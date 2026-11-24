Federico Pucciarello es uno de los nombres que tiene el peronismo para la gobernación en Santa Fe.

El empresario rosarino Federico Pucciarello descartó competir por la gobernación de Santa Fe en 2027 , una idea sobre la que trabajaban desde hace meses sectores del peronismo provincial. Aunque reconoció que distintos dirigentes impulsaron su nombre, aseguró que una postulación no está ahora entre sus planes. Además, elogió la gestión de Maximiliano Pullaro y reclamó una construcción política amplia.

La definición marca un cambio de tono respecto de las conversaciones que el empresario mantuvo durante los últimos meses con dirigentes del Partido Justicialista (PJ) . Su nombre había ganado espacio entre los posibles postulantes del peronismo para disputar el Ejecutivo provincial, principalmente por su perfil empresarial y sus vínculos con distintos sectores políticos.

“Claramente me quieren. Ha sido un honor, un orgullo que piensen en mi nombre para guiar nuestra querida provincia. Es algo que lo evaluamos en la familia, lo vamos a seguir evaluando, pero hoy no está absolutamente en mis planes lo de la candidatura”, sostuvo.

Uno de los aspectos centrales que marcó Pucciarello al ser consultado por su posible candidatura, fue la valoración de la administración provincial. El empresario destacó su relación con Pullaro y consideró que el gobernador estaba haciendo un buen gobierno, aunque reconoció que había cuestiones por mejorar. “No es no, pero no es sí”, resumió al explicar su postura electoral en diálogo con el podcast La Fábrica.

La definición representa un desafío para el peronismo santafesino, que buscaba ordenar una alternativa para 2027 y todavía debía construir liderazgos y una propuesta común. Tal como publicó Letra P , el empresario venía planteado que el justicialismo debía priorizar un programa de gobierno antes que la discusión sobre los nombres propios.

#SemanaSantaFe Los senadores del peronismo saben que Pullaro y Unidos van por ellos Los cinco integrantes del bloque se abroquelan, ya evalúan buscar un nuevo mandato y apuestan al empresario Federico Pucciarello para la gobernación https://t.co/nHwCK651Dx @pfornero pic.twitter.com/aRwCGvSblv

En esa línea, también había reclamado que cualquier candidato con posibilidades electorales representara una construcción política más amplia que la que puede ofrecer un partido. “Tiene que ser un candidato de una unión. No de un partido, sino de un movimiento santafesino donde de una vez pongamos los temas de Santa Fe para hacer la diferencia”, afirmó.

Para el empresario, esa amplitud permitiría discutir una agenda provincial sin quedar condicionada por las diferencias internas del justicialismo. También sostuvo que una iniciativa de esas características necesitaba compromiso colectivo y organización, por encima de las aspiraciones individuales. Por eso, no cerró definitivamente la puerta a una eventual postulación futura.

Empresarios en la política: el modelo que propuso Pucciarello

Otro de los planteos que ofreció al confirmar que desistía de la candidatura, está relacionado con la participación de los sectores productivos en la política. Pucciarello consideró que el empresariado suele cuestionar las decisiones de los gobiernos, pero que cuando llega el momento de involucrarse en la discusión pública decide no participar. “Nosotros estamos siempre en la cómoda: nos quejamos, pero no nos metemos”, sostuvo.

Como referencia, mencionó el modelo italiano y la representación institucional de Confindustria y Coldiretti, organizaciones vinculadas con la industria y el sector agropecuario. Según explicó, esos espacios tienen una participación política significativa y presencia parlamentaria. También trazó un paralelo con el sindicalismo, al señalar que los trabajadores organizados cuentan con mecanismos propios de representación y una tradición de candidaturas partidarias.

Razones para decir no

De todos modos, advirtió que una incursión electoral requiere condiciones personales y políticas que no pueden resolverse de manera individual. En su caso, mencionó su situación familiar y las responsabilidades empresariales como factores que pesaban al momento de evaluar una decisión de esa magnitud. “Yo tengo a mi hijo afuera, no es fácil para mí, para la empresa”, explicó.

Por ese motivo, insistió en que cualquier candidatura debía estar respaldada por un movimiento colectivo, con objetivos definidos y capacidad para impulsar transformaciones en la provincia. Según su planteo, la discusión no debía limitarse a quién encabezaría una lista, sino que debía incluir una propuesta concreta sobre el rumbo de Santa Fe.

La decisión de Pucciarello obliga a los sectores del peronismo santafesino que impulsaban su nombre, encabezado por el senador Armando Traferri y la diputada Alejandra Rodenas, a recalcular alternativas.