Bahía Blanca: crecen los candidatos en La Libertad Avanza en medio del desgaste del intendente Susbielles

Felipe Ferrandez, el nuevo nombre que asoma en La Libertad Avanza para Bahía Blanca, entre Pareja y Santilli

A un año de las elecciones que definirán al sucesor de Federico Susbielles en Bahía Blanca, dentro de La Libertad Avanza no paran de surgir nombres. El último en sumarse es Felipe Ferrández, dirigente de Las Fuerzas del Cielo, a quien el armador Sebastián Pareja empezó a promocionar como carta alternativa a la candidatura del diputado provincial Oscar Liberman.

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Detrás de esa multiplicación de nombres hay una lectura común en la oposición: la convicción de que Susbielles es vulnerable en 2027. El intendente peronista administra una gestión con frentes abiertos, la inundación de marzo de 2025 y el reclamo constante por el servicio de agua y cloacas, entre los más visibles. En los despachos libertarios y del PRO leen ese desgaste como una oportunidad real de disputarle la intendencia, algo que explica por qué cada sector quiere tener a mano su propia carta.

Otro nombre en La Libertad Avanza Ferrández, hijo de la ex concejala Marité Gonard, llegó a la política como fiscal general de LLA en el distrito y hoy es uno de los nombres jóvenes que la conducción bonaerense del espacio quiere instalar de cara a la renovación. En los despachos libertarios lo describen como parte de una estrategia para evitar que la candidatura quede sellada de manera prematura en un solo nombre.

Bahía Blanca fue, es y será bastión del cambio cultural que encabeza nuestro Presidente @JMilei ¡Prepárense para el año que viene! pic.twitter.com/TnN4YIy4Xx — Felipe Ferrandez (@FelipeFerrandes) September 20, 2026 Liberman, mientras tanto, no se baja. El diputado provincial fue candidato a intendente en 2023 cuando perdió por apenas cuatro puntos frente a Susbielles, y desde entonces se consolidó como uno de los referentes libertarios de mayor peso en la Sexta sección electoral. La interna ya había dejado una señal concreta meses atrás, cuando el sector de Pareja le restó espacio en el reparto de cargos nacionales en la ciudad.

La apuesta de Cristian Ritondo El tablero opositor no se agota en la interna violeta. En el PRO, Cristian Ritondo respalda a Gisela Caputo, presidenta del Concejo Deliberante bahiense, que juega como precandidata a la intendencia pese a integrar un bloque distinto al libertario. Caputo rompió con LLA apenas asumida su banca y hoy es una de las piezas que el ritondismo ordena para sostener terreno propio dentro del armado opositor.

Gisela Caputo representa el cambio en Bahía Blanca. Tiene experiencia, convicción y el respaldo de un espacio político que confía en su liderazgo para lo que viene. pic.twitter.com/TCVAbdHjGV — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 18, 2026 A esa lista se suma la posibilidad de que Patricia Bullrich impulse al exintendente Héctor Gay, que comparte bloque con Liberman en la Legislatura bonaerense y no ocultó sus aspiraciones de recuperar la intendencia que gobernó durante ocho años. Gay y Liberman quedaron plantados como las dos figuras libertarias con mayor historial electoral en el distrito. El desgaste de Federico Susbielles Por fuera del espacio libertario y del PRO, la UCR también anota un nombre propio. La diputada nacional Karina Banfi, oriunda de Bahía Blanca, confirmó que no descarta ser candidata a intendenta en 2027, en el marco de la estrategia radical de recuperar terreno en la Sexta Sección. Del otro lado del mostrador, Susbielles trabaja en su propia reelección. El intendente se acercó en los últimos meses a la Liga de Intendentes bonaerenses y profundizó su cercanía con el gobernador Axel Kicillof, en un reacomodamiento que lo alejó del equilibrio que supo mantener con la Casa Rosada y el kirchnerismo en sus primeros dos años de gestión.