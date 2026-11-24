Sergio Uñac recorrió Chaco con Jorge Capitanich y se reunió con intendentes de toda la provincia

acadEl senador Sergio Uñac recorrió este lunes Chaco con una agenda armada por su par Jorge Capitanich en un nuevo capítulo de su gira como precandidato presidencial del peronismo , que incluyó como punto clave el encuentro con intendentes de toda la provincia del Norte Grande .

Uñac y Capitanich se encontraron en la sede del PJ chaqueño y recorrieron juntos el Museo Histórico Político del Peronismo de la provincia este lunes, antes de reunirse con los jefes territoriales.

En la noche del lunes, ambos dirigentes compartieron un cena prolongada donde el tema principal de la charla fue el debate del proyecto oficialista que busca la suspensión de las PASO , que ambos senadores deberán afrontar este jueves en la cámara alta.

El peronismo se opone a la suspensión de las primarias y deberá reunir voluntades de otras bancadas este jueves para impedir la aprobación de la iniciativa que la Casa Rosada logró dictaminar la semana pasada.

Ya estamos en el PJ de Chaco para comenzar una jornada de trabajo, diálogo y mucha escucha, para pensar en conjunto una agenda de desarrollo para el Norte Grande. Gracias querido @jmcapitanich por recibirme en esta hermosa provincia pic.twitter.com/276U1kpoGT

Uñac y Capitanich se reunieron este lunes en la Universidad Popular del Chaco con intendentes de distintos puntos de la provincia. Participó del encuentro también el gobernador de La Rioja , Ricardo Quintela .

Estuvieron Sergio Phipps (Colonia Benítez), Mateo Vucko (Colonia Aborigen), Rafael Carrara (Corzuela), Miguel Sotelo (San Bernardo), José Liras (General Vedia), Alicia Leiva (Colonias Unidas), Nico Requena (Hermoso Campo) y Judith Gómez (Los Frentones).

También asistieron Karina Acerbo (General Capdevila), Liliana Pascua (Enrique Urien), Pedro Maidana (Colonia Elisa), Diego Bernachea (Presidencia de la Plaza), Juan Manuel García (Machagai) e Inés Ortega (Fuerte Esperanza).

Durante el encuentro, del que también participaron los jefes comunales Pío Sander (Juan José Castelli), Marcela Duarte (Tres Isletas), Guillermo Areco (Capitán Solari), Jorge Monzón (El Sauzalito), René Benítez (Las Garcitas) y Alfredo Caballero (La Escondida), Uñac destacó la importancia de pensar en conjunto una agenda de desarrollo para el Norte Grande.

"Cada lugar de la Argentina tiene sus propias riquezas y necesidades. No existe una receta aplicable a todos por igual, por eso, conocer cada municipio de Chaco en la voz de sus intendentes, nos permite pensar y trabajar en soluciones específicas", subrayó.

La semana pasada, Uñac había participado del Día de la Militancia en San Fernando, que congregó a un importante número de dirigentes del Frente Renovador, del cristinismo, del peronismo federal, intendentes de La Liga y figuras de distintas vertientes del PJ de las provincias.