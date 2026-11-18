Axel Kicillof arribará a Santa Fe el 2 de diciembre y lo hará por el centro-norte provincial. El gobernador de Buenos Aires visitará las ciudades de Santa Fe y Reconquista , donde lo recibirán dirigentes provenientes de distintas tribus. Su decisión expone diferencias del justicialismo santafesino que van más allá de la geografía.

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Como viene contando este medio , algunos sectores del Partido Justicialista (PJ) se mueven entre los liderazgos de Kicillof y del exministro de Economía Sergio Massa . En ese contexto, el precandidato a presidente optó por afianzar su armado con una lógica territorial que va desde arriba hacia abajo en la provincia.

Como contó Letra P , semanas atrás, el gobernador bonaerense le encomendó a un grupo de dirigentes del PJ de Santa Fe que lo visitaron que organizara su llegada a la provincia. Aquella tarde, el mandatario recibió a referentes de muy variadas extracciones.

Hubo presencia de intendentes nucleados en las tribus Vamos y RAIS, presidentes comunales del sur y referentes del Movimiento Evita , Ciudad Futura y Comunidad, principalmente.

Ya en las primeras horas posteriores a la reunión, dirigentes presentes confiaron a este medio que la organización del arribo no sería tarea sencilla, dada la diversidad de alineamientos y alianzas de los peronistas santafesinos con jugadores del PJ a nivel nacional como Massa y el propio Kicillof .

Mientras que Vallejos, Comunidad y el Evita eligen enrolarse en las tropas de Kicillof, Ciudad Futura y Vamos mantienen un acercamiento con el Frente Renovador. De hecho, la diputada nacional Caren Tepp y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, referentes de ambos espacios, asistieron al acto por el Día de la Militancia, en el cual participó Massa, pero del que quedó excluido el gobernador de Buenos Aires.

Ayer en la Feria del Libro estuvimos acompañando a Axel @Kicillofok en la presentación de su “De Smith a Keynes: siete lecciones de Historia del Pensamiento Económico”. Un gran debate para pensar la Argentina del futuro pic.twitter.com/3DPqFuWrTC — Juan Monteverde (@juanmonteverde) May 10, 2026

La hipótesis de que Kicillof arranca por el norte para evitar tensiones con el massismo circula entre los dirigentes del peronismo de Santa Fe. “Yo creo que le esquivan a Rosario porque el principal candidato acá es Monteverde, y no tienen muy en claro que esté con ellos. De hecho, ya saben que existe un acuerdo de campaña con Massa”, disparó un armador peronista en estricto off the record.

Kicillof esquiva la interna del PJ de Santa Fe

Los voceros del gobernador en La Plata niegan estar cruzando el Arroyo del Medio para jugar en la interna santafesina. “No nos metemos. Estamos abocados al armado de Axel. Cada distrito resuelve sus particularidades”, dicen.

En el kicillofismo además ponen de relieve el vínculo que el mandatario bonaerense construyó en el último tiempo con intendentes en distintos puntos de la provincia. “No hay ninguna preferencia. Es más que posible que Axel vuelva y esté junto a los compañeros del sur”, completan.

De cara a su aventura presidencial, Kicillof amplía sus redes en las provincias más allá de los límites de Buenos Aires, pero mantiene cautela respecto de las vicisitudes de cada territorio.

La agenda de Axel Kicillof en Santa Fe

El gobernador bonaerense llegará a Reconquista el miércoles 2 de diciembre. Allí, lo recibirá el intendente de la localidad, Enrique “Enri” Vallejos, quien días atrás comentó a Letra P que estaba trabajando para la candidatura de Kicillof desde la ciudad que gobierna.

“Van a recorrer obras juntos, va a haber un acto con otros dirigentes y también se van a juntar con sectores productivos”, afirmó a este medio un colaborador del gobernador al tanto del arribo del mandatario.

Más tarde, en esa misma jornada, el exministro de Economía partirá hacia la capital de la provincia. En la ciudad de Santa Fe, presentará su libro De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico. Según pudo saber Letra P, aunque no está confirmado, lo más probable es que la disertación se lleve a cabo en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Junta promotora Axel 2027

La llegada del gobernador a la provincia fue orquestada principalmente por dirigentes santafesinos que ya cerraron filas con Kicillof y días atrás lanzaron la “Junta Promotora Axel 2027”.

“Como no hay una jefatura definida en la provincia, Axel nos pidió que acortemos los márgenes de distancia entre nosotros”, sintetizó un armador del espacio sobre el nacimiento de la mesa política.

En ese embrionario armado confluyen hasta ahora el exdiputado provincial Leandro Busatto (Comunidad), la exdiputada nacional y excandidata a vicegobernadora Silvina Frana, el dirigente de la Asociación Bancaria Claudio Ghirardi y Matías Giorgetti, exfuncionario provincial y referente del espacio Construyendo Futuro Federal.

Para el primer paso del mandatario bonaerense en la provincia, este grupo juntó fuerzas con el Movimiento Evita, alineado a nivel nacional con el kicillofismo, centrales obreras como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y Enri Vallejos.