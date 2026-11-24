El gobernador de San Juan , Marcelo Orrego , envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Electoral que establece nuevas reglas de cara a las elecciones de 2027. La propuesta busca eliminar la Ley de Lemas, implementar la Boleta Única Papel y habilitar un calendario que permitiría adelantar los comicios locales.

El proyecto consta de 198 artículos y no solo plantea modificaciones en la forma de votar, sino que también podría cambiar las condiciones de competencia entre las distintas fuerzas políticas. Su eventual aprobación abriría un nuevo escenario para el oficialismo y la oposición en la disputa por el poder provincial.

La iniciativa plantea la eliminación del vigente Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), conocido como Ley de Lemas, la implementación de la Boleta Única Papel y un nuevo mecanismo de selección de aspirantes, cuya organización y financiamiento quedarán a cargo de los partidos políticos.

En cuanto al calendario electoral, el proyecto establece que los comicios deberán realizarse entre 60 y 250 días antes de la finalización de los mandatos, con una convocatoria de al menos 100 días de anticipación.

Ley de Lemas, ¡afuera!

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la eliminación del Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), conocido como Ley de Lemas. El mecanismo sería reemplazado por un esquema que otorgaría mayor autonomía a los partidos políticos y las alianzas para definir sus candidatos.

La modificación podría tener consecuencias directas en la estrategia electoral de los distintos espacios. Sin el sistema actual, las agrupaciones deberían resolver sus candidaturas mediante internas abiertas o cerradas, cuya organización y financiamiento quedarían bajo su propia responsabilidad.

Salta definió el cronograma para las elecciones del 16 de mayo



Lo anunció el Tribunal Electoral



El calendario estableció las fechas para la presentación de candidaturas, la conformación de alianzas, el inicio de la campaña y la difusión de publicidad electoral



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El proyecto también eliminaría el financiamiento estatal de las internas partidarias, poniendo en manos de las fuerzas políticas los costos de sus propios procesos de selección.

Otro aspecto relevante sería la prohibición de candidaturas simultáneas por diferentes agrupaciones políticas o categorías electorales. Además, la propuesta mantendría la paridad de género en las listas legislativas, una condición que continuaría vigente en la conformación de las candidaturas.

El adelantamiento electoral en San Juan

La iniciativa establece que las elecciones deberán realizarse entre 60 y 250 días antes de la finalización de los mandatos, mientras que la convocatoria tendrá que concretarse con una anticipación mínima de 100 días.

Una eventual separación de los comicios permitiría que la disputa por el gobierno provincial tuviera un calendario y una dinámica propios, sin coincidir necesariamente con la competencia nacional. En ese contexto, las fuerzas políticas deberían definir sus estrategias de campaña y sus acuerdos electorales en función de una contienda provincial independiente.

Boleta Única y nuevas reglas de campaña

La reforma también contempla la implementación de la Boleta Única Papel para las elecciones provinciales y municipales. La modificación representaría un cambio en la modalidad de votación y alcanzaría a las distintas categorías que se elijan en el ámbito local.

En materia de comunicación política, el proyecto incorpora sanciones económicas por la difusión intencional de noticias falsas y contenidos audiovisuales engañosos manipulados mediante inteligencia artificial. La disposición sumaría nuevas reglas para la actividad proselitista y el uso de herramientas digitales durante las campañas.

Además, la iniciativa propone crear un Tribunal Electoral Provincial de funcionamiento permanente, con competencias vinculadas a la organización y el desarrollo de los procesos electorales. También establece una reducción de la campaña electoral a 35 días.

La Legislatura tendrá la última palabra sobre las elecciones de 2027

El proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados provincial antes de convertirse en ley. El tratamiento legislativo será clave para determinar si Orrego consigue avanzar con el nuevo esquema electoral. La discusión no solo definirá cómo se votará en San Juan, sino también bajo qué condiciones competirán las distintas fuerzas políticas en 2027.

Con este proyecto, el gobernador puso sobre la mesa una reforma que podría redefinir la disputa por el poder provincial. La eliminación de la Ley de Lemas, la Boleta Única y la posibilidad de adelantar las elecciones quedaron así en el centro de una discusión que tendrá consecuencias políticas más allá de las reglas electorales.