoyo, suscribieron un documento en el que advierten que “a la comunidad no le interesan ni tolera las disputas ni las contiendas internas de la política”. Los apoyos también llegaron desde Rada Tilly, Lago Puelo, y la Unidad Básica “26 de agosto” de Puerto Madryn.

Glinski, por una lista de consenso

Glinski ya puso sobre la mesa una plataforma para disputar la gobernación y quiere quedarse con el lugar más deseado de la lista del peronismo a través de un acuerdo que contenga a todos los sectores. “Yo prefiero una lista de unidad, pero una lista de unidad no es una lista única, sino una lista de consenso”, explica el diputado que, entre los apoyos más destacados, cuenta con el aval de su compañero de bancada Máximo Kirchner.

José Glinski y Máximo Kirchner.

Hace un par de semanas presentó a la mesa ejecutiva del partido un documento titulado “Chubut tiene con qué” y un subtítulo más que explícito: “Cómo ganarle a Ignacio Torres y para qué gobernar Chubut”. Según entiende, el armado del peronismo provincial no puede dejar a afuera a algunos de los sectores que están participando de la discusión.

“La unidad no puede reducirse a una fotografía de dirigentes ni a un acuerdo de candidaturas. Tiene que expresar una voluntad compartida de transformar Chubut”, afirmó semanas atrás del diputado. En esa línea, reclama que el PJ garantice reglas claras y transparentes para todos los sectores, contemple las representaciones territoriales y habilite espacios de diálogo entre quienes aspiran a conducir la provincia.

Bowen pide internas

“Para nosotros no es una opción que no haya internas. Vamos a hacer uso de esa herramienta electoral porque creemos que es la forma de garantizar la democracia partidaria”, señalaron a Letra P desde el entorno del Intendente de Dolavon, alineado nacionalmente con Axel Kicillof.

Axel Kicillof y Dante Bowen.

“Vamos hasta el final y no nos vamos a bajar”, dicen invitando al resto de los sectores a acompañar su propuesta. Aseguran que no le tienen “miedo” a una interna, que proponen como el mecanismo necesario para definir los candidatos “gobernador, vice y diputados”.

“En los municipios donde ya hay unidad que se respeten esos acuerdos para no generar rupturas innecesarias. Eso tranquilamente se puede contemplar en el reglamento electoral”, aclaran.